В Одессе СЭС закрыла еще один пляж

Главный санитарный врач Одессы Иван Климентьев обнародовал распоряжение о запрете купания на городском пляже «Чайка» в связи с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в морской воде.

Как сообщили УНИАН в управлении информации горсовета, в случае получения на следующей неделе «результатов бактериологического исследования проб морской воды, удовлетворяющих нормативные требования по ПДК, морское водопользование на этом пляже будет разрешено».

Кроме того, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием остается закрытым пляж «Черноморка».