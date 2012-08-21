ТОП-10 (21 августа)

Украина после вступления в силу Договора о ЗСТ СНГ поднимет вопрос о доступе к газотранспортной системе России - Азаров

Надрага уволен из-за безответственности в принятии решений - Азаров

Налоговая заявляет о соблюдении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Россия не допустила к продаже на своей территории 312 тонн украинских сыров

Правительство передало газораспределительные сети на баланс гор- и облгазов

Дешевой ипотеке мешает недоверие украинцев к власти - Азаров

Свыше 6 миллионов эмигрантов в мире – украинцы

Минфин на аукционе не смог продать ОВГЗ

Украина опустилась на 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Сорочинскую ярмарку в этом году посетило более 600 тыс. человек

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Украина после вступления в силу Договора о ЗСТ СНГ поднимет вопрос о доступе к газотранспортной системе России - Азаров

Украина после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ поднимет вопрос о возможности использования транзитных газовых мощностей России, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли Украина после вступления в силу договора поднимать вопрос о доступе к российской ГТС, в частности, для транзита туркменского газа.

«Договор о зоне свободной торговли со странами содружества чрезвычайно важен. Именно Украина его инициировала, и я это говорю абсолютно спокойно, и соответственно потому, что именно Украина добивалась реализации тех положений, о которых вы в частности упомянули - о доступе к трубопроводному транспорту, проходящему по территории стран содружества, о свободном доступе. Это именно в наших интересах, поэтому естественно, что как только договор приобретет законную силу, наши переговорщики будут заниматься решением этих вопросов», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Договор о зоне свободной торговли предполагает, что страны-участницы вступают в переговоры по разработке соглашения по транзиту трубопроводным транспортом и завершают такие переговоры в течение 6 месяцев после вступления в силу договора о ЗСТ СНГ.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицировала документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

Как сообщалось, 9 августа 2012 г. Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании Зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Надрага уволен из-за безответственности в принятии решений - Азаров

Первый заместитель министра социальной политики Украины Василий Надрага уволен с должности из-за безответственности в принятии решений, в частности, касаемо студенческих стипендий, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН о причинах увольнения В.Надраги.

«Несколько решений, которые готовились этим руководителем, в том числе и известные решения по студенческой стипендии и так далее, они показали нам, что ответственности у него в должной мере не хватает. Поэтому, при всем уважении к его бывшим заслугам, и нынешним заслугам, мы посчитали, что надо найти ему другое место работы. И это ему было предложено», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер-министр отметил, что В.Надрага старательный работник. «Он, в общем-то, старательный работник, но в работе любого администратора есть моменты, которые заставляют думать, а соответствует ли этот администратор занимаемой должности», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович указом № 481/2012 от 20 августа освободил В.Надрагу от должности первого заместителя министра социальной политики Украины.

Президент назначил В.Надрагу первым заместителем министра соцполитики 23 декабря 2010 года.

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Налоговая заявляет о соблюдении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Государственная налоговая служба Украины заявляет, что соблюдает действующий до конца 2012 года мораторий на фактические проверки предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере.

"Это время отведено как «адаптивный период» для воплощения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений", - сказано в сообщении.

При этом количество плановых документальных проверок юридических лиц в течение третьего квартала 2012 г. уменьшилось на 15%. "Всего за этот период налоговая служба планирует проверить 1,7 тыс. субъектов хозяйствования", - уточнено в сообщении.

В первом квартале текущего года было проведено 2,1 тыс. проверок, во втором - 2 тыс. В целом за год предполагается провести не более 8 тыс. документальных проверок.

Одновременно руководство ГНС Украины призывает предпринимателей, которые при проверке столкнулись с неправомерными, по их мнению, действиями налоговиков, сообщать об этом на горячую линию «Пульс налоговой»

Как сообщал УНИАН, С 1 января 2012 года вступил в действие закон об изменениях к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы налогообложения. И в связи с адаптацией к нему бизнеса ГНСУ продлила мораторий до конца 2012 года .

Одновременно руководство Государственной налоговой службы пообещало уменьшить количество фактических проверок.

В частности, в первом квартале 2011 года ГНС провела 3352 проверок малого и среднего бизнеса.

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Россия не допустила к продаже на своей территории 312 тонн украинских сыров

Россия не допустила к продаже на своей территории 312 тонн украинских сыров двух производителей - ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр» и ООО «Гадячсыр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Роспотребнадзора, за 8 месяцев 2012 года для проведения исследований в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 360 образцов сыра производства пяти предприятий Украины. Полностью завершены исследования 331 образца (партии) продукции.

«На 3 партии сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр» (Сыры «Король Артур» со вкусом топленого молока, с датами выработки 25.04.12, 26.04.12 и 28.04.12), общим весом 39 тонн и на 9 партий сыра производства ООО «Гадячсыр» (Сыр «Российский классический» с датами выработки 13.06.12,12.06.12, 11.06.12, 10.06.12; сыр «Полюшко-поле» с датой выработки 25.07.12; сыр «Российский» с датой выработки 25.07.12; сыр «Родриго» с ароматом топленого молока с датой выработки 27.07.12; сыр «Виват король» с ароматом топленого молока с датами выработки 29.07.12 и 30.07.12), общим весом 273 тонны 866 кг выданы экспертные заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная продукция не допущена к реализации населению.

