КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на 15,16 и 17 августа)
10:21, 15 августа 2012Разное
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Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
15 августа
- Ситибанк;
- ТАСкомбанк;
- Прага авто;
- Укрнафтопродукт;
- Страховая компания «Гарант-Система».
16 августа
- Приват Интертрейдинг;
- Трест Свердловскшахтобуд.
17 августа
- Реал Банк;
- Индустриалбанк;
- Будиндустрия;
- АЭС Киевоблэнерго;
- Корпорация Интерагросистема.
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