Анонс на 21 августа

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит с рабочей поездкой г. Белая Церковь (Киевская область).

* Вице-премьер-министр Украины, зам.председателя Партии регионов, Сергей Тигипко посетит Государственное предприятие «Завод 410 гражданской авиации».

* Состоится публичное обсуждение на тему: «Внедрение социальных инициатив в ходе налоговой реформы: взгляд в будущее», организованная ФПУ. Вопросы: Почему оплачивая медицинские услуги, гражданин должен платить еще и налог? Почему сегодня в Украине бедные платят в 50 раз больше налога чем богатые граждане? Почему работники платят в 2 раза больше налога с зарплаты чем предприятия налога со своего дохода? Почему ставка налога на заработную плату в 3-15 раз выше других доходов (дивидендов, доходов от ценных бумаг др.).? Каковы основные принципы социально справедливого налогообложения? и др.

* Состоится расширенная встреча министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого с представителями общественных организаций. Цель мероприятия: обсуждение актуальных проблем сохранения окружающей среды в Украине и обеспечение соблюдения требований экологической безопасности населения.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63