КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на 15,16 и 17 августа)

10:21, 15 августа 2012
Разное
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Информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

15 августа

- Ситибанк;

- ТАСкомбанк;

- Прага авто;

- Укрнафтопродукт;

- Страховая компания «Гарант-Система».

16 августа

- Приват Интертрейдинг;

- Трест Свердловскшахтобуд.

17 августа

- Реал Банк;

- Индустриалбанк;

- Будиндустрия;

- АЭС Киевоблэнерго;

- Корпорация Интерагросистема.

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