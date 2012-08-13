ТОП-10 (13 августа)

Украина намерена инициировать подготовку договора о свободной торговле услугами в рамках СНГ – Мунтиян

Объем чистой покупки наличной валюты населением в июле увеличился на 9% - до 810,4 млн долл.

В Украине расширено действие единого налога до 20 млн грн

Нацкомуслуг создала рабочую группу по рассмотрению инвестпрограмм водоснабжающих предприятий

Производство автомобилей и автобусов за 7 месяцев сократилось на 20% - до 46,5 тыс. шт. – «УкрАвтоПром»

Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб до конца года

С начала года налоговики на 89% предприятий выявили нарушения при выплате зарплат

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июне вырос на 29,7%

Украина в 1-м полугодии сократила импорт газа из России до 6,724 млрд долл.

НБУ за 7 месяцев купил у населения 1,9 тонны золота

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Украина намерена инициировать подготовку договора о свободной торговле услугами в рамках СНГ – Мунтиян

Украина сразу после вступления в силу Договора о свободной торговле (товарами) СНГ намерена инициировать вопрос о подготовке договора о свободной торговле услугами в рамках Содружества.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Наш второй этап – создать зону свободной торговли для услуг. Как только первый этап будет оформлен (вступит в силу Договор ЗСТ СНГ – УНИАН), сразу немедленно будет создана рабочая группа. Все правительства командируют свои переговорные группы и мы приступим к этому», - заявил В.Мунтиян.

По его мнению, подготовка документа может занять 6 месяцев.

В.Мунтиян также отметил, что рынок торговли услугами в рамках СНГ составляет приблизительно 9 млрд долл.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

На сегодня Договор ЗСТ СНГ ратифицировали Беларусь, Россия и Украина.

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Объем чистой покупки наличной валюты населением в июле увеличился на 9% - до 810,4 млн долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в июле т.г., по сравнению с июнем т.г., выросло на 9% - до 810,4 млн долл. и стало рекордным с января 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,539 млрд долл., продали — на 2,349 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале − 372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл., мае — 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле увеличились на 419,8 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2012 г. составили 20,012 млрд долл.

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В Украине расширено действие единого налога до 20 млн грн

В Украине расширено действие единого налога до 20 млн грн. Соответствующий Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» обнародован в газете «Голос Украины» №147 от 11 августа 2012 года и вступил в действие с 12 августа.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович 8 августа подписал данный закон.

Документом предусматривается введение пятой и шестой групп «упрощенцев». Так, в пятую группу «упрощенцев» попадут физлица-предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют следующим критериям: количество наемных работников не превышает 20; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Шестая группа - юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение года соответствуют следующим критериям: численность работников не превышает 50 человек; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Для данных групп устанавливается ставка единого налога в размере 7% дохода в случае уплаты НДС и 10% - в случае включения НДС в состав единого налога.

В случае выхода за предельные размеры доходов представители третьей и четвертой групп могут в следующем году избрать соответственно пятую и шестую группы. При этом за предыдущий год третья группа должна уплатить налог за избыточный доход по ставке 15%, а четвертая – по удвоенной ставке (на сегодня 3% и 5% в зависимости от уплаты НДС).

В случае, если предприниматели из пятой группы превысят объемы дохода, то должны будут уплатить налог с избытка по ставке 15%, если доход превысили предприниматели из шестой группы – по удвоенной ставке, а в следующем году они обязаны будут перейти на общую систему налогообложения.

Кроме того, предусматривается, что плательщики налога на прибыль (кроме новосозданных, производителей сельскохозяйственной продукции, неприбыльных учреждений (организаций) и налогоплательщиков, у которых доходы, учитывающиеся при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный налоговый период не превышают 10 миллионов гривен) ежемесячно платят авансовый взнос из налога на прибыль в порядке и в сроки, которые установлены для месячного налогового периода, в размере не менее 1/12 начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год без предоставления налоговой декларации.

Плательщики налога, которые зарегистрированы в течение отчетного (налогового) года (новосозданные), платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговом) году без предоставления налоговой декларации за отчетные (налоговые) периоды (календарный квартал, полугодие и девять месяцев) без уплаты авансового взноса.

