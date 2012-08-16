Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Сорочинская ярмарка должна стать международной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время посещения Национальной Сорочинской ярмарки в Полтавской области.

«Хотелось бы, чтобы со временем она (Сорочинская ярмарка – УНИАН) из фольклорной ярмарки превратилась в современную ярмарку типа Ганноверской выставки», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Сорочинская ярмарка уже давно получила известность в мире и должна выйти на международный уровень.

«Мы все верим, что рано или поздно на этой земле, на Полтавской старинной земле, прекрасной земле, красочной земле, у нас будет действительно современная, соответствующая европейским стандартам, большая Сорочинская ярмарка», - сказал премьер.

Кроме того, он сделал несколько покупок во время посещения ярмарки. В частности, он купил шапку для бани за 80 грн и шерстяные лапти для бани за 45 грн.

«Я покупаю только то, что мне нужно для жизни», - сказал Н.Азаров, добавив при этом, что, покупая эти товары, он поторговался с продавцами.

Как сообщалось, с 14 по 19 августа в Больших Сорочинцах в Полтавской области проходит Национальная Сорочинская ярмарка.