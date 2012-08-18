В Одессе СЭС закрыла еще один пляж
13:54, 18 августа 2012Разное
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Главный санитарный врач Одессы Иван Климентьев обнародовал распоряжение о запрете купания на городском пляже «Чайка» в связи с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в морской воде.
Как сообщили УНИАН в управлении информации горсовета, в случае получения на следующей неделе «результатов бактериологического исследования проб морской воды, удовлетворяющих нормативные требования по ПДК, морское водопользование на этом пляже будет разрешено».
Кроме того, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием остается закрытым пляж «Черноморка».
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