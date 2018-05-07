"Солнечный удар" по экономике: выживут не все (часть вторая)

УНИАН публиковал первые результаты своего исследования, как экономика Украины переживает переход климата страны в разряд субтропиков. Уже сейчас «потепление» дает о себе знать в большей части отраслей, но, судя по прогнозам синоптиков, то ли еще будет. О том, что предпринимают в связи с такими климатическими «преобразованиями» автодор, химпром и жилищно-коммунальное хозяйство, пойдет речь сейчас.

По кочкам, по кочкам, в ямку бух…

Ни для кого не секрет, что транспортная инфраструктура Украины, разработанная еще в середине прошлого столетия, не выдерживает вызовов современности. Давление оказывает и в сотни раз выросший парк автомобилей, и грузовое давление на покрытие, и опять таки потепление климата. Как результат – езда по большинству дорог напоминает бег с препятствиями. Каждую весну мы наблюдаем, как асфальт смывает талой водой, а летом – как его латают. Причем «радости» от скачек по ямам труды дорожников нас не лишают. И все это имеет прямое отношение к климатическим изменениям. Из-за них в больших городах страны который год вводится спецграфик движения большегрузного транспорта, что ставит палки в колеса перевозчиков, но является одним из «спасательных кругов» для отечественных улично-дорожных сетей. В связи с этим вполне логично возникает вопрос – что делает наш автодор для минимизации рисков «потепления» в будущем. Особенно интересно, учитывался ли «удар зноем» при реконструкции дорог под Евро-2012 – за их перспективы не хотелось бы беспокоиться, ведь денег налогоплательщиков в трассы вложено предостаточно.

Как отметил первый заместитель Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина Валерий Вирожемский, предотвратить негативное влияние жары на существующие в Украине дороги невозможно. После высоких температур их качество ухудшается с точки зрения безопасности движения. Трасса должна быть ровной как в длину, так и поперек, а у нас - колея и «выпоры». «Если же мы строим новые дороги, то обязательно применяем модификаторы для битума, повышающие его температурные показатели, асфальтобетон, создающий жесткую структуру, которая не выдавливается как пластилин и может держать при максимальных климатических температурах высокие нагрузки. Но модификаторы - дорогое удовольствие. Цена тонны обходится в 12-15 тысяч грн. (полимерные модификаторы – около 3% объема битума). Есть более дорогие - до 40 тыс. грн за тонну. Для хорошего сцепления битума нужны и адгезивы, но и это стоит больших денег», - рассказал Вирожемский.

«На сегодня, насколько я знаю, нет специальной программы противодействия автодорожной сети высоким температурам, изменениям климата. Хотя есть программа реконструкции автодорог с применением новых материалов и технологий», - констатировал эксперт.

Между тем, не только температура влияет на качество трасс, немаловажны здесь и последствия движения крупнотоннажных авто. «Большие автомобили имеют очень мощную нагрузку на ось. А наши автодороги, которые строились по старым принципам, не рассчитывались на это. В последних правилах при реконструкции и строительстве автодорог мы выписали 11,5 тонн на ось, а ведь старые дороги построены на 10 тонн. Таким образом, большегрузные машины просто раздавливают украинские дороги. Эти автотранспортные средства двигаются в основном по магистральным трассам 1 категории, которые составляют около 15% общего числа. Из них лишь 50% могут выдерживать такие нагрузки», - отметил Вирожемский.

«В Украине сейчас много дорог реконструируется. У нас есть мощные подрядные организации, богатые, имеющие в наличие необходимое оборудование, которые наравне с иностранными партнерами строят дороги на высоком уровне», - резюмировал эксперт.

Но, увы, достойные дороги только строятся. А пока украинцам приходиться укрощать бездорожье. Причем в любую погоду…

Химичить в зной – себе дороже

Еще одна «жароопасная» отрасль экономики – химпром. С учетом того, что она энергозатратная, то, понятно, что в зной данная составляющая при производстве минеральных удобрений растет. То есть, зной для химиков – убытки и еще раз убытки.

Как пояснил Игорь Чалый, и.о. главного инженера концерна «Стирол» (Горловка), «если сравнить энергозатраты для производства минеральных удобрений азотной группы летом и зимой, то летом они всегда выше, особенно в очень жаркий период. Объясняется это просто - химические процессы при производстве удобрений происходят при плановых стабильных температурах. Если температура воздуха поднимается, предприятию необходимо больше тратить энергии для того, чтобы поддерживать необходимую реакцию. Для нее еще нужен атмосферный воздух. А при увеличении температуры снижается его плотность. Поэтому приходится использовать воздуха больше, что тоже выливается в дополнительные затраты. Кроме того, в современном производстве для охлаждения используется так называемая оборотная вода, которая зимой должна быть не выше 28°С, а летом - 29°С. В жаркое время, понятно, требуется больше воды, чем зимой и, соответственно, больше электроэнергии. То есть, снова речь идет о росте себестоимости продукции.

