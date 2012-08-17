Анонс на 20 августа
20.08.2012 Презентация состава сборной Украины на Паралимпийских играх Открытие выставочного форума «Доступное жилье» Пресс-конференция Анатолия Близнюка о программе удешевления ипотеки
* Состоится торжественная презентация полного состава национальной паралимпийской сборной команды Украины, которая с 29 августа по 9 сентября 2012 г. будет представлять Украину на ХIV летних Паралимпийских играх. В презентации примут участие представители всех видов спорта на Паралимпиаде в Лондоне, в которых примет участие национальная паралимпийская сборная команда Украины.
* Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк примет участие в торжественном открытии выставочного форума «Доступное жилье»: от государства для человека, от идеи до квартиры».
* Пресс-конференция министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка, посвященная реализации программы удешевления ипотеки и государственных жилищных программ.
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