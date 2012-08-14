ТОП-10 (14 августа)

Вхождение в ЗСТ СНГ не помешает Украине заключить договор с Евросоюзом, но возможны защитные меры - Исполком СНГ

Предприятиям в январе-июле возмещено 26,9 млрд грн НДС при заявке на сумму 24,5 млрд грн — ГНСУ

В Украине начался сев озимых культур под урожай 2013 года

Минрегион предлагает с 2014 г. поэтапно ввести коммерческий учет воды и тепла для всех категорий потребителей

Эксперты снизили прогноз роста ВВП в 2012 году с 3,2% до 2,3% – консенсус-прогноз

Потребительская корзина украинцев стала дешевле на 10%

Положительное сальдо внешней торговли услугами в I полугодии уменьшилось на 11%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в I полугодии вырос до 3,224 млрд долл.

Банки сами определят перечень документов для идентификации клиентов

Спрос на ОВГЗ на аукционе 14 августа отсутствовал

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Вхождение в ЗСТ СНГ не помешает Украине заключить договор с Евросоюзом, но возможны защитные меры - Исполком СНГ

Вхождение Украины в зону свободной торговли (ЗСТ) СНГ не помешает Украине создать зону свободной торговли с Евросоюзом, однако страны Содружества предусмотрели защитные механизмы.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

«Это никак не противоречит одно другому. В нашем документе сказано, что ничто не мешает странам, его подписавшим, заключать аналогичные документы с другими партнерами. Но определенный защитный механизм в документе отображен», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, ограничения могут вводиться в результате двух процессов. Первый случай, это если в Украину пойдет европейский товар, который затем начнет поступать на территорию Таможенного союза под видом украинского.

Он пояснил, что речь идет о товарах, которые легко перемаркируются. Например, масло сливочное или сало. Ведь границы Таможенного союза открыты для украинских товаров, а не аналогичных европейских. И если под маркой украинского сала начнет появляться немецкое иди датское, тогда будут приниматься меры.

Второй вариант, по информации А.Кушниренко, это когда происходит так называемый эффект домино. Дешевый европейский товар, субсидируемый Евросоюзом, например, молоко и сливочное масло, попадает на украинский рынок и начинает вытеснять с украинского рынка аналогичный украинский товар.

«Такое вполне может быть. В такой ситуации украинский производитель пойдет его продавать к соседям. Если это будет наносить ущерб российским производителям, тогда могут вводиться какие-то защитные меры», - сообщил он.

При этом А.Кушниренко отметил, что если после подписания соглашения Украины и ЕС в нашу страну «повалит итальянское вино, а украинские виноделы ринутся на российский рынок, то никаких проблем не будет». Ведь в России не сильно развито производство вина, пояснил он.

Напомним, что Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Предприятиям в январе-июле возмещено 26,9 млрд грн НДС при заявке на сумму 24,5 млрд грн — ГНСУ

Предприятиям в январе-июле 2012 года возмещено 26,9 млрд грн НДС, что на 6%, или на 1,5 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом предприятия за отчетный период заявили к возмещению 24,5 млрд грн НДС, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Превышение фактических выплат происходит за счет погашения старых долгов перед производителями.

В отраслевом разрезе почти половину возмещения получили предприятия горно-металлургического комплекса (11,2 млрд грн). Также в лидерах - зернотрейдеры (2,6 млрд грн) и предприятия, работающие в области машиностроения (2,3 млрд грн), торговли (1,2 млрд грн), химической промышленности (свыше 1 млрд грн).

«Государство добросовестно выполняет свои обязательства по возмещению НДС перед стратегически важными секторами экономики и бизнесом в целом. Вместе с тем, наша задача - контролировать, чтобы бюджетными средствами не воспользовались махинаторы», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

Он добавил, что налоговики в январе-июле т.г. предотвратили безосновательное возмещение НДС на сумму 1,3 млрд грн, из них на счета плательщиков - 947,3 млн грн.

Справка УНИАН. Новый налоговый кодекс действует в Украине с 1 января 2011 года. Согласно кодексу, ставка НДС до 31 декабря 2013 года составляет 20%, с 1 января 2014 года — 17%. Кроме того, кодекс предусматривает введение механизма автоматического возмещения НДС. Так, в ГНСУ отмечают, что на сегодня более 50% заявок на возмещение НДС перечисляются на счета предприятий в автоматическом режиме.

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В Украине начался сев озимых культур под урожай 2013 года

В Украине начался сев озимых культур под урожай 2013 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра Александра Сеня, на сегодня уже посеяно 75,4 тыс. га озимого рапса.

«На сегодня сельхозпредприятия сеют рапс, общая площадь посева составляет 75,4 тыс. га, или 6% от прогнозируемых площадей», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что сев озимого рапса начат в оптимальные агротехнологические сроки и будет завершен к началу сентября, чему пока способствуют погодные условия последних дней.

