ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Хватит ли аграриям ресурсов на посевную» пишет: по уверению МинАП, аграрии обеспечены всем необходимым для посевной. Но эксперты обращают внимание на дефицит финансов…

http://delo.ua/business/hvatit-li-agrarijam-resursov-na-posevnuju-183386/

* * *

Также «Дело» в публикации «Украинские потребители ждут эскалации кризиса» пишет: в июле потребительские настроения украинцев упали…

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-potrebiteli-zhdut-eskalacii-krizisa-183371/

* * *

«Дело» в публикации «Виктор Суслов: В ЗСТ Россия окончательно становится сырьевым придатком Украины» подает интервью заслуженного экономиста, экс-главы Нацфинуслуг Виктора Суслова, который рассказал, чем чревато вступление Украины в зону свободной торговли с СНГ и как скажется гипотетическое членство в Таможенном союзе на отношениях с ЕС…

http://delo.ua/ukraine/viktor-suslov-v-zst-rossija-okonchatelno-stanovitsja-syrevym-pri-183387/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Китайских автопроизводителей уличили в экспорте асбеста», в котором пишет: амбициозным планам Китая по завоеванию мирового авторынка нанесен ощутимый удар. В Австралии местный импортер отозвал 23 тыс. автомобилей Great Wall и Chery после того, как в них был обнаружен асбест, способный вызвать онкологические заболевания…

http://www.kommersant.ua/doc/2002719

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Эквадор согласился принять Джулиана Ассанжа», в котором пишет: власти Эквадора после почти двух месяцев раздумий удовлетворили просьбу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища. Таким образом, серьезный дипломатический конфликт между Кито и Лондоном близится к кульминации…

http://www.kommersant.ua/doc/2002809

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Что и кому дает новый закон о занятости в Украине» пишет: работодатели получат налоговые льготы, работники - бесплатное переобучение, село - специалистов…

http://www.segodnya.ua/life/work/CHto-i-komu-daet-novyy-zakon-o-zanyatosti-v-Ukraine-.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «За мобильную связь украинцы будут платить на европейский манер» подает интервью Тараса Пархоменко, директора по маркетингу компании "Киевстар", который рассказал о переходе на пакетные тарифы, мультисиммерах и будущем Интернета в Украине…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Za-mobilnuyu-svyaz-ukraincy-budut-platit-na-evropeyskiy-maner-intervyu.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Нацбанк «сел» на золотую жилу», в котором пишет: Нацбанк не только золотодобытчик, но и активный скупщик драгметалла у населения. За первое полугодие текущего года ему удалось приобрести почти две тонны золота. Это больше, чем за весь прошлый год…

http://economics.unian.net/rus/detail/137258

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Министерства соревнуются в оценках жесткости будущего кризиса» пишет: Президент РФ Владимир Путин посоветовал быть готовыми к кризису и обещал эффективно ему противостоять. Министерства ведут споры о степени жесткости кризиса, а государственные банки ждут неприятностей уже в этом году…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2979301/k_hudshemu_gotovy

* * *

Также «Ведомости» в публикации «США оставили за собой право на санкции к России» пишут: Президент США Барак Обама продлил жизнь закону, называющему Россию угрозой для национальной безопасности. Он необходим для обеспечения урановых контрактов, но может сыграть и в ситуации вокруг Сирии…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2979291/zakon_obratnogo_dejstviya

* * *

Издание «Известия» в публикации «Китайскими рыбаками-рейдерами займется правительство» пишет: скандал вокруг гонконгской компании Pacific Andes, которая по сути захватила квоты на вылов рыбы в российских территориальных водах, перешел на правительственный уровень…

http://izvestia.ru/news/533119#comments

(УНИАН)