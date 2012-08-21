ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Соратника Данилишина задержали по подозрению в покушении на руководителя Родовид Банка» пишет: руководитель компании Korlea Invest Василий Данылив, который помогает экс-министру экономики Богдану Данилишину в Чехии, был задержан в Украине по подозрению в покушении на Сергея Дядечко…

http://delo.ua/ukraine/soratnika-danilishina-zaderzhali-po-podozreniju-v-pokushenii-na-ruko-183573/

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Также «Дело» в публикации «Просроченных кредитов в Украине стало больше» пишет: доля просроченной кредитной задолженности в июле выросла на 0,1 процентных пункта (за январь-июль – сократилась на 0,4 п.п.), до 9,2% суммы предоставленных кредитов…

http://delo.ua/finance/prosrochennyh-kreditov-v-ukraine-stalo-bolshe-183562/

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«Дело» в публикации «Веб-камерами на выборах займется бывший «Квазар-Микро» пишет: подготовкой видеонаблюдения на избирательных участках во время парламентских выборов этой осенью будет заниматься компания «Ситроникс Информационные Технологии»…

http://delo.ua/ukraine/veb-kamerami-na-vyborah-zajmetsja-byvshij-kvazar-mikro-183569/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВР подключается к новому газопроводу», в котором пишет: британская ВР, разрабатывающая азербайджанское месторождение Шах-Дениз, стремится контролировать не только добычу газа на нем, но и поставки потребителям. Компания уже финансирует проектирование Трансадриатического газопровода (TAP), а также рассматривает возможность купить долю в Трансанатолийском газопроводе (TANAP). ВР может получить не менее блокпакета в проекте, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2005244

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «General Motors объявила войну феодализму», в котором пишет: крупнейший американский автопроизводитель General Motors разработал масштабный план, призванный укрепить лидерство компании на рынке. В ближайшее время концерн приступит к глобальной реорганизации своей структуры. В результате полномочия руководителей региональных подразделений GM будут переданы топ-менеджерам центральной штаб-квартиры корпорации…

http://www.kommersant.ua/doc/2005313

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Газета «Сегодня» в материале «Эксперт: Украинская молодежь уходит работать «в тень» или сбегает за границу» пишет: в Украине большие сложности на рынке труда и не только для молодежи, считает ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-Ukrainskaya-molodezh-uhodit-rabotat-v-ten-ili-sbegaet-za-granicu.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинский автопром даст бой российским иномаркам» подает комментарии экспертов относительно плюсов и минусов Зоны свободной торговли в рамках СНГ для Украины…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-budet-konkurirovat-s-Rossiey-v-avtoprome-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Потребительские настроения украинцев: чем ниже доходы, тем выше пессимизм» пишет: потребительские настроения украинцев ухудшаются. В июле индекс упал на 3 п.п., по сравнению с июнем. Особенно тенденция проявляется среди граждан с доходом ниже среднего, а также у жителей Киева и Западной Украины…

http://economics.unian.net/rus/detail/137487

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Размер потерянного в Узбекистане бизнеса МТС оценен в $1 млрд» пишет: потеря бизнеса в Узбекистане может вынудить МТС списать по итогам II квартала $1 млрд. Столько оператор инвестировал в местную «дочку», неделю назад лишившуюся всех лицензий…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/3076681/tashkent_uvel_milliard

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Также «Ведомости» в публикации «Российская экономика увязает все глубже» пишут: в июле, по данным Росстата, торможение вышло за пределы производственного сектора, замедлился рост частного потребления…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3076641/potrebitelskaya_pauza

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Издание «Известия» в публикации «Минэкономразвития предложило ускорить приватизацию Сбербанка» пишет: Минэкономразвития РФ выступило за упрощение процедуры приватизации госдоли в Сбербанке. Сегодня для этих целей должен быть разработан отдельный закон. Ведомство предлагает заменить эту длительную процедуру простым согласованием с правительством…

http://izvestia.ru/news/533288

(УНИАН)