В то же время, сообщается, что на 320 партий сыров выданы экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Данная продукция допущена к реализации населению.

По информации Роспотребнадзора, на лабораторном исследовании находятся 29 образцов производства 4-х предприятий Украины.

По результатам инспектирования экспертами Роспотребнадзора ООО «Лозовской молочный завод» (Украина) в июне 2012 года были выявлены многочисленные замечания и нарушения при производстве сырной продукции.

Отмечается, что ООО «Лозовской молочный завод» разработал и представил в Роспотребнадзор план мероприятий по устранению выявленных недостатков. По результатам рассмотрения этого плана Роспотребнадзор 1 августа 2012 года направил в адрес ООО «Лозовской молочный завод» замечания, так как план не содержал всех мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений.

По информации пресс-службы, до настоящего времени ООО «Лозовской молочный завод» не представил в Роспотребнадзор переработанный план и информацию по устранению нарушений, что не согласуется с намерениями руководителя этого предприятия по скорейшему возобновлению поставок продукции на рынок Российской Федерации.

Напомним, 14 августа директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что после вступления в силу Договора о Зоне свободной торговли в рамках СНГ Россия не сможет развязывать торговые войны с Украиной.

«В Договоре ЗСТ зафиксирована норма о неиспользовании санитарных и фитосанитарных норм для регулирования торговли. Они могут использоваться только для охраны здоровья людей», - сказал А.Кушниренко и подчеркнул, что в конечном итоге, от этого выиграют все, кто торгует.

Справка УНИАН: Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось" филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была указана на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам - "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей" - вернуться на российский рынок.

В июне Роспотребнадзор разрешил возобновить экспорт в Россию пятому украинскому сырзаводу - ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат».

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Правительство передало газораспределительные сети на баланс гор- и облгазов

Кабинет министров Украины передал газораспределительные сети, которые не подлежат приватизации, на баланс гор- и облгазов.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №770 от 20 августа 2012 года.

«Установить, что государственное имущество, которое используется для обеспечения распределения природного газа, не подлежит приватизации, учитывается на балансе хозяйственных обществ по газоснабжению и газификации и не может быть отделено от их основного производства, используется указанными обществами на праве хозяйственного ведения», - сказано в правительственном постановлении.

Согласно документу, Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) заключить с предприятиями газоснабжения и газификации договора хозяйственного ведания госактивами, используемыми в их лицензионной деятельности.

Напомним, Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей.

Об этом сказано в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента Виктора Януковича №187 от 12 марта.

В частности, Президент поручил Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности и Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) урегулировать вопрос использования газораспределительных сетей путем их приватизации или предоставлениях в концессию на срок более 10 лет.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.

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Дешевой ипотеке мешает недоверие украинцев к власти - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что реализации программы по предоставлению дешевых ипотечных кредитов мешает недоверие украинцев к власти, и поэтому большей популярностью пользуется программа «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после общения с одной семьей, которая выбрала для себя для решения жилищных проблем программу «Доступное жилье».

«Я интересуюсь, вот почему все-таки вам больше нравится 70 на 30 (по программе «Доступное жилье» - УНИАН). Мне говорят: 70 заплатил и забыл все расчеты с государством. То есть люди продолжают не доверять государству», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что условия, предлагаемые по удешевлению ипотечных кредитов, были бы интересны и жителям Европы.

«Казалось бы, очень выгодные условия, за которые бы в Европе схватились бы двумя руками и не отпустили бы. А наши люди еще раздумывают. Поэтому еще очень много надо работать над восстановлением доверия людей к обещаниям государства, к обещаниям правительства», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Государственная целевая социально-экономическая программа строительства доступного жилья на 2010-2017 годы, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, предусматривает предоставление гражданам 30% безвозвратной субсидии за счет средств госбюджета на строительство жилья. Остальные 70% стоимости жилья вносит покупатель жилья. Участвовать в программе могут граждане, которые состоят на квартирном учете. С начала 2012 года в рамках программы «Доступное жилье» заключено 230 договоров. В государственном бюджете на 2012 год на программу предусмотрено 200 млн грн. В Украине в 2011 году приобретено 790 квартир по программе доступного жилья. В 2011 году на данную программу из госбюджета выделено 98 млн грн.

25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе указывается, что кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых. Первый взнос заемщика по данной программе составляет не более 25%.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете на компенсацию процентной ставки по данной ипотечной программе предусмотрен 1 млрд грн.

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Свыше 6 миллионов эмигрантов в мире – украинцы

По данным представительства Международной организации по миграции, свыше шести миллионов эмигрантов в мире – украинцы, и возраст половины из них – до 35 лет.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам экспертов, для украинской молодежи выезд в зарубежные страны – возможность получить качественное образование и выгодно трудоустроиться. Домой же их может вернуть только достойная зарплата, доступность жилья, улучшение социальных услуг и заинтересованность самого государства в образованном поколении, говорят специалисты.

