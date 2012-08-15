Анонс на 16 августа

* Состоится пресс-завтрак на тему: "Государственные жилищные программы: реализация, проблемы, перспективы". Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Леонид Рисухин, председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству; участники государственных жилищных программ.

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. Заседание состоится в форме открытого слушания.

* Пресс-конференция на тему: "Договор о создании зоны свободной торговли со странами СНГ: экономические перспективы и возможные риски". Участники: исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера Олег Устенко; доктор эконом.наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Игорь Манцуров; канд.эконом.наук, доцент Виктор Суслов.

* Состоится учредительное собрание по формированию состава Общественного совета при Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте. Во время учредительного собрания будет избран председатель Общественного совета и секретарь, а также состав счетной комиссии. Кроме того, планируется определить количественный состав Общественного совета на следующие два года - участники будут избираться путем открытого голосования.

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