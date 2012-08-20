Украина и Россия при использовании полигона «Нитка» перейдут на денежный расчет

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков подписали 20 августа в Киеве Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Как передает корреспондент УНИАН, министры обороны подписали протокол по результатам пятого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоялось в понедельник в Киеве.

«Нами подписан протокол, который внес изменения в действующее соглашение. Подписание этого документа позволило перейти на денежный расчет за услуги по подготовке российских пилотов палубной авиации, а также уйти от ограничений в использовании марок самолетов», - сказал Д.Саламатин.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Кабинет министров Украины предоставил полномочия министру обороны Д.Саламатину на подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Реализация Протокола позволит перейти на расчеты за использование полигона в твердой денежной сумме вместо получения запчастей, увеличить перечень авиационной техники, которая будет привлекаться для проведения испытаний на полигоне, а также использовать полигон в интересах не только РФ, но и других государств. В Минобороны отмечали, что существующая редакция базового Соглашения предусматривает расчет российской стороной за использование полигона в виде поставок запасных частей к самолетам типа «Су» на эквивалентную сумму, которая расходуется украинской стороной за предоставленные услуги. Также базовым Соглашением предусмотрено использование на полигоне самолетов только типа «Су», который делает невозможным предоставление услуг на полигоне другим типам самолетов третьих государств.

*** «Нитка» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Расположенный на аэродроме Новофедоровка, недалеко от города Саки в Крыму.

Ранее на то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «Нитка» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.