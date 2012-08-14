ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Будет ли Украина свободна в зоне свободной торговли?» пишет: Президент Виктор Янукович подписал Закон "О ратификации Договора о зоне свободной торговли". Это означает, что о ЗСТ можно говорить как о состоявшемся факте…

http://delo.ua/ukraine/budet-li-ukraina-svobodna-v-zone-svobodnoj-torgovli-183145/

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Также «Дело» в публикации «Курс гривни стал перед выбором» пишет: в девальвации гривни до конца года не сомневается почти никто. Вопрос состоит лишь в том, как сильно может упасть нацвалюта. Более вероятным видится умеренное послабление в пределах 5-10%, однако нельзя отбрасывать и более пессимистичный сценарий…

http://delo.ua/finance/kurs-grivni-stal-pered-vyborom-183125/

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«Дело» в публикации «Украина в июне ухудшила сальдо внешней торговли товарами более чем в 2 раза» пишет: отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в июне 2012 года составило $1,484 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в июне 2011 года ($0,614 млрд)…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-v-ijune-uhudshila-saldo-vneshnej-torgovli-tovarami-bolee-ch-183136/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мировая торговля не задержится на рекордной высоте», в котором пишет: объем мировой торговли в 2011 году увеличился на рекордные 19%, подсчитали в аналитическом агентстве JETRO. В денежном выражении рост был достигнут за счет более высоких цен на энергоносители и «бума» торговли развивающихся стран. В 2012 же году ситуация носит скорее обратный характер - на новые рекорды рассчитывать не приходится, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2001184

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ирак обошел Иран», в котором пишет: по данным Международного энергетического агентства, Ирак по итогам июля вышел на второе место среди стран-членов ОПЕК по объему нефтедобычи. Иран, ранее занимавший это место, опустился на одну позицию. Эксперты связывают перемены с ужесточением санкций против Ирана и стабильным восстановлением иракской нефтяной промышленности…

http://www.kommersant.ua/doc/2001055

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Газета «Сегодня» в материале «Доходам звезд спорта и шоу-бизнеса, которые идут в Раду, позавидует любой политик» подает результаты собственного исследования, сколько зарабатывает звездный десант, который планирует высадиться в парламенте…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Dohodam-zvezd-sporta-i-shou-biznesa-kotorye-idut-v-Radu-pozaviduet-lyuboy-politik.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина будет с зерном и картофелем» пишет: мы соберем меньше подсолнуха и груш, зато наедимся яблоками и сливами…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-budet-s-zernom-i-kartofelem-no-bez-grush.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Депрессия авторынка в ЕС может сорвать «ограничительные» планы Украины» пишет: зарубежные СМИ активно пишут об ухудшении ситуации в автопроме стран ЕС. Это может свести на нет усилия украинских автопроизводителей реализовать идею повышения таможенных пошлин на ввозимые в страну автомобили…

http://economics.unian.net/rus/detail/136720

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В России будет отменен национальный роуминг» пишет: в РФ, приехав в другой город, абонент сможет звонить на местные номера по местным тарифам. Зато звонки домой могут подорожать, предупреждают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2823251/v_gostyah_kak_doma

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Также «Ведомости» в публикации «Почему иностранцы не строят российские дороги» пишут: чиновники по поручению Путина выяснили, почему иностранные компании не стремятся строить российские дороги, хотя им этого никто не запрещает…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2823221/zaschita_ot_tehnologij

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Издание «Известия» в публикации «Страхование жизни в России может исчезнуть» пишет: введение специального депозитария для хранения ценных бумаг, на которых зарабатывают страховщики жизни, может уничтожить их бизнес, предупредили Путина…

http://izvestia.ru/news/532838

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Также «Известия» в публикации «Госпакет в «Газпроме» увеличат до 52,5%» пишут: Росимущество заключит акционерное соглашение с ВЭБом, чтобы сделать госконтроль в газовой компании полноценным…

http://izvestia.ru/news/532840

(УНИАН)