Украина вводит до 15 марта безвизовый режим с Македонией

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О временном введении безвизового режима для граждан Республики Македония».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Указом предусмотрено ввести на период с 15 августа 2012 года до 15 марта 2013 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней.

В указе отмечается, что это сделано для развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и в подтверждение намерения продолжать сотрудничество в сфере либерализации режима взаимных поездок граждан.