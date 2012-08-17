ТОП-10 (17 августа)

Миссия МВФ прибудет в Украину 29 августа

НБУ ужесточил условия покупки валюты по внешнеторговым договорам

МЧС обеспокоено отсутствием мощностей для хранения отработанного ядерного топлива в Украине

Россия, как член ТС и ВТО, вводит новую форму по ветконтролю товаров из третьих стран

Украина за 7 месяцев сократила первичную переработку нефти на 46,7% до 2,8 млн тонн - Госстат

Украина заинтересована в сотрудничестве с Кореей, но поезда будет использовать свои

Госслужба занятости в январе-июле трудоустроила 465,5 тыс. безработных

Продажи легковых автомобилей в Украине в июле выросли на 13%

Количество плательщиков НДС с начала года выросло на 54% - ГНСУ

В четырех областях России зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней

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Миссия МВФ прибудет в Украину 29 августа

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину 29 августа, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера, переданном агентству УНИАН.

«Группа экспертов МВФ посетит Киев в период с 29 августа по 5 сентября с целью обсуждения технических вопросов, касающихся бюджета на 2013 год, реформы энергетического сектора и программ социальной помощи», - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая состоялась 31 июля в г. Вашингтон, сообщил, что миссия МВФ посетит Украину в сентябре с целью проведения оценки бюджетной политики нашего государства на 2013 год.

Справка УНИАН. После одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая 2012 года провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

29 июня 2012 года планировалось проведение заседания Совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

В начале июля т.г. директор департамента внешних связей МВФ Герри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

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НБУ ужесточил условия покупки валюты по внешнеторговым договорам

Национальный банк Украины (НБУ), своим постановлением №281 от 10 августа т.г., ужесточает условия покупки валюты по внешнеторговым договорам.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке и условия торговли иностранной валютой.

В частности, вводится норма, согласно которой «клиенты-резиденты (юридические и физические лица - субъекты предпринимательской деятельности) имеют право покупать, обменивать иностранную валюту через одного субъекта рынка по каждому внешнеэкономическому договору с нерезидентом для расчетов по торговым операциям».

Кроме того, валюту можно будет покупать при наличии в реестрах таможенных деклараций информации о ввозе и выпуске в свободный оборот на территории Украины товаров или в случае предъявления этого документа.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины вводит определенные ограничения с целью снижения спроса на иностранную свободно конвертируемую валюту. Так, с 23 сентября 2011 года регулятор обязал банки осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом, при продаже физлицу валюты банки должны копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня. Впоследствии НБУ, на время чемпионата Евро-2012, отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.

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МЧС обеспокоено отсутствием мощностей для хранения отработанного ядерного топлива в Украине

Министерство по чрезвычайным ситуаций Украины выразило беспокойство по поводу отсутствия мощностей для хранения переработанного атомными электростанциями Украины ядерного топлива, которое, начиная с 2013 года, будет возвращаться из России.

Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро.

«На сегодняшний день в Украине не решен вопрос о захоронении отработанного ядерного топлива. Согласно законодательству Украины, такие отходы должны храниться в глубоких, стабильных формациях», - сообщил Д. Бобро

Также Д.Бобро отметил, что в противном случае Украина вынуждена будет платить за хранение своих радиоактивных отходов России, пока на территории страны не будет построено собственное хранилище.

Справка УНИАН. Пока отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

Стоимость услуг российских специальных предприятий за хранение и обработку отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза.

Кроме того, начиная с 2013 года, Украина должна будет забрать из России для хранения и дальнейшего распоряжения ядовитые радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива украинских АЭС.

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Россия, как член ТС и ВТО, вводит новую форму по ветконтролю товаров из третьих стран

Россия, после официального вступления в ВТО, которое произойдет 22 августа, как член Таможенного союза (ТС) вводит в действие норму, согласно которой право на импорт товаров, которые подлежат ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) со ссылкой на решение Комиссии Таможенного союза №834.

На сегодняшний день, отмечается в сообщении, ни одна страна такой аудит еще не прошла.

«Ни одна третья страна мира еще не прошла аудит, на основе положительных результатов которого предприятиям третьих стран, производящим такие типы подконтрольных товаров, этот доступ мог бы быть предоставлен. Это приводит к ситуации, когда огромная группа предприятий третьих стран утратила возможность сохранять доступ на основании их внесения в Реестр и пока еще не приобрела иного способа такой доступ получить», - говорится в сообщении.

