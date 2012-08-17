Луценко приговорен к 2 годам ограничения свободы. Прошлое наказание поглощает нынешнее

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко приговорен к двум годам ограничение свободы за продление срока слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласила председательствующая в судебном процессе судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская.

Как отмечается в приговоре, в связи с тем, что Ю.Луценко был приговорен за совершение более тяжкого преступления к 4-м годам лишения свободы, более суровое наказание поглощает более мягкое наказание.

Вместе с тем бывшие сотрудники Департамента уголовного розыска МВД Украины Владимир Тарасенко и Олег Павленов приговорены к наказанию в виде взыскания штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов, что равно 8,5 тыс. грн., и лишения сроком на три года права занимать организационно-распорядительные и административные должности на предприятиях и организациях всех форм собственности.

Справка УНИАН. Экс-министр внутренних дел Ю.Луценко, а также бившие сотрудники Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленов обвинялись в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение со злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК).

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.