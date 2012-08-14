Статус Севастополя обязывает власть относиться к городу с особым вниманием – Янукович

Статус и особенности Севастополя обязывают власть относиться к этому городу с особым вниманием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор Янукович в Севастополе во время посещения нового лечебного корпуса 1-й городской больницы.

Отвечая на вопрос журналистов, какому пути развития города он отдает предпочтение, В.Янукович сказал: «Я вижу Севастополь комфортным для проживания граждан. Это самое главное. Ну а комфорт создают людям, прежде всего, социально-экономические условия. То есть, должна быть достойная зарплата, должна быть соответствующая инфраструктура, которая будет создавать условия для жизни людей».

А это, по словам главы государства, «и медицинское обслуживание, это и жилищно-коммунальное хозяйство, - вся инфраструктура должна соответствовать нормальной жизни людей».

Но, подчеркнул В.Янукович, «особенность города Севастополя – это, я бы сказал, нахождение флота – и российского и украинского – поэтому мы с учетом тех традиций, которые есть, мы должны всегда их учитывать, понимать, что есть моряки, есть семьи моряков, есть дети».

Президент считает необходимым уделять достаточно внимания окружающим город сельскохозяйственным регионам (сельхоззона Севастополя - УНИАН), которые также входят в инфраструктуру Севастополя. «Это значит, что мы этому тоже должны уделять достаточно внимания, дорогам, коммуникациям», - сказал он.

По мнению В.Януковича, в последнее время появились подвижки в строительстве в регионе очистных сооружений, улучшилось качество питьевой воды. Вместе с тем, отметил он, «есть еще очень много работы, и все будет зависеть от того, насколько ответственно и профессионально к этому будет подходить городская команда власти». Ну и, конечно, добавил Президент, «центральные органы власти должны оказывать Севастополю внимание».

В.Янукович подчеркнул: «Несмотря на то, что в структуре экономики (Украины) Севастополь занимает совершенно незначительную часть, но его статус, особенность города обязывают власть относиться к нему с особым вниманием. И мы это будем делать».