ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ММВБ-РТС намерена вновь голосовать за смену главы биржи ПФТС» пишет: мажоритарный акционер ПФТС - Московская биржа ММВБ-РТС намерена повторно предложить кандидатуру заместителя председателя правления Украинской биржи (УБ), основного конкурента ПФТС, Евгения Комиссарова на должность председателя правления последней…

http://delo.ua/finance/mmvb-rts-namerena-vnov-golosovat-za-smenu-glavy-birzhi-pfts-183227/

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Также «Дело» в публикации «Прирост прямых иностранных инвестиций в Украину сократился» пишет: по данным Госстата, за шесть месяцев иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику $3,224 млрд, но и одновременно изъяли $0,596 млрд, тогда как в первом полугодии прошлого года эти показатели составили, соответственно, $2,788 млрд и $0,447 млрд

http://delo.ua/ukraine/prirost-prjamyh-inostrannyh-investicij-v-ukrainu-sokratilsja-183222/

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«Дело» в публикации «В Украине предлагают ввести налог на здоровье» пишет: принятие Закона «Об общеобязательном государственном медицинском страховании» ударит по финансовому здоровью трудоспособных, наделив их почетными правами и конкретными обязанностями…

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-predlagajut-vvesti-nalog-na-zdorove-183216/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валерий Иващенко вышел на свободу», в котором пишет: коллегия судей Апелляционного суда Киева освободила бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком на один год…

http://www.kommersant.ua/doc/2001853

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Обман заложен в человеческой природе», в котором подает интервью президента МОК Жака Роге, который рассказал о перспективах олимпийского движения…

http://www.kommersant.ua/doc/2001620

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Газета «Сегодня» в материале «Киев встанет в гигантской пробке» пишет: через две недели столица превратится в сплошной затор. Киевляне вернутся из отпусков, студенты и школьники отправятся учиться, а на улице появится больше автобусов и троллейбусов…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-vstanet-v-gigantskoy-probke-Kak-obehat.html

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Также «Сегодня» в публикации «В крымском Партените война за землю – отбирают жилье у вдов, а по ночам сносят дома бульдозерами» пишет: власти и санаторий «Крым» не могут решить, кому принадлежит здание, где живут семьи военных, и выселяют жильцов…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/sanatoriy-zabral-zhile-u-vdovy.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Солнечный удар» по экономике: выживут не все (часть вторая)» подает продолжение собственного исследования, что нужно сделать для минимизации ущерба от зноя…

http://economics.unian.net/rus/detail/136959

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Авиакомпаниям пообещали налоговые льготы на внутренних рейсах» пишет: правительство РФ планирует обнулить НДС при продаже авиабилетов на внутренних рейсах. Это позволит перевозчикам заработать, но вряд ли сделает полеты по России дешевле…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2878701/v_nebe_nalogi_ne_nuzhny

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Также «Ведомости» в публикации «Алексей Миллер намерен возродить российское коневодство» пишут: председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру поручена ответственная задача – превратить российское коневодство в индустрию с многомиллиардными оборотами…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2878691/miller_na_begah

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Издание «Известия» в публикации «Счетная палата: госбольницы берут деньги за бесплатные операции» пишет: в некоторых регионах России 20% талонов на бесплатную высокотехнологичную медпомощь остаются неиспользованными…

http://izvestia.ru/news/532935

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Также «Известия» в публикации «Расплачиваться с Ватиканом за действия чешских коммунистов придется их правнукам» пишут: крупнейшая парламентская партия Чехии — Социал-демократическая, опубликовала список претензий к принятому закону о возврате церковной собственности, отобранной за время коммунистического правления в стране. Согласно документу, государство обязуется вернуть недвижимость, экспроприированную как у католической церкви, и это основной объем возвращаемой религиозным организациям собственности, так и у ряда еврейских общин. Предварительно речь идет примерно о 2 тыс. зданий и почти 200 тыс. га лесов и пахотных земель…

http://izvestia.ru/news/532915

(УНИАН)