При этом ведомство сообщает, что на период проведения аудита для предприятий третьих стран будет создана временная схема для осуществления товарных поставок.

«Эта процедура будет действовать, пока большинство наших торговых партнеров не пройдет аудит. При этом мы и наши зарубежные партнеры понимаем, что аудит – это длительный процесс», - отмечают в Россельхознадзоре.

Напомним, что Россия станет полноправным членом ВТО после 22 августа.

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Украина за 7 месяцев сократила первичную переработку нефти на 46,7% до 2,8 млн тонн - Госстат

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,8 млн тонн, что на 46,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране за семь месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 35,1% до 1,090 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 45,1% до 885 тыс. тонн, а мазута – на 57,1% до 564 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.

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Украина заинтересована в сотрудничестве с Кореей, но поезда будет использовать свои

Украина заинтересована развивать сотрудничество с Кореей в вопросе создания в нашем государстве скоростного железнодорожного движения.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с Уполномоченным Президента Республики Корея Ли Дже О, которая состоялась сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина и Корея уже имеют опыт сотрудничества в направлении внедрения скоростного железнодорожного движения: в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года были закуплены корейские скоростные поезда «Хюндай». При этом Н.Азаров отметил, что Украина способна самостоятельно производить высококачественные скоростные поезда. Так, за последний период были вложены значительные финансовые ресурсы в реконструкцию ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», который является одним из крупнейших отечественных производителей транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Глава правительства проинформировал членов корейской делегации, что Крюковский завод разработал скоростной межрегиональный двухсистемный электропоезд, который завершает необходимые испытания. Скоростной поезд отечественного производства способен ездить по железнодорожным путям и отечественного, и европейского стандарта.

«Скоростной поезд, разработанный Крюковским вагоностроительным заводом, построен с учетом параметров наших электрических сетей, нашего железнодорожного пути, климатических условий и тому подобное. Именно поэтому мы делаем ставку на поезда отечественного производства», - подчеркнул премьер-министр.

Н.Азаров отметил, что развитие украинско-корейских отношений в этом вопросе должно включать как опыт Кореи, так и опыт Украины. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, в том числе по внедрению скоростного железнодорожного движения. Но это должны быть исключительно совместные проекты. Давайте так смотреть на этот вопрос. Он очень важен», - заявил глава правительства.

Он также добавил, что введение в Украине скоростного железнодорожного соединения даст гражданам альтернативу авиасообщению: граждане будут иметь возможность по железной дороге с одного конца страны в другой доехать всего за час-два. «В каждом областном центре Украины есть аэропорты. Например, расстояние от Полтавы до Киева – 350 км. Если скоростной поезд будет преодолевать это расстояние за час, то мы сэкономим на авиасообщении. Для нас эта идея чрезвычайно перспективна», - подчеркнул Н.Азаров.

В свою очередь Ли Дже О сообщил, что Корея готова к такому сотрудничеству. В частности, предлагает совместное производство скоростных поездов в Украине, строительство скоростных железных дорог межобластного и межгосударственного сообщения, заинтересована в участии в строительстве терминала сжиженного газа и в создании в Украине «электронного управления» и т.п.

Напомним, в четверг, 16 августа Н.Азаров заявил, что Украина намерена отказаться от закупки поездов «Хюндай» в пользу поездов Крюковского вагонзавода.

«Создал Крюковский вагоностроительный завод поезд не лучше и не хуже «хюндая», который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы «Хюндай» больше покупать не будем, будем покупать поезд Крюковского завода», - сказал Н.Азаров.

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Госслужба занятости в январе-июле трудоустроила 465,5 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-июле 2012 года трудоустроила 465,5 тыс. безработных, что на 4,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Госслужба занятости.

В частности, благодаря предоставлению дотаций работодателям в январе-июле работу получили 22,9 тыс. безработных, а за счет одноразовой выплаты помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности начали собственное дело 7 тыс. безработных граждан.

По состоянию на 1 августа 2012 года количество вакансий в базе данных службы занятости составило 77,8 тыс., в том числе: для работников - 37,2 тыс., для служащих - 28,9 тыс. и 11,7 тыс. - для лиц, не имеющих специальной подготовки.

Всего на учете в государственной службе занятости в январе-июле 2012 года находилось 1,222 млн незанятых граждан. Статус безработного имели 944,7 тыс. человек, из которых 784,1 тыс. граждан получали помощь по безработице.