«Те дожди, которые сейчас проходят по Украине после длительной засухи, способствуют восстановлению запасов влаги, которая необходима для получения всходов озимых культур», - добавил А.Сень.

Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к севу других озимых культур, площадь под которыми ожидается на уровне 9,1 млн га, в том числе озимых зерновых культур - 8,2 млн га, что практически на уровне посевов под урожай 2012 года.

На сегодня почва под посев озимых культур подготовлена на 73% запланированных площадей (6,6 млн га).

«На сегодня аграрии обеспечены семенами озимых культур на 101% от потребности, 48% из них доведено до посевных кондиций. Эта работа сейчас активно проводится», - добавил А.Сень.

Кроме того, сегодня в сельхозпредприятиях уже накоплено 220 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 35% от потребности.

Напомним, в прошлом году озимые зерновые были посеяны на площади 8,399 млн га, в том числе пшеница – 6,7 млн га, ячмень – 1,37 млн га и рожь – 318 тыс. га, озимый рапс был посеян на площади 962 тыс. га.

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Минрегион предлагает с 2014 г. поэтапно ввести коммерческий учет воды и тепла для всех категорий потребителей

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает поэтапно ввести коммерческий учет тепловой энергии и воды для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и усовершенствования отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», размещенном на сайте министерства.

В частности, законопроектом предусмотрено обязательное введение коммерческого учета в хозяйственной деятельности по централизованному теплоснабжению для населения - с 1 октября 2017 года, по централизованному водоснабжению - с 1 января 2018 года, для бюджетных учреждений и других потребителей - с 1 января 2014 года.

Согласно документу, коммерческий учет холодной и горячей воды осуществляется индивидуальными узлами учета (поквартирными счетчиками) и домовыми (групповыми) узлами учета.

При этом коммерческий учет тепловой энергии осуществляется домовыми узлами учета в многоквартирных и других зданиях, а также индивидуальными узлами учета в жилых и нежилых помещениях по решению их владельцев. Обязательства по установке узлов учета возлагаются на владельцев. Установка приборов учета может проходить за счет производителей, средств государственного и местного бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством. В случае установки узлов учета за счет производителя, расходы на их установку и обслуживание включаются в себестоимость услуг.

Также законопроект исключает термины «балансодержатель» и «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и вводит понятия «домовой (групповой) узел учета», «индивидуальный узел учета» и «коллективный потребитель».

При этом термин «производитель жилищно-коммунальных услуг» расширен в части предоставления жилищно-коммунальных услуг.

По данным Минрегиона, на 1 января 2012 года 127,9 тыс. многоквартирных жилых домов (5 этажей и выше), среди которых 43,7% оборудованы счетчиками холодного водоснабжения, 15,9% - горячего водоснабжения, 38,3% - тепловой энергии и регуляторами температуры.

По расчетам министерства, всего для ведения коммерческого учета необходимо установить 248 тыс. приборов учета холодной и горячей воды и 111 тыс. приборов учета тепловой энергии. Для этих целей необходимо привлечь около 3,8 млрд грн.

Средняя расчетная стоимость установки счетчика холодной воды составляет 3,5 тыс. грн, горячей воды - 12 тыс. грн, тепловой энергии и регулятора температуры - 40 тыс. грн.

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Эксперты снизили прогноз роста ВВП в 2012 году с 3,2% до 2,3% – консенсус-прогноз

По результатам подготовленного группой экспертов консенсус-прогноза, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году составит 2,3%, вместо 3,2% прогнозируемых в апреле т.г., сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечает пресс-служба, прогноз роста ВВП Украины в 2013 году составляет 3,6%, при том, что апрельский прогноз составлял — 4,1%.

Среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2013 г. будет составлять 7,8% (вариация значений от 5,9% до 10%), рост цен промышленного производства – 9,3% (показатель варьирует от 6,3% до 15,5%).

Для составления консенсус-прогноза свои прогнозы предоставили эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, «Райффайзен Банка «Аваль», Dragon-Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation и FOREX CLUB.

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Потребительская корзина украинцев стала дешевле на 10%

Потребительская корзина украинцев в августе подешевела на 10% по сравнению с началом 2012 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

«Есть позитивные тенденции к уменьшению ценовой стоимости тех продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину. Если мы сравним стоимость потребительской корзины по состоянию на сегодня с началом 2012 года, то мы будем иметь уменьшение ее стоимости немного больше, чем на 10%, а в сравнении с месяцем назад уменьшение стоимости потребительской корзины будет составлять 3,3%», - сообщил С.Петренко.

По словам С.Петренко, на 10 августа наиболее дорогая сегодня потребительская корзина в Одесской области (455 грн), Киеве (449 грн), Донецке (439 грн). Самая низкая стоимость потребительской корзины в Волынской области (379 грн), в Херсонской области (около 400 грн) и Днепропетровской области (403 грн).

