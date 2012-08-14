КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на 14, 15 и 17 августа)

09:21, 14 августа 2012
Разное
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Информация о запланированных на текущую неделю собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

14 августа

- Идея Банк;

- Глобинский маслозавод;

- Днепропетровский завод водогазопроводных и конструкционных труб «Коминмет».

15 августа

- Ситибанк;

- Прага авто;

- Укрнафтопродукт;

- Страховая компания «Гарант-Система».

17 августа

- Реал Банк;

- Индустриалбанк;

- Киевоблэнерго.

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