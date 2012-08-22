ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк облегчил ввоз наличной валюты для нерезидентов» пишет: благодаря поправкам, внесенным НБУ в Инструкцию по ввозу валюты, теперь как физические, так и юридические лица могу ввозить в Украину наличности более 10 тысяч евро, но только при условии письменного декларирования…

http://delo.ua/finance/nacbank-oblegchil-vvoz-nalichnoj-valjuty-dlja-nerezidentov-183660/

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Также «Дело» в публикации «Украинско-российская сырная война. Камо грядеши?» пишет: Россия все еще недовольна качеством наших сыров. С начала года Роспотребнадзор забраковал более 300 тонн продукции. Дальше – больше. Россияне вообще хотят запретить иностранцам использовать бренды "Российский", "Пошехонский" и "Костромской"…

http://delo.ua/business/ukrainsko-rossijskaja-syrnaja-vojna-kamo-grjadeshi-183596/

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«Дело» в публикации «Ректор Налогового университета получил 353 тыс. гривен материальной помощи» пишет: выборы в парламент позволили заглянуть в декларации кандидатов в народные депутаты. Так, нардеп Петр Мельник в графе материальная помощь указал 353 тыс. грн, в то время как обычно "нуждающиеся" народные избранники получали по 35 тыс. грн «поддержки»…

http://delo.ua/ukraine/rektor-nalogovogo-universiteta-poluchil-353-tys-griven-material-183652/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Citigroup не разделится», в котором пишет: глава одной из крупнейшей в мире финансовой корпорации Citigroup не намерен проводить дробление бизнеса. Викрам Пандит отмечает, что Citigroup уже распродала большую часть активов, практически вернувшись к истокам…

http://www.kommersant.ua/doc/2005925

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Джулиан Ассанж объединил Южную Америку», в котором пишет: дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который на прошлой неделе получил политическое убежище в Эквадоре, но не может воспользоваться им из-за позиции Великобритании, сплотило страны Южной Америки. Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА) и Союз южноамериканских наций (УНАСУР) единодушно осудили Лондон, не исключивший возможности силового захвата Ассанжа на территории эквадорского посольства…

http://www.kommersant.ua/doc/2005790

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Газета «Сегодня» в материале «Украинские банки «ударились» в валютные спекуляции - эксперт» пишет: финучреждения активно играют на курсах валют, считает эксперт…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-udarilis-v-valyutnye-spekulyacii-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «Сегодня Кабмин решит, сколько украинских парней забрать в армию» пишет: на заседании правительства также обсудят объем расходов для проведения призыва в октябре-ноябре…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Segodnya-Kabmin-reshit-skolko-ukrainskih-parney-zabrat-v-armiyu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Недашковский не удержался, или Пришло время убрать «чужака» пишет: Кабмин уволил президента «Энергоатома» Недашковского, причем в связи с «невыполнением условий контракта». В принципе, если отбросить формулировку, решение правительства было ожидаемым. Есть в нем, помимо нарушения «контракта», и политическая подоплека…

http://economics.unian.net/rus/detail/137648

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Масштабный отток капитала из России не прекратится» пишет: к такому выводу пришли аналитики. Больше половины оттока - выплаты по долгам, которые продолжатся, а в обратном направлении деньги не идут - в негибкой, неэффективной и коррумпированной экономике им нет применения…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3121351/klimatom_ne_vyshli

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Также «Ведомости» в публикации «Нефтяники начали повышать цены на бензин» пишут: в Москве «Лукойл» перешел психологический уровень в 30 руб. за литр Аи-95. Антимонопольная служба называет рост обоснованным…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3121311/rubezh_projden

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Издание «Известия» в публикации «Российская рыба задыхается от нефти» пишет: массовый мор рыбы в Курской области, да и в целом статистика заморов в РФ, происходящих из-за регулярных сбросов загрязняющих веществ промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и иными предприятиями, требуют срочных мер, считают в Росрыболовстве…

http://izvestia.ru/news/533401

(УНИАН)