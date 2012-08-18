Оптимальная цена входа в Киево-Печерскую лавру составляет 25 грн - и.о. гендиректора

Оптимальная цена на посещение Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника должна быть в пределах 25 гривень, сказала в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (№ 28, 17-22 августа) исполняющая обязанности генерального директора Киево-Печерского заповедника Наталья Клименко.

«Экономически обоснованная стоимость билета в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник могла бы быть в пределах 25 гривень. Собственно, такой она и была до повышения. Для сравнения: в Национальном музее Тараса Шевченко стоимость одного билета - 12 гривень», - отметила Н.Клименко, комментируя недавнее снижение цен на вход в заповедник с 50 до 3 гривень.

По ее словам, ожидается, что в 2012 году Лавру посетят 700 тысяч человек. При этом Евро-2012 практически не повлиял на посещаемость.

«Мне кажется, это не зависит от каких-либо крупных акций всеукраинского масштаба. Есть целевая аудитория. То есть люди, которые знают, зачем приходят, что хотят увидеть. Не секрет, что многие иностранцы в первую очередь интересуются Дальними и Ближними пещерами. А так как Киево-Печерская Лавра - общемировое достояние, то и интерес к ней не иссякнет никогда», - сказала Н.Клименко.