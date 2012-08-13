Анонс на 14 августа

* Премьер-министр Николай Азаров посетит с рабочей поездкой Одесскую область.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Всеукраинская акция "Укрепим доверие граждан к суду". Совместная пресс-конференция председателя Совета судей Украины Ярослава Романюка, председателя Государственной судебной администрации Украины Руслана Кирилюка и директора Центра судейских студий, руководителя украинско-швейцарского проекта «Поддержка судебной реформы в Украине» Наталии Верещинской, посвященная проведению Всеукраинской акции "Укрепим доверие граждан к суду" . Функционирование современных демократических обществ и государств невозможно без существования независимого и справедливого правосудия, обеспечения реальных гарантий доступа человека к суду и беспристрастного рассмотрения судебных дел. Для развития диалога между судами и гражданами в рамках указанной акции во всех местных и апелляционных судах Украины состоится опрос граждан-посетителей судов. На пресс-конференции будет представлена ​​информация об организации и дате проведения опроса граждан-посетителей судов, обнародована опросная анкета. Также участники пресс-конференции выскажут свое мнение по актуальным проблемам реформирования судебной системы Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится встреча председателя ГНС в г.Киеве Ирины Носачевой с представителями предпринимательских кругов Киева на тему: «От фискального органа к сервисной службе. Улучшение инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в столице».

* Состоится заседание пресс-клуба «Финансовые пирамиды: способно ли государство защитить от них граждан и финансовую систему?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Валерий Прохоренко, зам.председателя НБУ, Сергей Орехов, председатель Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Лекарь, зам.министра внутренних дел Украины, Юрий Блащук, председатель наблюдательного совета Platinum Bank; Светлана Черкай, зам.председателя правления АО «Эрсте Банк », Игорь Юшко, председатель правления АО «Дочерний банк «Сбербанка России» и др.

* Круглый стол на тему: «Стала ли популярной программа «Доступное жилье». Приглашены: Владимир Высочин, заместитель директора департамента государственных программ развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Сергей Комнатный, директор Ипотечного центра в Киеве и Киевской области, Аркадий Бондарев, вице-президент ХК «Киевгорстрой» и Антон Косторниченко, директор департамента розничного банкинга «Укргазбанка».

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