Если средняя температура летом будет постоянно расти, то производителям удобрений придется увеличивать капитальные затраты, чтобы обеспечить производственный процесс. На сегодня предприятия химической отрасли, как правило, именно летом, во время жары, стараются провести капитальные или остановочные ремонты».

Технический директор, заместитель председателя правления северодонецкого «Азота» Иван Волохов рассказал, как его предприятие выходит из создавшегося «знойного» положения: «Когда жара достигает своего пика, в технологических цехах мы снижаем нагрузку на оборудование. В ночное же время, когда зной спадает, нагрузку увеличиваем. Данные меры позволяют не допустить выхода оборудования из строя. В целом, «Азот» не испытывает проблем из-за климатических условий лета текущего года. На предприятии ведется строгий аудит условий труда в структурных подразделениях. Контроль осуществляется и соблюдения пожарной безопасности».

Вот и выходит, что для химиков, особенно крупных, выходом из «климатической осады» остается ремонт. Что ж, лишь бы, как говорится, во благо.

Безводье: гнилую трубу в жару не чинят

Начать разговор о ЖКХ в жару стоит с киевского примера. В столице, да и по всей Украине, летом коммунальщики проводят испытания теплосетей. И хорошо, если это оборачивается для украинцев только холодным душем на неопределенный период, но порой результатом таких необходимых для отрасли действий становятся критические ситуации.

К примеру, после второй недели жары в июне, именно после упомянутых испытаний, в Оболонском районе столицы образовался провал почвы вблизи 16-этажки. Яма глубиной порядка 2 метров неустанно росла, приближаясь к колонне дома, что превращало в экстрим парковку автомобилей и пеший проход в радиусе 20 квадратных метров. Вызванные коммунальщики констатировали: «Рвало и будет рвать – трубы гнилые. А ремонтировать в жару нельзя. Ждите похолодания».

Такой ответ «специалистов» вызвал недоумение, но, как выяснилось, они были правы. Если бы ремонтники кинулись спасать ситуацию, то все могло бы закончиться трагично. Кстати, что и произошло в начале августа – в пик жары - в Кировоградской области. Трое работников предприятия «Кожзавод-Златопольский» проводили чистку отстойника, и погибли в результате отравления испарениями неизвестного вещества. Днем раньше во время выполнения ремонтных работ на водопроводе «Днепр-Кировоград» погибли один из руководителей трубопроводных сетей города Светловодска и слесарь. Причина смерти такая же.

Как сообщил начальник управления Госгорпромнадзора Кировоградской области Владимир Береславский, «повышенная температура воздуха ускоряет ход химических реакций и выделение вредных газов, от которых человек может погибнуть, лишь раз вдохнув. Управление Госгорпромнадзора рекомендует предприятиям области свести к минимуму или вообще перенести все плановые работы в канализационно-водопроводных колодцах на осень, когда спадет жара».

Вот и получается, что разваливающееся по швам ЖКХ в жару становится особо уязвимым. Что касается в целом положения дел в этой отрасли, то, как считает директор «Института города» Александр Сергиенко, «украинские города абсолютно не готовы к природным катаклизмам. В жару выходят из строя электрические сети, а едва выпавшие сверх нормы осадки тут же приводят к потопам». По его словам, такая картинка, судя по новостям, характерна для большинства регионов. Причин подобного состояния несколько. «Во-первых, в стране десятилетиями на обновление инфраструктуры, в частности, жилищно-коммунального хозяйства, не выделялись серьезные капиталовложения. Во-вторых, существует конфликт интересов. С одной стороны, инфраструктура находится в коммунальной собственности, а с другой - компании ее обслуживающие являются частными. Речь идет, в первую очередь, о жизненно важных для любого города предприятиях – обл- и горэнерго, а также водоканалах. Поэтому собственники компаний отнюдь не заинтересованы инвестировать в обновление ЖКХ. В такой ситуации отечественные олигархи заняты одним делом - «делают деньги», - добавил Сергиенко.

В результате опроса экспертов вырисовывается довольно плачевная картинка состояния дел в украинской экономике с учетом «потепления» и не только. Остается надеяться, что очередной удар природы, будь-то жара или сильный мороз, мы переживем с минимальными потерями, причем благодаря стойкости характера, а не полной модернизации экономики. На последнее у власти, видимо, вечно не хватает времени, или, может, желания…

Нана Черная (УНИАН)