Налогоплательщики, у которых доходы, учитывающиеся при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный (налоговый) период не превышают десять миллионов гривен, и неприбыльные учреждения (организации) платят налог на прибыль на основании налоговой декларации, которую подают в органы государственной налоговой службы за отчетный (налоговый) год без уплаты авансового взноса.

В случае, если плательщик налога, который платит авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право подать налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал.

Такой плательщик налога авансовых взносов во втором – четвертом кварталах отчетного (налогового) года не осуществляет, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и за год, которая подается в орган государственной налоговой службы в порядке, предусмотренном кодексом.

Плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыли, налоговые обязательства не насчитывал и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам первого квартала получает прибыль, должен подать налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.

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Нацкомуслуг создала рабочую группу по рассмотрению инвестпрограмм водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, создала постоянно действующую рабочую группу по рассмотрению инвестиционных программ лицензиатов в сфере централизованного водоснабжения и/или водоотвода.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, рабочая группа анализирует целесообразность внедрения инвестиционных программ лицензиатов согласно схем оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотвода, вносит предложения по реализации инвестиционных программ. Также рабочая группа дает разъяснения лицензиатам об устранении недостатков инвестиционных программ и направляет инвестиционные программы на одобрение Нацкомуслуг.

Рабочая группа будет рассматривать инвестиционные программы лицензиатов в соответствии со своим графиком заседаний.

В комиссии напомнили, что постановлением Кабинета министров Украины «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» предусмотрено одобрение инвестиционных программ Нацкомуслуг.

Статьей 13 закона «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» предусмотрено согласование инвестиционных программ органами местного самоуправления относительно объектов централизованного водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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Производство автомобилей и автобусов за 7 месяцев сократилось на 20% - до 46,5 тыс. шт. – «УкрАвтоПром»

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 46 516 единиц, что почти на 20% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, производство легковых автомобилей за 7 месяцев текущего года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало на 21,7% - до 42 691 единиц, производство коммерческих автомобилей выросло на 10,6% - до 1 998 единиц, а выпуск автобусов вырос на 12,6% - до 1 827 единиц.

В июле производство автотранспортных средств сократилось на 30,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 6 698 единиц.

При этом, выпуск легковых автомобилей в течение прошлого месяца снизился на 32% и составил 6 149 единиц, а выпуск коммерческих автомобилей упал на 41,5% - до 207 единиц с 354 в июле 2011 года.

В свою очередь, выпуск автобусов в июле вырос до 342 единиц, что на 25,7% больше показателя июля прошлого года.

При этом лидером производства легковых автомобилей в июле текущего года стал «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ») – 4 392 автомобиля (5 545 в июле 2011 года), коммерческих автомобилей - «Автокраз» с показателем в 97 автомобилей (114 в июле 2011 года) и производства автобусов – корпорация «Эталон», выпустившая 130 единиц продукции (97 в июле 2011 года).

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб до конца года

Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб в РФ, которые предполагают в августе-декабре 2012 г. беспошлинную поставку 150 тыс. тонн труб компанией «Интерпайп» в РФ.

Об этом правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже Российская Федерация подписала изменения к соглашению. Сейчас, я думаю, на этой неделе подпишет и Казахстан, и Республика Беларусь», - сказал В.Мунтиян.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2012 правительство приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Таким образом, общая квота по РФ в 2012 году будет сохранена на прошлогоднем уровне - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

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С начала года налоговики на 89% предприятий выявили нарушения при выплате зарплат

Налоговики при проверках субъектов хозяйствования, выплачивающих заработную плату и другие доходы физлицам, с начала года выявили нарушения налогового законодательства в 89% случаях, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По итогам проверок в бюджет доначислено почти 198 млн грн налога на доходы физлиц с учетом штрафных санкций.

Кроме того, с начала года выявлено почти 53 тыс. наемных лиц, с которыми работодатель не заключал трудовые договора. Также к госрегистрации привлечены более 29 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

В целом с начала года благодаря действиям налоговой службы погашена задолженность по заработной плате на сумму 864,4 млн грн. В бюджет дополнительно поступило 144,6 млн грн налога на доходы физических лиц. Этого удалось достичь за счет разъяснительной работы с руководителями предприятий-должников, участия представителей налоговых органов в работе комиссий при госадминистрациях по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

Совместными действиями налоговиков и представителей органов местной власти в отношении субъектов хозяйствования, выплачивающих заработную плату меньше или на уровне минимальной, повышен уровень заработной платы на более чем 39 тыс. субъектах, в бюджет дополнительно поступило 68,5 млн грн налога на доходы физлиц.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в Украине задолженность по зарплате в июне снизилась на 3,8% – до 961,9 млн грн.

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Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июне вырос на 29,7%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июне 2012 года составило 7,216 млрд долл., что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (5,563 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июне 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 2,7% - до 33,678 млрд долл., импорт на 6,6% – до 40,894 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-июне 2011 года – 0,86).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в июне против мая вырос на 10,5% и составил 1,484 млрд долл.

По данным Госстата, дефицит с самым крупным торговым партнером Украины Россией сократился в январе-июне 2012 года до 4,827 млрд долл. с 5,808 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам первого полугодия 2012 года импорт природного газа сократился на 15,4% по сравнению с январем-июнем 2011 года до 6,724 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 61,5% - до 0,86 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 33,4% - до 1,617 млрд долл.

В январе-июне Украина сократила на 11,5% экспорт черных металлов — до 8,354 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 4,6% - до 1,515 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 18,6% - до 6,215 млрд долл., экспорт вырос на 7,3% - до 3,255 млрд долл.

Также Украина в I полугодии 2012 года на 61,9% - до 4,228 млрд долл. увеличила импорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей.

Экспорт зерновых в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза — до 3,145 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 76,2% - до 4,019 млрд долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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Украина в 1-м полугодии сократила импорт газа из России до 6,724 млрд долл.

Украина в первом полугодии 2012 года сократила импорт российского газа до 6,724 млрд долларов, что на 15,4% меньше объема закупок в первом полугодии 2011 года, сообщил Госстат.

В прошлом месяце госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за шесть месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Госстат также сообщает о сокращении импорта нефти (включая газовый конденсат) в первом полугодии 2012 года до 859,7 млн долларов, что на 61,5% меньше объема импорта за аналогичный период 2011 года.

В то же время импорт страной каменного угля вырос за шесть месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 33,4% до 1,617 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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НБУ за 7 месяцев купил у населения 1,9 тонны золота

Национальный банк Украины (НБУ) за первые семь месяцев 2012 года выкупил у населения 1,9 тонны золота, что на 0,1 тонны больше, чем за весь 2011 год.

Как говорится в заявлении заместителя председателя Нацбанка Веры Рычаковской, обнародованном на сайте регулятора, именно этот факт позволяет НБУ изготавливать инвестиционные монеты.

Согласно предоставленной информации, НБУ реализовал почти 10 тыс. инвестиционных монет, выпуск которых был начат в конце 2011 года, на общую сумму 27,65 млн грн.

Украинские инвестиционные монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы - 999,9, и на сегодняшний день Национальный банк Украины выпустил инвестиционные монеты "Архистратиг Михаил" из золота номиналом 20 грн (1 унция) и 5 грн (1/4 унции) и из серебра номиналом 1 грн (1 унция).

С 10 августа, продолжая программу выпуска инвестиционных монет, Нацбанк ввел в обращение инвестмонету “Архистратиг Михаил” из золота номиналом 10 грн (1/2 унции) и 2 грн (1/10 унции).

По словам В.Рычаковской, НБУ, с целью активизации продажи инвестмонет, намерен расширить каналы их реализации и смягчить ценообразование. Речь идет о непосредственной продаже монет населению территориальными управлениями регулятора, а также о возможности предоставления их банкам под реализацию на комиссионной основе.

В НБУ утверждают, что банки уже подали заявки на следующий год на более чем 31 тыс. инвестиционных монет.

Напомним, Нацбанк начал выпуск инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью предоставления населению альтернативы свободно конвертируемой валюте как средству накопления. По оценкам НБУ, на сегодня объем наличной валюты у граждан Украины оценивается в 50-70 млрд долл., а ежегодная потребность в золоте для выпуска инвестиционных монет для физических лиц составит 3-5 тонн в год.

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