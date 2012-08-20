ТОП-10 (20 августа)

В НБУ не исключают роста инфляции в краткосрочной перспективе

Правительство уволило Юрия Недашковского с поста президента НАЭК «Энергоатом»

Министры обороны Украины и России подписали протокол об использовании полигона «Нитка»

В Краснодарском крае России зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

Мясо коровы, погибшей от сибирской язвы в Запорожской области, попало в торговую сеть

Прибыль банковской системы Украины в январе-июле составила 2,2 млрд грн

В программе ипотеки под 3% сняты ограничения по площади и стоимости жилья

"Газтек" планирует приобрести госпакеты акций десяти обл- и горгазов

Риски роста тенизации экономики Украины в будущем сохраняются

Нацсовет изъял из лицензионных заявлений на вещание графу о языках

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В НБУ не исключают роста инфляции в краткосрочной перспективе

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают роста показателя инфляции в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора пресс-релизе по итогам совещания по монетарным вопросам при участии председателя Нацбанка Сергея Арбузова, его заместителей и руководителей структурных подразделений НБУ.

“Участники совещания не исключили некоторого повышения темпов инфляции в последующие месяцы, что может быть связано с сезонными факторами и возможным ускорением роста цен на мировых рынках продовольственных товаров. Также на показатели инфляции в годовом измерении будет влиять низкая база сравнения прошлого года. При этом, возможный рост инфляции под влиянием вышеупомянутых факторов будет достаточно умеренным”, - говорится в пресс-релизе.

В Нацбанке считают, что показатели потребительской инфляции в Украине на сегодня являются близкими к оптимальным.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в июле 2012 года против июня составила 0%, с начала года (июль 2012 года к декабрю 2011 года) — 0,4%.

В июле 2012 года показатель базовой инфляции против июля 2011 года составил 3,1%, в январе-июле 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,8%.

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Правительство уволило Юрия Недашковского с поста президента НАЭК «Энергоатом»

Кабинет министров уволил Юрия Недашковского с поста президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», говорится в обнародованном распоряжении правительства.

«Уволить Недашковского Юрия Александровича с поста президента государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в связи с невыполнением условий контракта», - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Николаем Азаровым.

Исполняющим обязанности президента «Энергоатома» правительство назначило Виссариона Кима.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Министры обороны Украины и России подписали протокол об использовании полигона «Нитка»

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков подписали сегодня в Киеве Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Как передает корреспондент УНИАН, министры обороны подписали протокол по результатам пятого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Нами подписан протокол, который внес изменения в действующее соглашение. Подписание этого документа позволило перейти на денежный расчет за услуги по подготовке российских пилотов палубной авиации, а также уйти от ограничений в использовании марок самолетов», - сказал Д.Саламатин.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Кабинет министров Украины предоставил полномочия министру обороны Д.Саламатину на подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Реализация Протокола позволит перейти на расчеты за использование полигона в твердой денежной сумме вместо получения запчастей, увеличить перечень авиационной техники, которая будет привлекаться для проведения испытаний на полигоне, а также использовать полигон в интересах не только РФ, но и других государств. В Минобороны отмечали, что существующая редакция базового Соглашения предусматривает расчет российской стороной за использование полигона в виде поставок запасных частей к самолетам типа «Су» на эквивалентную сумму, которая расходуется украинской стороной за предоставленные услуги. Также базовым Соглашением предусмотрено использование на полигоне самолетов только типа «Су», который делает невозможным предоставление услуг на полигоне другим типам самолетов третьих государств.

*** «Нитка» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Расположенный на аэродроме Новофедоровка, недалеко от города Саки в Крыму.

Ранее на то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «Нитка» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.

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В Краснодарском крае России зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

В Краснодарском крае России зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«В неблагополучном по африканской чуме свиней Краснодарском крае заболевание продолжает распространяться среди домашних свиней. Очередной очаг АЧС зарегистрирован в Брюховецком районе», - говорится в сообщении.

