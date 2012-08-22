Встреча Азарова и Медведева в Ялте запланирована на 28 сентября

Москва. 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ состоится встреча премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.

“Ближайшая встреча на высшем уровне состоится 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ на уровне премьер-министров. Конечно, в этот день будет рабочая встреча премьер-министров Украины Н.Азарова и России Д.Медведева”, - сказал В.Ельченко.