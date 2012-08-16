Анонс на 17 августа

17.08.2012 Круглый стол на тему: "Предприятие 2020: рынок труда"

Круглый стол на тему: "Предприятие 2020: рынок труда". Организаторы: Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности» и Минсоцполитики Украины. Планируется обсудить развитие рынка труда в десятилетней перспективе, прогнозируемые риски для страны и бизнеса. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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