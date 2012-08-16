ТОП-10 (16 августа)

Минэкономразвития предлагает реализовать в Украине Госпрограмму управления качеством

Госфонд содействия молодежному строительству планирует в сентябре выдать первые льготные кредиты ОСМД

НБУ будет привлекать к проверкам проблемных банков сотрудников Фонда гарантирования вкладов

Направлено в суд дело экс-председателя кредитного союза «Украинский финансовый союз», который завладел 39 млн. грн вкладчиков

Столичные налоговики в январе-июле по итогам проверок перечислили в бюджет 12,4 млн грн налога на доходы физлиц

Студенты угрожают акциями протеста, если им не вернут долг по стипендиям

Украина не будет закупать поезда «Хюндай» - Азаров

Спад промпроизводства в июле составил 0,9%, в январе-июле - рост 0,2%

Уровень безработицы в Украине снизился до 437,8 тыс. человек

Потребительские настроения украинцев ухудшились — исследование

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Минэкономразвития предлагает реализовать в Украине Госпрограмму управления качеством

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает реализовать в стране Государственную программу управления качеством для повышения качества отечественной продукции и ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Проект Программы размещен на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

В документе отмечается, что в Украине наблюдается низкий уровень внедрения систем управления по сравнению со странами – членами ЕС.

Одним из механизмов обеспечения качества продукции (товаров, работ, услуг) является внедрение и сертификация систем управления качеством, экологического управления, управления безопасностью пищевых продуктов и других систем управления в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов.

Такие системы станут предохранительным механизмом, позволяющим избежать выпуска некачественной и опасной продукции.

В рамках реализации программы планируется утвердить региональные программы качества на 2013–2015 годы по разработке, внедрению систем управления, в том числе предприятиями (организациями), которые производят и поставляют продукцию (услуги) и товары на экспорт.

Также документом предлагается обеспечить стимулирование внедрения предприятиями систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе концепции НАССР.

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – международная Система управления безопасностью пищевых продуктов.

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Госфонд содействия молодежному строительству планирует в сентябре выдать первые льготные кредиты ОСМД

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сентябре 2012 года планирует выдать первые льготные кредиты объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения реконструкции, ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг сообщил журналистам глава правления фонда Леонид Рысухин.

По его словам, фонд продолжает прием заявок на предоставление льготных кредитов от юридических лиц, в том числе от ОСМД.

«На протяжении максимум 10 дней мы предоставим Минрегиону первых кандидатов на получение кредитов... В сентябре мы будем давать первые кредиты», - сказал Л.Рысухин.

Глава правления фонда уточнил, что главным распорядителем средств по данной программе является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а фонд является получателем средств и будет заниматься обслуживанием кредитов.

Он добавил, что фонд рассматривает заявки на получение кредитов и проверяет платежеспособность заемщиков, после чего проекты рассматривает комиссия Минрегиона, которая принимает решение о выдаче кредитов.

По данным Минрегиона, на сегодня поступило 22 заявки на получение кредитов на сумму 68,340 млн грн. В частности, 9 заявок от ОСМД в Волынской области на сумму 6,325 млн грн, 3 заявки от ОСМД в Днепропетровской области на сумму 370 тыс. грн, 3 заявки в Донецкой области на 40 млн грн, 1 заявка в Ивано-Франковской области на 110 тыс. грн, 1 заявка в Луганской области на 6 млн грн, 4 заявки от ОСМД в Одесской области на 1,3 млн грн, 1 заявка в Херсонской области на 14,235 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начал прием заявок на получение льготных бюджетных кредитов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Предпочтение при отборе получат проекты, которые уменьшают объем потребления ресурсов, комплексно решают проблемы населенного пункта или группы жилых домов, находящихся в единой технологической схеме.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».

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НБУ будет привлекать к проверкам проблемных банков сотрудников Фонда гарантирования вкладов

Национальный банк Украины (НБУ) будет привлекать к проверкам проблемных банков сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщается на сайте регулятора, это предусмотрено постановлением Нацбанка №231, которым вносятся соответствующие изменения в Положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок.