За последние три года количество желающих учиться за рубежом возросла, по меньшей мере, на 10%, отметила консультант по образовательным программам одного из образовательных агентств Анна Уразова. По ее словам, чаще всего украинские студенты выбирают для учебы Британию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, США и Чехию. В первую очередь – из-за лучшего качества образования, ведь здесь учебные программы актуальнее и носят более практический характер.

Около 50% студентов выбирают страны, где есть возможность остаться, по меньшей мере, на 1-2 года для работы по окончании учебы - например, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, сказала А.Уразова. По ее словам, «другая половина желает получить диплом. Но они возвращаются сюда и, имея такой диплом, работают уже в международных компаниях в Украине».

В то же время, среди молодых украинцев достаточно много тех, кто за рубежом хочет только работать, сообщил менеджер по маркетинговым коммуникациям Международного центра трудоустройства Виталий Андрусяк.

По его словам, «мы трудоустраиваем специалистов по большей части специальностей рабочих. В возрасте от 21-22 лет. Когда выезжают туда и познают культуру, видят тот уровень жизни, то по большей части остаются. Люди имеют гарантии относительно своего трудоустройства, своих работодателей, что заработная плата у них будет такой, как прописано в договоре».

По словам эксперта Центра Разумкова по вопросам социальной политики Павла Розенко, уровень заработной платы и является одной из главных причин выезда украинской молодежи за рубеж. Даже учеба на госзаказе не гарантирует молодому человеку первое рабочее место. А если ему все-таки предоставляется это, то, как правило, размер заработной платы в несколько раз ниже среднего уровня.

«Средняя заработная плата в Украине – около 370 долларов – является самой низкой среди стран постсоветского пространства, не говоря о развитых европейских государствах», – констатирует он.

Кроме того, по словам П.Розенко, Украина отпугивает молодежь низким уровнем социальных услуг, недоступностью жилья, отсутствием национального культурного пространства и профессиональных перспектив. К тому же о долгосрочной стратегии на украинском рынке труда сегодня речь не идет, замечает эксперт.

По данным прошлогоднего опроса Центра социологических исследований «София», свыше 50% украинской молодежи в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из Украины.

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Минфин на аукционе не смог продать ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 21 августа, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

По ОВГЗ сроком обращения 5 лет подана одна заявка объемом 10 млн грн и доходностью 23,9%, но она не была удовлетворена.

Ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса сообщил, что не исключает дружественное размещение на аукционе по продаже ОВГЗ 21 августа ввиду отсутствия рыночного спроса.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» также отмечали вероятность заключения нерыночных сделок на аукционе во вторник с учетом того, что до аукциона, запланированного на следующую неделю, правительству необходимо будет выплатить 2,2 млрд грн в рамках погашения внутренних обязательств, что увеличивает потребность в рефинансировании долга.

Как сообщал УНИАН, на аукционе Минфина по продаже ОВГЗ во вторник, 14 августа, не было подано ни одной заявки.

Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На аукционе 7 августа Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

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Украина опустилась на 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Производства стали в Украине в июле составило 2,970 млн тонн, что, несмотря на рост на 5,7% к уровню июля 2011 года, опустило страну на десятое с девятого места в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, за семь месяцев 2012 года производство стали в Украине составило 20,146 млн тонн, что на 1,8% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в январе-июле 2012 года увеличился по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% до 895,4 млн тонн.

В прошлом месяце мировое производство стали увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на 1,8%, до 129,7 млн тонн, а по сравнению с предыдущим месяцем - июнем - на 1,4%.

Загрузка производственных мощностей в июле снизилась до 78,7% с 80,4% в июне. По сравнению с июлем 2011 загрузка мощностей сократилась на 0,8%.

По итогам семи месяцев 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 419,5 млн тонн (рост на 2,1% к периоду 2011 г.) остался Китай. За ним следуют Япония – 63,3 млн тонн (рост на 0,2%) и США – 53,6 млн тонн (рост на 7,1%).

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Сорочинскую ярмарку в этом году посетило более 600 тыс. человек

Национальную Сорочинскую ярмарку 2012 года, которая проходила в селе Великие Сорочинцы с 14 по 19 августа, посетило более 600 тыс. человек, сообщает отдел общественных связей УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, среди посетителей ярмарки было более 400 иностранцев.

«За все время работы ярмарки милиционеры выявили 20 фактов нарушения административного законодательства, в том числе 5 случаев нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, 14 нарушений по линии ГАИ, в том числе 3 — управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Принятыми мерами задержаны двое лиц подозреваемых в совершении преступлений. Не допущено к реализации 21 кг некачественного мяса», - сообщили в милиции.

В пресс-службе Сорочинской ярмарки также сообщили, что в прошлом году посетителей было около миллиона.

«В этом году погода подвела», - сказали в пресс-службе Сорочинской ярмарки.

Как сообщал УНИАН, губернатор Полтавской области Александр Удовиченко в день открытия ярмарки заявлял, что в этом году ожидается, что ее посетят около 1 млн чел.

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