Профессиональное обучение за отчетный период прошли 138,8 тыс. безработных.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 246,9 тыс. человек. Уровень привлечения незанятых граждан к общественным работам вырос с 18,4% до 20,2%. Такие работы были организованы преимущественно на объектах социальной сферы: предоставление услуг инвалидам, уход за лицами преклонного возраста, информирование населения о порядке получения жилищных субсидий, выполнялись работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

По последним обнародованным данным Государственной службы статистики, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), снизился с 8,7% в I квартале 2011 года до 8,4% экономически активного населения в I квартале 2012 года.

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Продажи легковых автомобилей в Украине в июле выросли на 13%

Продажи легковых автомобилей в Украине в июле текущего года выросли на 13% - до 21 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

По данным «Укравтопрома», при этом объем продаж новых «легковушек» относительно июня 2012 года увеличился на 10%.

По данным ассоциации, лидерами продаж за июль стали Hyundai (1 917 штук), ЗАЗ (1 746 штук) и GEELY (1 507 штук).

Рынок коммерческих автомобилей в июле текущего года увеличился на 36% - до 9 565 единиц по сравнению с июлем прошлого года, и на 13% - по сравнению с предыдущим месяцем. Среди лидеров продаж этого сектора – автомобили марок Volkswagen (291штука), Fiat (275 штук), ГАЗ (243 штуки), автобусов – БАЗ (135 штук).

Продажи новых автобусов в июле увеличились на 5% и составили 454 единицы. Относительно июньского показателя продажи автобусов выросли на 29%. Лидирующую позицию по продажам в июле занял БАЗ (135 штук).

Общее число зарегистрированных в июле автотранспортных средств увеличилось на 19% - до 31,7 тыс. единиц по сравнению с прошлым годом, сообщает отраслевая ассоциация.

В «Укравтопроме» также уточнили, что доля нового транспорта в первичных регистрациях легковых автомобилей составила 98%, в сегменте коммерческих автомобилей - 20%, а в части автобусов - 74%.

При этом продукция украинских производителей в общей объеме продаж новых автомобилей в июле снизилась на 3% и составила 19%.

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Количество плательщиков НДС с начала года выросло на 54% - ГНСУ

Количество плательщиков НДС с начала года выросло на 54%, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

В частности, в июле количество плательщиков НДС выросло на треть.

В целом количество плательщиков НДС в 2012 году превысило 16,2 тыс. против 10,6 тыс. за аналогичный период в 2011 году.

По мнению налоговиков, данная динамика является результатом упрощения процедуры регистрации плательщиков НДС.

Напомним, в начале года сроки регистрации были сокращены до 5 рабочих дней, а ограничение для добровольной регистрации плательщиком НДС отменены.

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В четырех областях России зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней

В четырех регионах России зафиксированы новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Так, в пробах патологического материала, отобранного от домашней свиньи, павшей в деревне Солоцково Некоузского сельского поселения Некоузского района Ярославской области, во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии выделен вирус африканской чумы свиней. В деревне проживает одна семья, в хозяйстве содержится 10 свиней. В личных подсобных хозяйствах ближайших населенных пунктов содержится 14 свиней.

Кроме этого, в неблагополучной по африканской чуме свиней Тверской области заболевание продолжает распространяться как среди диких кабанов, так и среди домашних свиней. Вспышка заболевания зарегистрирована в колхозе «Наш путь» Кесовогорского района, ранее благополучном по АЧС. При проведении мероприятий по депопуляции диких кабанов в области, а также при обнаружении павших кабанов, выявлены новые случаи инфицирования вирусом африканской чумы свиней. Инфицированные животные выявлены в Бежецком районе — в охотхозяйстве «Восход», на территории ООО «Дубакинское», у деревень Введенское, Голчань, Речки, в Рамешковском районе — в ООО «Тверской охотник» и ОО Рамешковское «РООиР». На территории ООО «Тверской охотник», ОХ «Восход» и ООО «Дубакинское» африканская чума свиней зарегистрирована впервые.

Также в Ростовской области заболевание зарегистрировано в Целинском районе на ферме, принадлежащей ИП Казарян, на которой содержалось 960 свиней. В соответствии с протоколом заседания специальной комиссии по борьбе с АЧС, проводится отчуждение свинопоголовья из первой угрожаемой зоны. Предыдущая вспышка заболевания на территории области была зафиксирована в начале ноября минувшего года в ОАО «Батайское» Азовского района.

В Краснодарском крае вспышка зарегистрирована в одном из личных подсобных хозяйств поселка Ильинский. В хозяйстве содержится три свиньи, расстояние до ближайшего очага африканской чумы свиней составляет около 50 км.

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