“...Предусмотрена возможность привлечения Национальным банком Украины работников Фонда гарантирования вкладов физических лиц к участию в инспекционных проверках проблемных банков, а также проведения Нацбанком Украины, по обращению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, инспекционной проверки неплатежеспособного банка с целью подтверждения приведения инвестором деятельности такого банка в соответствие с требованиями банковского законодательства Украины”, - говорится в документе.

Как объясняется в сообщении, внесенные изменения приводят Положение в соответствие с Законом “О системе гарантирования вкладов физических лиц” и вступят в силу 22 сентября одновременно с Законом.

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Направлено в суд дело экс-председателя кредитного союза «Украинский финансовый союз», который завладел 39 млн. грн вкладчиков

Прокуратурой столицы расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления кредитного союза «Украинский финансовый союз» по обвинению в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УКУ).

Бывшее должностное лицо подделывало кредитные договоры и на их основании получило свыше 39 млн. грн денег вкладчиков кредитного союза, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, Голосеевским районным судом г. Киева в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас уголовное дело находится в Шевченковском районном суде г. Киева.

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Столичные налоговики в январе-июле по итогам проверок перечислили в бюджет 12,4 млн грн налога на доходы физлиц

Столичные налоговики в январе-июле 2012 года по итогам проверок предприятий относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы доначислили в бюджет 12,4 млн грн налога на доходы физлиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, об этом сказала председатель ГНСУ в г.Киев Ирина Носачева.

«С начала года налоговики Киева провели 226 проверок субъектов хозяйствования относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы. Каждая проверка выявила нарушения. Дополнительно начислено 12,4 млн грн налога на доходы физлиц|», – отметила она.

По словам И.Носачевой, в январе-июле 2012 року выявлено и привлечено к налогообложению около 2,8 тыс. наемных лиц, не оформленных надлежащим образом. В бюджет дополнительно поступило почти 1,7 млн грн налога на доходы.

«Фирмы, которые выплачивают своим работникам минимальную заработную плату и ниже минимального уровня, проверяются нами как сомнительные. Таких в столице около 11 тыс. Из них более 4,5 тыс. уже повысили заработную плату своим работникам», - отметила И.Носачева.

Также она напомнила, что работодателям, которые продолжают практику выплаты заработной платы «в конверте» грозит уголовная ответственность. «В Киеве с начала года возбуждено 42 уголовных дела за нарушение трудового законодательства», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).

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Студенты угрожают акциями протеста, если им не вернут долг по стипендиям

Студенческие общественные организации подадут в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров и Министерству образования с требованием отменить правительственное постановление №526 от 13 июня 2012 года об изменении порядка индексации стипендий. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Молодого движения Иван Крутько.

По его словам, согласно этому решению Кабмина, стипендии фактически уменьшились на сумму от 150 до 250 грн., и уже в июле студенты получили меньшие выплаты, чем в июне. И.Крутько отметил, что это нарушает ряд норм Конституции, где не допускается сужение прав и свобод граждан, а также каждому гарантируется право на достойную жизнь. При этом он обратил внимание на то, что стипендия, определенная правительством, даже не достигает прожиточного минимума.

«Если 1 сентября студенты на своих карточных счетах не увидят возмещения средств за летние месяцы, то они (власть – УНИАН) увидят еще один майдан – это будет студенческий майдан», - подчеркнул И.Крутько.

В свою очередь народный депутат, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский отметил, что оппозиция будет поддерживать студентов и обеспечивать юридическое сопровождение исков вплоть до Европейского суда по правам человека – поскольку на украинское правосудие, по его словам, сегодня мало надежды.

Он также отметил, что «Николай Азаров вытащил из карманов студентов» деньги на общую сумму около 100 млн грн.