Вспышка произошла среди домашних свиней на ферме, принадлежащей свиноводческому предприятию ООО «Реуцкий», расположенной в 30 км от ближайшего очага заболевания — свинотоварной фермы «Русь» Кореновского района Краснодарского края. На момент вспышки в хозяйстве содержалось 7546 свиней различных половозрастных групп. Всего в Брюховецком районе содержится более 24 тысяч свиней, из них более 23 тысяч голов в общественных хозяйствах, около 1200 голов - в личных подсобных хозяйствах. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Всего в крае в 2012 году зарегистрировано 20 неблагополучных пунктов и 2 инфицированных объекта среди домашних свиней и один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор России Евгений Непоклонов сообщил, что сложилась ситуация, угрожающая дальнейшим распространением заболевания в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Он также обратил внимания на случаи сокрытия падежа свиней, в частности, в Ростовской области. Он напомнил о том, что сокрытие случаев падежа домашних свиней на Кубани привело к распространению заболевания среди диких кабанов в плавнях Астраханской и Волгоградской областей и его заносу на территорию Ростовской области. При этом прямые потери производителей свинины трансформируются в потери рынков и серьезные социальные издержки.

Говоря о неотложных задачах, стоящих перед руководством и государственными ветеринарными службами Ярославской и Ростовской областей, Е.Непоклонов особо выделил необходимость проведения депопуляции кабанов, выявление случаев сокрытия падежа свиней, проведения проверок организаций общественного питания, борьбы с неконтролируемыми свалками, незаконным оборотом поднадзорной продукции, налаживания системы безопасной утилизации биологических материалов.

Как сообщал УНИАН, 17 августа новые вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в четырех регионах России – Ярославской, Тверской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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Мясо коровы, погибшей от сибирской язвы в Запорожской области, попало в торговую сеть

Мясо коровы погибшей от сибирской язвы в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области попало в торговую сеть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, эта информация была озвучена в ходе экстренного выездного совещания руководства Запорожской облгосадминистрации, Мелитопольской райгосадминистрации, и Мелитополя.

«Единичный случай падежа крупного рогатого скота был зафиксирован в селе Вознесенка на пастбище, позже лабораторные исследование показали, что полуторагодовалая телка была инфицирована сибирской язвой. При этом, до выяснения причины гибели животного, сельчане попытались реализовать мясо. Как установили правоохранители, 2 кг опасной говядины приобрели жители Мелитополя, и почти полностью успели употребить их в пищу, еще 10 кг - попали на одну из баз отдыха Кирилловки», - цитирует пресс-служба, озвученные в ходе выездного совещания данные.

Согласно официальным данным мэрии Мелитополя, после установления факта реализации мяса погибшего животного через торговую сеть «были приняты меры для розыска горожан, которые купили мясо и к середине субботы, 18 августа, эти люди были найдены. Их тут же осмотрели медики и назначили профилактическое лечение, как и трем работникам магазина «Евгения» на Новом Мелитополе, где было реализована говядина».

По информации заведующей эпидотделом Мелитопольской городской санэпидемстанции Ларисы Сапрыкиной, эта торговая точка была опечатана, а позже из нее были изъяты другие продукты, которые соседствовали на прилавке с инфицированным мясом, в помещении была проведена дезинфекция. В связи с объявлением карантина по сибирской язве на территории Мелитопольского района, в городе ужесточен контроль над реализацией мясных и молочных продуктов в торговой сети и на рынках.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области у погибшей коровы обнаружена сибирская язва.

По информации эпидемиологов, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные - кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

Инфицирование человека происходит при уходе за сельскохозяйственными животными и обработке мяса. Кроме этого, заражение происходит также при контакте с продуктами животноводства - шерстью, кожей, мехом и щетиной. Инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение нескольких лет. Возбудитель сибирской язвы - бацилла антрацис.

