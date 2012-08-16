ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович отправил три закона на доработку» пишет: Президент подал в Раду свои предложения к документам…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-otpravil-tri-zakona-na-dorabotku-183322/

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Также «Дело» в публикации «Металлурги «провалили» выплавку стали в июле» пишет: в августе украинские метпредприятия намерены отыграть июльские упущения, но на сентябрь вновь запланировали сокращение выпуска стали…

http://delo.ua/business/metallurgi-provalili-vyplavku-stali-v-ijule-183312/

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«Дело» в публикации «В Крыму запретят вылов кефали » пишет: с 20 августа по 10 сентября будет действовать запрет на вылов азово-черноморской кефали в море и лиманах. За каждый незаконно выловленный экземпляр правонарушителей ждет штраф в 595 грн.

http://delo.ua/business/v-krymu-zapretjat-vylov-kefali-183318/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ЛУКОЙЛ не вписался в украинский шельф», в котором пишет: ЛУКОЙЛу не удалось получить ресурсы на украинском шельфе. Компания проиграла борьбу за разработку Скифского нефтегазового участка в Черном море. Победил в тендере консорциум международных мейджоров и НАК «Надра Украины». Оператором проекта станет ExxonMobil…

http://www.kommersant.ua/doc/2002298

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Jaguar Land Rover 24 часа в сутки», в котором пишет: Jaguar Land Rover переводит на круглосуточный режим работы один из трех своих британских заводов, расположенный в Ливерпуле. Такое решение было принято в связи с высоким спросом на некоторые модели автомобилей…

http://www.kommersant.ua/doc/2002297

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине начался валютный ажиотаж» пишет: украинцы принялись делать заначки в долларах, боясь проблем в ЕС и выборов…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/V-Ukraine-nachalsya-valyutnyy-azhiotazh.html

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Также «Сегодня» в публикации «Налоговые льготы для украинских гостиниц стали еще мягче» пишет: теперь минимальный уровень дохода отеля для получения льгот снижен на 25%...

http://www.segodnya.ua/economics/business/Nalogovye-lgoty-dlya-ukrainskih-gostinic-stali-eshche-myagche.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Альфа-групп» достигла паритета во владении Vimpelcom с норвежской Telenor» пишет: троевластие в Vimpelcom Ltd. продлилось немногим более года. «Альфа-групп» выкупила у египетского миллиардера Нагиба Савириса 14,8% голосующих акций оператора за $3,6 млрд, тем самым восстановив паритет со своим норвежским партнером Telenor…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2927661/vimpelcom_na_tri_ne_delitsya

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Также «Ведомости» в публикации «Кремль продолжает подготовку к формированию Евразийского союза» пишут: Администрация Президента РФ заказала за 2,2 млн руб. серию исследований, посвященных внутриполитической и экономической ситуации в постсоветских странах. Продолжается подготовка к созданию Евразийского союза, объясняют в Кремле…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2927621/sosedi_pod_lupoj

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Издание «Известия» в публикации «На сочинском мусоре заработает Олег Дерипаска» пишет: у города, принимающего Олимпийские игры 2014 года, наконец появится легальная свалка…

http://izvestia.ru/news/532979

(УНИАН)