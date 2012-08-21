Анонс на 22 августа

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Харьковской области.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ключевые тренды коммерческой торговой недвижимости в Украине и Европе: сходства и различия». Самые актуальные тенденции девелопмента торговых объектов Украины и Европы: изменения в затратности и окупаемости проектов; неравномерное освоение девелоперами регионов Украины: огромная конкуренция в Киеве, Донецке и Одессе и практически полное отсутствие качественных торговых площадей в городах районного значения; проблема неравномерного развития инфраструктуры Киева: перенасыщенность центра и нехватка качественных объектов инфраструктуры в густонаселенных жилых массивах: «РайОN» первый качественный шоппинг-центр в одном из самых больших микрорайонов Киева (Троещина); ключевые изменения в поведении украинских ретейл-сетей и главные тенденции ретейл-операторов в Европе. Все рассматриваемые тенденции рынка будут проиллюстрированы финансовыми показателями, фактами и графиками на примерах современных торговых объектов Украины и Европы. Участники: Мэтью де Бруин, ген.директор Arricano Group; Игорь Заболотский, дректор департамента торговой недвижимости Colliers International, Виктор Жеребнюк, глава Деснянской РГА в г.Киеве, Татьяна Буркацкая, исполнительный директор Arricano Group и Юлия Счастливая, директор по аренде Arricano Group (ул,Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 (095) 281 00 47, e-mail: Diana.kladova@brik.org.ua.

* Пресс-конференция на тему: «Греция выходит из еврозоны? Последствия для Европы и мира». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко, финансовый эксперт Виктор Суслов; исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* Пресс-конференция на тему: «Позволит ли договор о ЗСТ с СНГ получить доступ Украины к газотранспортной системе России?». Участники: ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко и президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр Тодийчук.

* Состоится акция и сбор подписей в защиту «Дома со змеями», подписи будут переданы председателю КГГА А.Попову.

* Ко Дню государственного флага и Дня независимости Украины на территории Администрации Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры состоится торжественное открытие галереи командиров II железнодорожного корпуса, начальников железнодорожных войск СССР, Министерства обороны Украины, Председателя Администрации Государственной специальной службы транспорта. По окончании церемонии - праздничный концерт военного оркестра 8-го Черниговского учебного центра и народного артиста Украины Леонида Нечипорука.

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