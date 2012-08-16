Число разрешительных документов для ведения бизнеса планируют сократить

Министерство экономического развития и торговли предлагает сократить число разрешительных документов на 49 единиц - с 143 ныне действующих – до 94.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера» подготовлен министерством для рассмотрения Кабинетом министров.

«Действующий Перечень, утвержденный Законом Украины № 3392, состоит из 153 разрешений. По состоянию на сегодня 13 разрешений уже исключено из него действующими законами, 3 добавлено, остались действующими 143 разрешения. Законопроектом предусматривается упразднить 49 документов разрешительного характера из действующего Перечня, в том числе 3 - за счет сокращения сферы действия, упразднить 21 документ разрешительного характера, установленный специальными законами и откорректировать названия 11 документов разрешительного характера», - говорится в сообщении.

Перечень документов для сокращения, отмечают в Минэкономразвития, был подготовлен с учетом жалоб предпринимателей, предложений Международной финансовой корпорации и Европейской Бизнес Ассоциации.

В Минэкономразвития отмечают, что вопрос отмены 21 документа был согласован 10 августа в ходе совещания с премьер-министром Николаем Азаровым.

Как сообщал УНИАН, 24 июля премьер-министр Украины Николай Азаров высказал недовольство реальными результатами дерегуляции, проведенной в сфере экономической деятельности в Украине.

Он отметил, что работа по дерегуляции будет продолжена.