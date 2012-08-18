Украина выдачей России беженца нарушила свои международные обязательства - ЕС

Брюссель. В Европейском Союзе считают, что Украина выдачей России беженца нарушила свои международные обязательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении пресс-секретарей Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства.

«Верховный представитель Кэтрин Эштон и комиссар Штефан Фюле глубоко обеспокоены новостями об экстрадиции 15 августа лица из Российской Федерации, признанного беженцем по международному законодательству», - говорится в заявлении.

«Они полностью поддерживают вывод Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев по поводу того, что этот случай демонстрирует нарушение обязательств уважать принцип непринудительного возвращения», - отмечается в документе.

Верховный представитель ЕС и комиссар заявляют, что План действий по либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом включает в себя ряд обязательств Украины относительно принятия законодательства в сфере предоставления убежища, которое бы соответствовало международным и европейским стандартам, в том числе в вопросах защиты прав искателей убежища и беженцев.

«Жаль, что в этом деле Украина, кажется, не выполнила своих обязательств, несмотря на повторные и четкие запросы, осуществленные в течение последних недель как Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев, так и ЕС», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам России 31-летнего Адама Осмаева, которого задержали в Одессе по подозрению в покушении на Президента РФ Владимира Путина. А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в осуществлении террористической деятельности.