Он отметил, что основные продукты питания украинцы потребляют в достаточном количестве и достаточно качественные. «Таких продуктов, как растительное масло, сахар, хлеб, овощи, картофель, яйца, украинцы потребляют в объемах даже больших, чем рациональная норма потребления. Мы потребляем немного меньше рациональных норм молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодов, ягод и винограда. Но тут есть тенденции к улучшению», - отметил С.Петренко.

Он добавил, что на сегодня потребительская корзина украинца отвечает нормативам развитых стран. Рацион украинца состоит из 9,7% хлебобулочных изделий, 1,3% - круп, 8% - овощей, 27,1% - мяса, 28% - молочных продуктов, 2,3% - рыбных продуктов, 2,2% - яиц, 2,6% - сахара и 1,8% - растительного масла.

Он отметил, что правительство будет принимать меры для стабилизации ценовой ситуации на рынке продуктов питания. «Я думаю, что существенных колебаний на рынке продуктов в текущем году у нас не будет», - добавил С.Петренко.

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Положительное сальдо внешней торговли услугами в I полугодии уменьшилось на 11%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-июня 2012 года уменьшилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 3,361 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за I полугодие т.г. против аналогичного периода 2011 года экспорт услуг сократился на 1% и составил 6,589 млрд долл., импорт вырос на 12,8% – до 3,228 млрд долл.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта имели транспортные услуги (65%), различные деловые, профессиональные и технические (13,6%) услуги.

Основное увеличение объемов экспорта услуг в I полугодии 2012 года наблюдалось в сфере компьютерных услуг — на 97,5 млн долл. (на 42%), вспомогательных услуг — на 86,5 млн долл., а также услуг по организации путешествий — на 85,4 млн долл. (на 48,9%).

При этом снижение объемов экспорта зафиксировано в основном по услугам трубопроводного транспорта — на 314,6 млн долл. (15,7%), железнодорожного транспорта — на 59,6 млн долл. (на 6,8%), а также по услугам по ремонту — на 38,2 млн долл. (на 12,8%).

Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 2,702 млрд долл., или 41% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам января-июня 2012 года составляли транспортные услуги — 24,9%, финансовые услуги — 14,7%, а также различные деловые, профессиональные и технические услуги — 14,3%.

Импорт услуг вырос против I полугодия 2011 года на 365,6 млн долл. в основном за счет роста объемов строительных услуг - на 80,1 млн долл. (в 2,8 раза), услуг по организации путешествий - на 71,2 млн долл. (на 34,1%), а также услуг железнодорожного транспорта - на 61 млн долл. (на 24%).

При этом уменьшились объемы импорта финансовых услуг - на 45,9 млн долл. (на 8,8%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 38,2 млн долл. (на 7,7%).

Импорт услуг из стран СНГ в I полугодии 2012 года составлял 17,8% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 55,2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в I полугодии вырос до 3,224 млрд долл.

В январе-июне 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 3,224 млн долл. США прямых инвестиций, что на 15,6% больше показателя за аналогичный период 2011 года (2,788 млрд долл.), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 июля 2012 года составил 52,427 млрд долл., что на 4,7% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года, и в расчете на одного украинца составляет 1115,6 долл.

Инвестиции поступали из 128 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 14,522 млрд долл., Германия – 7,404 млрд долл., Нидерланды – 4,949 млрд долл. и Российская Федерация – 3,653 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленный в украинскую промышленность, составляет 16,461 млрд долл. (31,4% общего объема), в финансовый сектор — 16,338 млрд долл. (31,2%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2012 г. составила 9,121 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 июля 2012 г. составил 61,547 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 июля 2012 г. составил 6,4 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС — 6,016 млрд долл. (94% общего объема), в страны СНГ - 285,5 млн долл. (4,5%), в другие страны мира - 98,4 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,8%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,641 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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Банки сами определят перечень документов для идентификации клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) уполномочил коммерческие банки самостоятельно определить перечень документов, необходимых для идентификации клиентов — физических лиц.

Об этом говорится в телеграмме регулятора N18-311/4607-7991, текстом которой располагает УНИАН.

В документе констатируется, что законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов.

“... Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона “О легализации”, - говорится в телеграмме регулятора.

НБУ просит учесть, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций. Также для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.

“При этом обращаем внимание, что идентификация клиента - физического лица - резидента, который является гражданином Украины, по другим документам, кроме паспорта гражданина Украины, может создавать дополнительные риски в деятельности банков”, - резюмируется в документе.

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Спрос на ОВГЗ на аукционе 14 августа отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что на аукционе по продаже ОВГЗ 14 августа рыночный спрос на госбумаги скорее всего будет отсутствовать.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ на аукционе 7 августа. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

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