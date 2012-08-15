ТОП-10 (15 августа)

Фонд госимущества выставил на продажу пакеты акций 12 обл- и горгазов

Со стоимости проезда в скоростных электропоездах Интерсити+ снят НДС - «Укрзализныця»

Предприниматели увеличили уплату единого налога в 2012 году в три раза — до 1,8 млрд грн — ГНСУ

Минэнергоугля еще не получило официальных результатов от компании "Бейкер Тилли Украина ЭК" по оценке ГТС

Победителем конкурса на разработку Скифского участка Черноморского шельфа признан пул из четырех компаний - Ставицкий

Закон о занятости населения подписан Президентом

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии удвоился

Спад сельхозпроизводства в Украине за январь-июль составил 4,2%

Акимова: говорить о возобновлении траншей МВФ пока рано

Польша разрешила двойное гражданство и упростила его получение иностранцами

***

Фонд госимущества выставил на продажу пакеты акций 12 обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний - «Днепропетровск-», «Запорожье-», «Луганск-», «Лубны-», «Кременчуг-», "Сумы-", "Винница-", "Житомир-", "Тысменица-", "Крым-", "Волынь-", "Черновцыгаз".

Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, приватизационный конкурс по продаже 26% ПАО «Днепропетровскгаз» будет проведен 5 сентября т.г. Стартовая цена госпакета установлена в размере 58 млн грн, шаг торгов - 600 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 5,2 млн грн.

25% ПАО «Запорожьегаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 6 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 80,6 млн грн, шаг торгов - 150 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

26% ПАО «Луганскгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 7 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 80,6 млн грн, шаг торгов - 810 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

26% ПАО «Лубныгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 11 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 330 тыс грн, шаг торгов - 5 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

26% ПАО «Кременчуггаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 12 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 6,7 млн грн, шаг торгов - 70 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 1 млн грн.

25,788% ПАО «Сумыгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 10 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 15,6 млн грн, шаг торгов - 160 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 4 млн грн.

22,059% ПАО «Винницагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 14 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 1,5 млн грн, шаг торгов - 15 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,2 млн грн.

15,864% ПАО «Житомиргаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 17 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 9,7 млн грн, шаг торгов - 100 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,4 млн грн.

26% ПАО «Тысменицагаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 13 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 160 тыс. грн, шаг торгов - 2 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 720 тыс. грн.

23,989% ПАО «Крымгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 20 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 41,8 млн грн, шаг торгов - 420 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 8 млн грн.

23,416% ПАО «Волыньгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 19 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 24,3 млн грн, шаг торгов - 250 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

20,393% ПАО «Черновцыгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 18 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 6,7 млн грн, шаг торгов - 70 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества для их последующей приватизации.

***

Со стоимости проезда в скоростных электропоездах Интерсити+ снят НДС - «Укрзализныця»

При оформлении проездных документов на скоростные электропоезда Интерсити+ пассажиры, начиная с 00 час. 00 мин. 14 августа, оплачивают стоимость проезда без НДС.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), обложение налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров скоростными электропоездами Интерсити+ введено в соответствии с законом Украины от 5 июля 2012 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине".

Согласно изменениям, на период до 31 августа (при действии коэффициента индексации - 1,07) базовая стоимость проезда скоростными электропоездами Интерсити+ (в понедельник, вторник и среду) в 1-м классе по направлению Киев-Харьков уменьшится на сумму НДС 66,68 грн — до 350,34 грн с учетом страхования и комиссионного сбора, по направлениям Киев-Львов на 75,20 грн. - до 393,59 грн и Киев-Донецк на 89,85 грн — до 467,92 грн.

Во 2-м классе стоимость проезда уменьшится по направлению Киев-Харьков на сумму НДС 45,98 грн., Киев-Львов - на 51,52 грн. и Киев-Донецк - на 62,03 грн.

В сентябре будет применяться коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, стоимость билета и плацкарты будет корректироваться на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити+ в направлении «туда и обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины между Киевом и Донецком, Львов и Харьковом с конца мая 2012 года.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.

***

Предприниматели увеличили уплату единого налога в 2012 году в три раза — до 1,8 млрд грн — ГНСУ

Предприниматели в январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили уплату единого налога в три раза — до 1,8 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Оживление экономической активности малого бизнеса способствовало также увеличению объемов уплаты налога на доходы физических лиц - субъектов хозяйственной деятельности. В январе-июле 2012 года поступления от этого налога в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, или на 4,8 млрд грн больше прошлогодних результатов (темпы роста составляют 14,4%)», - отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Кроме того, поступления от землепользователей-физлиц выросли на 16,8%. Граждане в январе-июле 2012 года уплатили в бюджет за свои земельные участки 821,3 млн грн.

Напомним, после внедрения новой модели упрощенной системы налогообложения с начала года общее количество представителей малого бизнеса возросло на 149 тыс. По состоянию на 1 июля 2012 г. в Украине зарегистрировано 1,154 млн плательщиков единого налога.