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Прибыль банковской системы Украины в январе-июле составила 2,2 млрд грн

Прибыль банковской системы в январе-июле 2012 года составила 2,2 млрд грн по сравнению с 4 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 6,3% - до 85,247 млрд грн, в том числе процентный доход составил 67,262 млрд грн, комиссионный доход — 11,783 млрд грн.

Расходы сократились на 1,4% и составили 83 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 37,520 млрд грн, общие административные расходы - 20,571 млрд грн, отчисления в резервы — 14,180 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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В программе ипотеки под 3% сняты ограничения по площади и стоимости жилья

В программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сняты верхние пределы площади и стоимости жилья, однако превышение этих параметров не подлежат компенсации со стороны государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, очередные изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, внесло правительство 15 августа 2012 года.

Согласно изменениям, в программе конкретизированы критерии к заемщикам. Теперь в программе могут принимать участие граждане, пребывающие на квартирном учете, а также граждане, не стоящие на квартирной очереди, но обеспеченные по месту проживания жилой площадью, не превышающей 9 кв. м на одного члена семьи. Также в программе могут участвовать проживающие в общежитиях граждане.

В Минрегионе отметили, что данные уточнения конкретизируют требования ст. 34 Жилищного кодекса относительно участников удешевления ипотеки и исключает возможные разночтения.

При этом расчетная стоимость жилья не меняется, но устанавливается исключительно с учетом зарегистрированного места проживания заемщика.

Изменениями также уточнен перечень документов для получения гражданами компенсации процентов от государства. В числе этих документов справка о пребывании на квартирном учете и справка о составе семьи, выданная исключительно по месту проживания.

Вместе с тем, заемщик, который является заказчиком строительства индивидуального жилого дома, также должен предоставить копии документа, удостоверяющего право на земельный участок, и соответственной проектно-сметной документации. Остальные документы в перечне не изменились.

Новый порядок также определяет, что в программе могут принимать участие новостройки, введенные в эксплуатацию не раньше 2007 года (ранее — 2009 года).

Платежеспособность заемщика будет определяться с учетом доходов его поручителей.

По оценкам Минрегиона, данные изменения значительно расширят предложение жилья и несколько снизят его цену.

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2012 года Кабинет министров внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Согласно изменениям, в программе смогут участвовать индивидуальные сельские застройщики.

23 мая 2012 года своим постановлением №465 Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Согласно изменениям, в рамках программы квартиры можно приобрести не только в незавершенных объектах, но и в нереализованных заказчиками объектах, принятых в эксплуатацию после 2009 года.

При этом в качестве обязательного собственного взноса заемщика, который не превышает 25% стоимости жилья и по желанию заемщика может быть увеличен, могут засчитываться средства, уплаченные заемщиком за превышение нормативной площади и расчетной стоимости квартиры.

Постановление уточняет, что частичная компенсация процентов предоставляется заемщикам, прежде всего, находящимся на квартирном учете, и молодым семьям, имеющим детей.

Из постановления исключен пункт, разрешающий заемщику отчуждение жилья только гражданам, соответствующим требованиям, установленным данным порядком и подавшим заявление о предоставлении частичной компенсации процентов.

Предоставление частичной компенсации прекращается, если среднемесячный доход заемщика и членов его семьи в расчете на одного человека превышает десятикратный (ранее - пятикратный) размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.

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"Газтек" планирует приобрести госпакеты акций десяти обл- и горгазов

Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов ЧАО "Газтек" планирует приобрести выставленные на продажу государственные пакеты акций десяти предприятий по газоснабжению и газификации, говорится в сообщении компании, размещенном в официальном бюллетене по ценным бумагам.

