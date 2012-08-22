Анонс на 23 августа

* Состоится пресс-конференция на тему: «Эпизоотическая ситуация в Украине: чего ждать украинцам от диагностированной сибирской язвы и АЧС». Во время пресс-конференции председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев проинформирует о мерах, которые сейчас принимают врачи ветеринарной медицины для недопущения распространения АЧС и сибирской язвы на территории Украины.

* Пресс-конференция первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Адама Мартынюка на тему: «Двадцать один год независимости: в чем секрет неэффективности реформ?".

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит выставочный форум «Доступное жилье: от государства для человека, от идеи до квартиры».

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