«Понятно, что это вызвало возмущение студентов, и мы видели под Кабмином акции протеста. Перепуганный Азаров заявил студентам, что снижение стипендий на лето это следствие системы хаоса в государственном управлении», - сказал А.Павловский, напомнив, что премьер-министр пообещал студентам уволить виновных в этом чиновников.

Депутат отметил, что Н.Азаров должен выполнить свое обещание и уволить виновных, начав с себя, вице-премьера Сергея Тигипко и министра образования Дмитрия Табачника.

Представитель Украинской ассоциации студенческого самоуправления Лилия Деникевич-Левина сообщила, что сегодня на Майдане Незалежности состоится акция «Последние копейки студенческой стипендии». Она отметила, что в знак протеста против правительственного решения студенты из копеек выложат слово «стипендия».

«Мы не дадим, чтобы стипендия была копеечной», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце в Украинской ассоциации студенческого самоуправления заявили, что в июле размеры стипендий студентам были уменьшены на 200 грн. По словам президента УАСС Елизаветы Щепетильниковой, организация провела опрос среди студентов, результаты которого показали, что более 30% опрошенных получили стипендию не в полному объеме, а более 20% студентов вообще не получили стипендию за июль.

1 августа возле Кабинета министров около 100 человек провели акцию «Верните украденные стипендии!».

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта эту акцию студентов связали со стартом избирательной кампании.

По информации ведомства, последние изменения в порядок индексации доходов граждан направлены на приведение в соответствие механизма начисления индексации стипендии к действующему механизму начисления индексации заработной платы и пенсии. Тем, кто впервые станет стипендиатом (например, первокурсники) или восстановит свое право на получение стипендии (например, студенты, которые утратили право на назначение академической стипендии, а затем вновь успешно прошли семестровый контроль), стипендия будет индексироваться нарастающим итогом с месяца назначения стипендии. Так же происходит индексация заработной платы работнику, принятому на работу, или пенсионеру, который только что вышел на пенсию. Новый порядок начисления индексации стипендии не будет касаться студентов первого года обучения магистрата; студентов второго – четвертого года обучения бакалаврата и т.п.

Также, отмечают в министерстве, по состоянию на 30 июля 2012 года всем без исключения высшим учебным заведениям, подчиненным МОНмолодежспорта, расходы на выплату стипендии и индексацию были перечислены в полном объеме.

По информации министерства, сегодня размер минимальной академической ординарной (обычной) стипендии студента высшего учебного заведения ІІІ – IV уровней аккредитации составляет 530 грн в месяц. Учитывая, что такая стипендия подлежит индексации на 36,7%, или на 194,51 грн., студент должен получить 530+194,51=724,51 грн.

Также в МОН «отдельно сообщают», что 25 июля 2012 года на заседании правительства принято постановление «Об установлении размеров стипендий учеников профессионально-технических, студентов высших учебных заведений», которым предусмотрено существенное увеличение размеров академических и социальных стипендий.

В частности, постановлением предусмотрено с 1 сентября 2012 года повысить размеры стипендии:

для студентов высших учебных заведений ІІІ-ІV уровня аккредитации, которые обучаются по образовательно-квалификационным уровням (ОКУ) «бакалавр», «специалист» или «магистр», с 530 грн до 730 грн;

для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации, которые обучаются по ОКУ «младший специалист» или «бакалавр», с 400 грн до 550 грн;

для учеников профессионально-технических учебных заведений с 200 грн до 275 грн;

для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также студентов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, с 1160 грн до 1760 грн;

для учеников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также учеников, которые в период учебы в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, с 550 грн до 850 грн.

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Украина не будет закупать поезда «Хюндай» - Азаров

Украина намерена отказаться от закупки поездов «Хюндай».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров журналистам в ходе посещения Сорочинской ярмарки.

«Создал Крюковский вагоностроительный завод поезд не лучше и не хуже «Хюндая», который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы «Хюндай» больше покупать не будем, будем покупать поезд Крюковского завода», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что крюковские поезда надежные и качественные.

Напомним, скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанного с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.

