Страны СНГ предусмотрели защитные меры при евроинтеграции Украины - Исполком Содружества

Москва. Вхождение Украины в Зону свободной торговли (ЗСТ) СНГ не помешает Украине создать зону свободной торговли с Евросоюзом, однако страны Содружества предусмотрели защитные механизмы.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«Это никак не противоречит одно другому. В нашем документе сказано, что ничто не мешает странам, его подписавшим, заключать аналогичные документы с другими партнерами. Но определенный защитный механизм в документе отображен», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, ограничения могут вводиться в результате двух процессов. Первый случай, это если в Украину пойдет европейский товар, который затем начнет поступать на территорию Таможенного союза под видом украинского.

Он пояснил, что речь идет о товарах, которые легко перемаркируются. Например, масло сливочное или сало. Ведь границы Таможенного союза открыты для украинских товаров, а не аналогичных европейских. И если под маркой украинского сала начнет появляться немецкое иди датское, тогда будут приниматься меры.

Второй вариант, по информации А.Кушниренко, это когда происходит так называемый эффект домино. Дешевый европейский товар, субсидируемый Евросоюзом, например, молоко и сливочное масло, попадает на украинский рынок и начинает вытеснять с украинского рынка аналогичный украинский товар.

«Такое вполне может быть. В такой ситуации украинский производитель пойдет его продавать к соседям. Если это будет наносить ущерб российским производителям, тогда могут вводиться какие-то защитные меры», - сообщил он.

При этом А.Кушниренко отметил, что если после подписания соглашения Украины и ЕС в нашу страну «повалит итальянское вино, а украинские виноделы ринутся на российский рынок, то никаких проблем не будет». Ведь в России не сильно развито производство вина, пояснил он.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.