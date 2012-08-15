КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на 15,16 и 17 августа)

Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 15 августа - Ситибанк; - ТАСкомбанк; - Прага авто; - Укрнафтопродукт; - Страховая компания «Гарант-Система». 16 августа - Приват Интертрейдинг; - Трест Свердловскшахтобуд. 17 августа - Реал Банк; - Индустриалбанк; - Будиндустрия; - АЭС Киевоблэнерго; - Корпорация Интерагросистема.

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