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Спад промпроизводства в июле составил 0,9%, в январе-июле - рост 0,2%

В Украине спад промышленного производства в июле 2012 года по сравнению с июлем 2011 года составил 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,2%, в июле 2012 года против июня - рост 3%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 32,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 8,6%,

Также спад производства зафиксирован в машиностроении - на 7,4%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил - 11,6%, электрического, электронного и оптического оборудования - 13,7%, транспортных средств и оборудования - 1%

Также снижение объемов промпроизводства произошло в легкой промышленности - на 4,7% и обработке древесины и производстве изделий из нее - на 0,3%.

Основной рост производства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 12,5%, в т.ч. в химическом производстве - на 15,7%. Рост производства в добывающей промышленности составил - 6,5%, в частности, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - на 9,1%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - на 3,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в июле т.г. против июля 2011 года выросли на 10,2%, против июня 2012 года - на 12,6%, а в январе-июле 2012 года к аналогичному периоду 2011 - на 5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 9,4%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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Уровень безработицы в Украине снизился до 437,8 тыс. человек

Уровень зарегистрированной безработицы в Украине в июле 2012 года снизился на 2,1%, или на 9,2 тыс. человек, и на 1 августа составил 437,8 тыс., что составляет 1,6% от общего количества населения трудоспособного возраста, сообщает Государственная служба статистики.

При этом пособие по безработице получают 324,9 тыс. человек. Средний размер пособия в июле составлял 988 грн против 945 грн в июне.

Кроме того, по данным Госстата, потребность предприятий в работниках составила 77,8 тыс. человек против78,3 тыс. в июне 2012 года. Нагрузка на 10 рабочих мест составила 58 человек.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-марте 2012 года составил 8,4% (население в возрасте 15-70 лет), что на 0,3 п.п. меньше, чем в январе-марте 2011 года.

Так, по данным МОТ, безработными в отчетном периоде были 1,845 млн граждан, что на 0,08 млн человек меньше, чем в январе-марте 2011 года, и на 0,112 млн человек больше, чем на конец 2011 года.

В марте 2012 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.

Справка УНИАН. По данным Госстата, по итогам 2011 года уровень безработицы сократился на 11,4% - до 482,8 тыс. человек.

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Потребительские настроения украинцев ухудшились — исследование

В июле наблюдалось ухудшение потребительских настроений украинцев, а значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 81,1, что на 3 п.п. меньше, чем в июне.

Об этом говорится в данных исследования, проведенного GfK Украина.

“После двух месяцев улучшения, в июле потребительские настроения вернулись на уровень апреля. Хотя индекс текущего личного материального положения в июле достиг максимальной с июля 2010 года отметки в 84 пункта, уменьшение других составляющих индекса потребительских настроений вызвало ухудшение настроений в целом”, - говорится в исследовании.

В наибольшей степени вырос пессимизм относительно ближайших экономических перспектив - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года и индекс целесообразности делать большие закупки уменьшились на 6 и 7,5 пункта соответственно. Поскольку индекс ожидаемой динамики безработицы в июле не изменился и остается умеренным, индекс инфляционных ожиданий упал до наименьшей с июля 2011 года отметки в 182 пункта. Индекс девальвационных ожиданий, напротив, вырос до нового наивысшего с начала года уровня, а основным источником опасений украинцев является возможность именно финансового кризиса.

Ухудшение настроений в июле было характерно для респондентов младшей и средней возрастных групп, тогда как среди граждан в возрасте 46-59 лет они несколько возросли. Больше всего - на 10 пунктов - упал индекс потребительских настроений у граждан с доходом ниже среднего, а также у жителей Киева и Западной Украины.

«Преобладающая мысль о неизбежности девальвации и об угрозе финансового кризиса после выборов в октябре 2012 года ухудшают ожидания и сдерживают потребление граждан, ограничивая внутренний спрос. В сочетании с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках, это угрожает экономическому росту в Украине во второй половине 2012 года», - прокомментировали результаты аналитики GfK Ukraine.

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