Правительство определило организатора видеонаблюдения на выборах

Организацией работ по оснащению избирательных участков видеокамерами во время выборов в Верховную Раду Украины будет заниматься компания “Ситроникс информационные технологии Украина”.

Текст соответствующего распоряжения от 20 августа № 583-р размещен на правительственном портале.

В частности, в документе отмечается, что в соответствии с заключением Министерства инфраструктуры о результатах проведенного в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 августа 2012 г. № 764 “О закупке товаров, работ и услуг, необходимых для создания и обеспечения функционирования системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организацией проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках во время проведения выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года” мониторинга рынка потенциальных поставщиков (исполнителей) товаров, работ и услуг поставщиком (исполнителем) соответствующих товаров, работ и услуг определено частное акционерное общество “Ситроникс информационные технологии Украина”.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии деньги по отдельной бюджетной программе "Создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

Справка УНИАН. ПАО "Ситроникс Информационные Технологии" (г. Киев) - поставщик решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО "Ситроникс", которая занималась установлением видеокамер на избирательных участках во время президентских выборов в России.