***

Минэнергоугля еще не получило официальных результатов от компании "Бейкер Тилли Украина ЭК" по оценке ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности еще не получило официальных результатов от компании ООО "Бейкер Тилли Украина ЭК" (Baker Tilly Ukraine) по оценке газотранспортной системы Украины (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Мы еще официально не получили (результаты оценки – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.

***

Победителем конкурса на разработку Скифского участка Черноморского шельфа признан пул из четырех компаний - Ставицкий

Межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий.

«Кабинет министров поддержал предложение межведомственной комиссии о заключении соглашения о разделе продукции и определении победителя – группы компаний во главе с оператором компанией ExxonMobil», - сказал он.

Э.Ставицкий сообщил, что заключение соглашения о разделе продукции с этой группой компаний произойдет в текущем году. Он отметил, что размер премии по соглашению о разделе продукции, которое будет заключено в текущем году, составит 325 млн долларов.

«После заключения соглашения о разделе продукции, которое произойдет в этом году, государственный бюджет получит 325 млн долларов (премии – УНИАН), что больше, чем предлагалось Кабинетом министров», - сказал министр.

По его словам, победитель предложил увеличить на 5% - до 25% долю государства в прибыльной продукции.

«Минимальная доля была 20%, предложено 25%», - сказал Э.Ставицкий.

Также он сообщил, что победитель предложил вложить в поисковые работы на всей территории более 400 млн долларов.

«Победители предложили по поисковым работам более чем в два раза - чем 200 млн долларов - на геологическую разведку на всей территории», - сказал министр.

Он также отметил, что ExxonMobil, Shell, Petron полностью взяли на себя финансовую составляющую участия НАК "Надра Украина".

«Хочу обратить внимание на то, что ExxonMobil, Shell, Petron полностью берут на себя финансовую составляющую участия национальной акционерной компании», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного на шельфе Черного моря, было подано две заявки. Первая заявка поступила от компании "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

По оценкам правительства, общие инвестиции в Скифский участок (глубоководный шельф Черного моря) площадью 16 тысяч квадратных километров оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Прогнозируемый ежегодный объем добычи газа - до 3-4 миллиардов кубометров.

***

Закон о занятости населения подписан Президентом

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова.

Законом предусмотрено, что работодателю, который будет трудоустраивать на новосозданные рабочие места молодежь на первое рабочее место, лиц в возрасте от 50 лет и других из числа неконкурентоспособных граждан на рынке труда сроком не менее чем на два года будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса без ограничения в размере заработной платы в течение первого года.

Установлено, что работодатель, который в течение года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже трех минимальных заработных плат, в следующем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса.

В законе предусмотрено стимулирование местной власти к улучшению инвестиционного климата в регионе, создание новых рабочих мест путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины в части увеличения норматива отчислений с налога на доходы физических лиц, который зачисляется к доходам бюджетов сел, поселков, городов районного значения, с 25% до 100%.

Предусмотрено, что субъект малого предпринимательства, который создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, в течение первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена стажировка с открытием трудовой книжки.

Молодым работникам, которые согласились работать в сельской местности, будут предоставляться «стартовые выплаты».

Лица, в возрасте от 45 лет (страховой стаж более 15 лет), будут иметь право на единоразовое получение „ваучера” на профессиональную учебу.

Законом также предусмотрено установить статус безработного неработающему лицу с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Одновременно с учетом международного опыта определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства относительно управления общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон был принят Верховной Радой 5 июня.

***

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии удвоился

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в январе-июне 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,361 млрд долл. против 5,563 млрд долл. и 3,796 млрд долл. соответственно в январе-июне 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-июне 2012 г. вырос до 44,122 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 41,231 млрд долл.), причем импорт товаров составил 40,894 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 38,369 млрд долл.), импорт услуг – 3,228 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 2,862 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-июне 2012 г. вырос до 40,267 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 39,464 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 33,678 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 32,806 млрд долл.), экспорт услуг – 6,589 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 6,658 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

***

Спад сельхозпроизводства в Украине за январь-июль составил 4,2%

Спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-июля 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 4,2% (в I полугодии 2011 года против I полугодия 2010 года - рост 9,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях в январе-июле т.г. составил 7,4%, в домохозяйствах - 1,1%.

Согласно сообщению, спад объемов производства продукции растениеводства в январе-июле 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 10,1%.

По состоянию на 1 августа 2012 года, ранних зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) собрано на 19,2% больше (6,5 млн тонн) по сравнению с показателем на аналогичную дату 2011 года, за счет ускоренных темпов сбора площадей (на 25,7% больше). Валовый сбор ярового ячменя (5,4 млн тонн), который составил 83% общего производства яровых зерновых, вырос на 12,8%.

Также сообщается, что в январе-июле т.г. рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 1,8%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 6,7%, свиней - на 11,3%. Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях увеличился против января-июля 2011 г. на 14,3% и составил 2797 кг.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июль 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 42%, в т.ч. продукции растениеводства - на 84%, продукции животноводства - на 2%.