В частности, "Газтек" планирует принять участие в конкурсах по приватизации 22,059% "Винницагаза", 23,42% "Волыньгаза", 26% "Днепропетровскгаза", 15,86% "Житомиргаза", 25% "Запорожгаза", 23,99% "Крымгаза", 26% "Луганскгаза", 25,79% "Сумыгаза", 26% "Тысменицагаза", 20,39% "Черновцыгаза".

Напомним, "Газтек" на приватизационном конкурсе 1 августа т.г. приобрел за 18 млн 970 тыс. грн 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз", став в итоге собственником контрольного пакета облгаза.

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-", "Крымгаз" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Риски роста тенизации экономики Украины в будущем сохраняются

Уровень тенизации экономики Украины в первом квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., по предварительным оценкам (по двум методам расчетов из четырех, используемых Министерством экономического развития и торговли), вырос на 0,4 процентных пункта, однако номинальный показатель не изменился и остался на уровне 34% ВВП, поскольку он выражается лишь в целых числах.

Об этом говорится в результатах исследования Минэкономразвития, обнародованных на его сайте.

"Следовательно, уровень теневой экономики в Украине в 1-м квартале не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34% от уровня официального ВВП», - говорится в документе.

Вместе с тем, отмечается в исследовании, остается ряд рисков относительно роста тенизации экономики в будущем. «Они связаны с возобновлением процессов рецессии в странах еврозоны и сохранением значительных финансовых (долговых) проблем на внешних рынках, что в случае их распространения может повлечь резкое замедление темпов экономического роста и в Украине. Также высокими остаются внутренние риски дестабилизации экономической ситуации, среди которых наибольшими являются увеличение отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса, рост девальвационных ожиданий и низкая кредитная активность», - говорится в документе.

Из четырех методов, показатель уровня теневой экономики, рассчитанный как средневзвешенный показатель по финансовому методу и методу убыточности предприятий, в январе-марте 2012 года вырос на 3 п.п. против соответствующего периода предыдущего года и составил 34% от уровня официального ВВП.

Уровень теневой экономики, рассчитанный по электрическомувы методу, вырос на 1 п.п. и составил 31% ВВП.

По методу “расходы населения – розничный товарооборот” уровень тенизации остался на уровне 1-го квартала 2011 года - 44% ВВП.

Единственным методом расчета, который засвидетельствовал снижение уровня теневой экономики в Украине в январе-марте 2012 года, стал монетарный метод, в соответствии с которым данный показатель сократился на 3 п.п. и составил 26% от уровня официального ВВП.

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Нацсовет изъял из лицензионных заявлений на вещание графу о языках

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил новые образцы заявлений о выдаче (продлении), переоформлении и выдаче дубликата лицензий на вещание. В частности, из образцов заявлений изъята графа «Язык(и), на котором(ых) будут вестись передачи (%)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, соответствующий приказ подписал председатель регуляторного органа Владимир Манжосов сегодня, 20 августа.

В сообщении объясняется, что документы были подготовлены в связи со вступлением в силу Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», а также учитывая неоднократные обращения субъектов ведения хозяйства.

В контексте принятого решения представителей Нацсовета в областях, городах Киеве и Севастополе обязали довести до ведома руководителей телерадиоорганизаций информацию о возможности переоформления лицензий на вещание.

В то же время, некоторые эксперты не исключают постепенного исчезновения украинского языка из украинского теле- и радиоэфира из-за введения норм Закона «О принципах государственной языковой политики».

В частности, управляющий партнер юридической компании Jurimex Юрий Крайняк подчеркивал то, что закон о языках предусматривает тотальное переоформление лицензий на вещание на основаниях, не предусмотренных законом о телерадиовещании, о чем писала «Телекритика».

По мнению Ю.Крайняка, исчезновение украинского языка из украинского теле- и радиоэфира, «скорее всего, станет вопросом времени»: «В комплексе с другими установленными законом правилами украинский язык может повторить судьбу белорусского, который большинство населения Беларуси не знает».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

31 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал данный закон.

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал закон.

10 августа языковой закон вступил в силу.

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