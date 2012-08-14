Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ вступит в силу в середине сентября

Москва. В середине сентября соглашение о Зоне свободной торговли СНГ вступит в силу.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«Новый договор о Зоне свободной торговли станет реальностью в середине сентября. По правилам, договор становится объектом международного права через 30 дней после того, как Исполком получит третье уведомление о ратификации. Если президент Украины подписал этот закон 8 августа, то в середине августа мы получим уведомление, и начнется отсчет 30 дней», - сказал А.Кушниренко.

Говоря о причинах подписания нового соглашения о ЗСТ Содружества, он отметил, что соглашение от 1994 года, в которое были внесены изменения в 1999 году, в настоящее время не отвечает на те вопросы, ради которых оно готовилось.

По его словам, это соглашение устарело. Также, между 11 государствами Содружества действует порядка 120 двухсторонних соглашений, пока еще действует документ о ЗСТ в рамках СНГ от 1994 года, применяются нормы ГАТТ/ВТО между государствами Содружества, которые уже вступили в ВТО.

«То есть, три набора нормативных документов, что, в конечном счете, заставило всех подумать, а не пора ли написать новое соглашение, которое отвечало бы на все вопросы взаимной торговли в одном документе. Ведь ситуация, когда на один вопрос существует сразу три ответа, позволяет каждой из сторон в случае торговых войн и конфликтов апеллировать к разным документам, что не позволяет найти выход из таких положений», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, все страны-подписанты получат одинаковые выгоды.

«Мы уходим от трех пакетов нормативных документов к одному», - сказал он и добавил, что, кроме того, в новом договоре даны ответы на вопросы, которые во всех предшествующих документах оставались за скобками. Например, некоторые страны СНГ обнуляли пошлины на торговлю, но взыскиваются с импорта этих стран налоги, отличающиеся от тех, которые взыскиваются с национальных производителей, что фактически эквивалентно пошлинам. В новом договоре зафиксировано, что этого происходить не должно.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.