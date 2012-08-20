ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ЦИК завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты» пишет: всего зарегистрирован 5771 кандидат в народные депутаты, в том числе 2644 - по партийным спискам, 3127 - в мажоритарных округах…

http://delo.ua/ukraine/cik-zavershil-registraciju-kandidatov-v-narodnye-deputaty-183485/

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Также «Дело» в публикации «Россия вскоре откажется от полигона Нитка в Крыму» пишет: 20 августа в Киеве состоится встреча глав оборонных ведомств России и Украины. Эксперты считают, что на переговорах будет затронут вопрос уникального полигона Нитка, за который россияне платят бартером…

http://delo.ua/ukraine/rossija-vskore-otkazhetsja-ot-poligona-nitka-v-krymu-183492/

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«Дело» в публикации «Государственная миграционная служба - новая вывеска старого ведомства» пишет: в Украине заработало новое ведомство - ГМС, по идее, имеющее возможности предложить гражданам уровень сервиса XXI века. Однако все начинания рискуют разбиться о типичную украинскую бюрократию…

http://delo.ua/opinions/gosudarstvennaja-migracionnaja-sluzhba-novaja-vyveska-starogo-vedo-183488/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банковский союз ЕС приступил к дележу полномочий», в котором пишет: по мере того, как лидеры стран ЕС и представители Еврокомиссии пытаются сформировать новый «банковский союз», между Центробанком зоны евро и национальными банками стран ЕС идет раздел полномочий. Германия и Великобритания настаивают на большем влиянии национальных регуляторов, Еврокомиссия, напротив, предлагает передать ЕЦБ максимум функционала. Другой вопрос касается финансирования «выкупа» проблемных банков: британская сторона считает, что ответственность должна быть возложена исключительно на страны валютного блока, Дания — наоборот, на все 27 государств ЕС…

http://www.kommersant.ua/doc/2004912

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Nestle проиграла капсульную войну», в котором пишет: суд в Дюссельдорфе отклонил требование компании Nestle о запрете конкурентам изготавливать кофе в капсулах, совместимых с кофе-машинами Nespresso. Эксперты называют это тяжелым ударом для компании, которая до сих пор фактически оставалась монополистом на рынке капсульного кофе…

http://www.kommersant.ua/doc/2003679

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине начался автомобильный бум» пишет: в июле 2012 года на территории Украины было осуществлено 31,7 тыс. первичных регистраций автотранспортных средств, что на 19% превышает аналогичный показатель 2011 года...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/V-Ukraine-nachalsya-avtomobilnyy-bum.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевлянам пообещали доступное жилье и оплату первого взноса» пишет: в сентябре Киеврада собирается улучшить условия льготного ипотечного кредитования…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/dostupnoe-zhile-oplatyat-pervyy-vznos.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ обязал банки следить за движением капитала» пишет: присматривать за движением капитала будут банки. ЦБ обязал их следить за исполнением внешнеторговых контрактов своих клиентов, чтобы оперативно выявлять незаконный вывоз валюты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3030701/kontrolery_ponevole

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Также «Ведомости» в публикации «В каких странах у российских госслужащих есть недвижимость» пишут: осенью Госдума рассмотрит поправки в закон «О госслужбе», которые запрещают чиновникам, депутатам, сенаторам, военным всех уровней и структур, а также членам их семей иметь активы за рубежом. Тех, кто не послушается, ждет суровое наказание - штраф и даже тюрьма. Но никто не боится…

http://www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/3030681/deklaraciya_i_zhizn

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Издание «Известия» в публикации «В будущем году в Москве будет в два раза меньше гастарбайтеров» пишет: в 2013 году работать в столице РФ будет вдвое меньше мигрантов, чем сейчас. Предполагается, что разрешения на работу получат 100 тыс. человек. В последующие годы эта цифра будет еще ниже…

http://izvestia.ru/news/533085

(УНИАН)