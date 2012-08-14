Анонс на 15 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием: министра образования и науки, молодежи и спорта Д.Табачника, министра экологии и природных ресурсов Э.Ставицкого, председателя правления ОАО «Державний ощадний банк України» С.Подрезова.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто является хозяином воды в Украине?». В Украине углубилась проблема эффективного управления предприятий водоснабжения. Муниципальные предприятия отдаются в аренду с целью дальнейшей теневой приватизации. Почему водоканалы оказываются в собственности непромышленных инвесторов, которые не имеют необходимого опыта работы в коммунальном секторе? Каковы последствия такой деятельности? Речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг «Киевводоканала» и одного из его строительных подрядчиков. Материалы и дополнительная информация будут предоставлены на пресс-конференции. Участники: представитель подрядной организации и председатель Комитета защиты предпринимательства Сергей Коломиец и др.. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины - представителя Президента в Кабинете Министров Ирины Акимовой.

* Під головуванням Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка відбудеться селекторна нарада з регіонами країни щодо підготовки систем життєзабезпечення до роботи взимку, а також щодо виконання державних житлових програм.Окрім того, детально розглянуть стан погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Учасники: заступники голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних (міських) держадміністрацій, міські голови обласних центрів та міст обласного значення, керівники відповідних підприємств і організацій, до компетенції яких належать зазначені питання.

* Состоится церемония подписания гранта о технической помощи со стороны США Компании "Укргаздобыча". Государственное Агентство США по торговле и развитию предоставит грант государственной украинской компании по добыче природного газа "Укргаздобыча" на подготовку пилотного проекта по получению газового конденсата. Грант будет подписан послом США в Украине Джоном Теффтом и директором" Укргаздобыча" Юрием Борисовым.

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