Встреча Азарова и Медведева в Ялте запланирована на 28 сентября
12:23, 22 августа 2012Разное
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Москва. 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ состоится встреча премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.
“Ближайшая встреча на высшем уровне состоится 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ на уровне премьер-министров. Конечно, в этот день будет рабочая встреча премьер-министров Украины Н.Азарова и России Д.Медведева”, - сказал В.Ельченко.
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