Кроме того, сообщается, что на 1 августа 2012 года сельскохозяйственные предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющие хранение, переработку зерновых культур, имели в наличии 20,2 млн тонн зерна (на 1% больше по сравнению с 1 августа 2011 г.), в т.ч. 13,2 млн тонн пшеницы, 4 млн тонн ячменя, 1,7 млн тонн кукурузы, 0,4 млн тонн ржи.

Справка УНИАН. Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-июне 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 7,4%.

В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства — 2,5%.

По итогам 2010 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2009 годом сократились на 1,5%.

***

Акимова: говорить о возобновлении траншей МВФ пока рано

Первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова заявляет, что в отношениях между Украиной и МВФ не было и нет паузы, но говорить о возобновлении траншей, по ее словам, пока рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Акимова сказала на брифинге.

«Вы знаете, паузы, с точки зрения отношений между Украиной и МВФ не было. Потому что, практически каждый месяц с перерывом может быть только на лето, происходят рабочие встречи с представителями МВФ», - сказала И.Акимова.

Она отметила, что эти встречи регулярные, и происходят на разных уровнях. По ее словам, во время этих встреч «в режиме нон-стоп» обсуждаются вопросы взаимоотношений Украины и МВФ. «Понято, что вопросы остаются, но по многим вопросам идет подвижка в понимании», - сказала И.Акимова. В частности она отметила, что после последнего критического отчета было достигнуто большее взаимопонимание о том, что Украина по сравнению с многими другими странами, в том числе и развитыми, достигла больших успехов на протяжении последних двух лет относительно стабилизации макроэкономических показателей, и особенно по сокращению бюджетного дефицита.

«С другой стороны в рамках той ситуации, которая сегодня складывается на внешних рынках и на европейском рынке в частности, МВФ занимает более гибкую последовательную позицию, оценивая комплекс мер, которые предлагает, а главное выполняет государство с учетом всех внешнеэкономических рисков – поэтому дать сейчас ответ на то, когда конкретно восстановятся наши «траншевые взаимоотношения», наверно было бы пока не правильно и слишком рано», - сказала И.Акимова.

На уточняющий вопрос, будет ли Украина просить продления программы с МВФ или будет инициировать принятие новой программы, поскольку она заканчивается в этом году, И.Акимова отметила, что эти вопросы будут обсуждаться в октябре.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая 2012 года провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

29 июня 2012 года планировалось проведение заседания Совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

В начале июля т.г. директор департамента внешних связей МВФ Герри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая состоялась 31 июля в Вашингтоне, сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в сентябре с целью проведения оценки бюджетной политики нашего государства на 2013 год.

***

Польша разрешила двойное гражданство и упростила его получение иностранцами

Самый большой непосредственный западный сосед Украины и член Евросоюза Польша разрешила двойное гражданство и упростила предоставление его иностранцам, среди которых в стране больше всего проживает украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, соответствующие изменения вводит новый закон о гражданстве, который вступил сегодня в силу.

"С 15 августа этого года Президент сможет предоставлять польское гражданство всем иностранцам независимо от того, жили ли они и как долго жили в Польше", - отметили УНИАН в польском Министерстве внутренних дел (MSW), заметив, что раньше глава государства предоставлял гражданство лишь в "исключительных случаях".

Новый закон также разрешил предоставлять польское гражданство всем - без ограничений - иностранцам в рамках процедуры, которую ведет воевода (аналог председателя областной государственной администрации в Украине) и сократил срок, необходимый для подачи такой заявки, срока проживания в стране с разрешением "на постоянное пребывание" до трех лет.

Для получения гражданства Польши от воеводы, кроме трех лет жизни с таким разрешением, необходимо иметь регулярный доход, подтверждение наличия места проживания (договор аренды или собственности квартиры) и знать польский язык.

В министерстве отметили, что до вступлению в силу нового закона польское гражданство могли получить лишь лица без гражданства, иностранцы, которые вступили в брак с поляками, и лица, которым родители после рождения выбрали иное гражданство от польского.

Новый закон также отменил правило, согласно которому, каждый, кто хотел получить польское гражданство, должен был отказаться от своего предыдущего.

"(...) польский гражданин может иметь одновременно польское гражданство и гражданство другой страны", - отметила пресс-служба MSW.

В министерстве также сообщили, что новый закон о гражданстве, который был принят еще в 2009 году, официально опубликован в феврале этого года после того, как Конституционный суд страны месяцем раньше подтвердил конституционность одной из его статей, которую обжаловал Президент Польши.

"С 15 августа заявку на получение польского гражданства могут подавать иностранцы, которые в рамках многолетнего пребывания в нашей стране интегрировались в общество, знают польский язык и имеют источники содержания, уважают установленный польским законодательством порядок и не представляют угрозы для обороны или безопасности государства", - подчеркнули в MSW.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской администрации по делам иностранцев (UDSC), в начале этого года в 38-миллионной Польше легально проживало более 100 тысяч граждан иностранных государств, больше всего из которых - почти 30 тысяч - были гражданами Украины.

Среди украинцев около 18 тысяч имели разрешения на постоянное пребывание в стране, в то время, как 12 тысяч - временное разрешение, которое выдается не дольше чем на 2 года.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН