КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на 14, 15 и 17 августа)

Информация о запланированных на текущую неделю собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 14 августа - Идея Банк; - Глобинский маслозавод; - Днепропетровский завод водогазопроводных и конструкционных труб «Коминмет». 15 августа - Ситибанк; - Прага авто; - Укрнафтопродукт; - Страховая компания «Гарант-Система». 17 августа - Реал Банк; - Индустриалбанк; - Киевоблэнерго.

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