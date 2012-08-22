ТОП-10 (22 августа)

Рост ВВП за январь-июль, по предварительным оценкам, составил 2% - Азаров

Азаров поручил профильным министерствам немедленно разработать меры по поддержке металлургии и машиностроения

28 сентября в Ялте состоится встреча Азарова и Медведева

Украинским предприятиям отрасли энергетического машиностроения выгодно объединяться с российскими, считает Янукович

Кабмин возместит сниженные стипендии при обращении учебных заведений - Тигипко

Фонд гарантирования вкладов увеличил сумму возмещения до 200 тыс. грн

Нацбанк упростил ввоз валюты в Украину нерезидентами и юрлицами

Бойко и Миллер обсудили обеспечение бесперебойного транзита газа в Европу

«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа

Коммунальные тарифы не должны повыситься после парламентских выборов - Янукович

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Рост ВВП за январь-июль, по предварительным оценкам, составил 2% - Азаров

По предварительной оценке, рост ВВП за январь-июль 2012 года в Украине составил 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Предварительная оценка ВВП Украины за январь-июль текущего года показала рост ВВП на 2%. Это неплохо с учетом кризиса в еврозоне, которая является одним из основных наших рынков сбыта. Но этого недостаточно для значительного улучшения жизни в Украине», - сказал премьер.

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Азаров поручил профильным министерствам немедленно разработать меры по поддержке металлургии и машиностроения

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным министерствам немедленно разработать меры по поддержке металлургии и машиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.Азаров отметил, что по результатам промпроизводства в июле стало очевидно, что в этих отраслях существуют проблемы.

«Выявились проблемы у металлургов и машиностроителей, обращаю на это внимание руководителей соответствующих ведомств и поручаю немедленно предложить меры поддержки этих отраслей», - сказал премьер.

При этом он отметил, что рост промпроизводства в июле на 3% произошел в основном за счет добывающей промышленности и производства электроэнергии.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в июле против июня 2012 года промышленное производство выросло на 3%, а по сравнению с июлем 2011 года спад промпроизводства составил 0,9%.

При этом наибольшее снижение объемов промпроизводства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 32,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 8,6%.

Также спад производства зафиксирован в машиностроении - на 7,4%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил - 11,6%, электрического, электронного и оптического оборудования - 13,7%, транспортных средств и оборудования - 1%.

В январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,2%.

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28 сентября в Ялте состоится встреча Азарова и Медведева

28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ состоится встреча премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.

“Ближайшая встреча на высшем уровне состоится 28 сентября в Ялте в рамках заседания Экономического совета СНГ на уровне премьер-министров. Конечно, в этот день будет рабочая встреча премьер-министров Украины Н.Азарова и России Д.Медведева”, - сказал В.Ельченко.

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Украинским предприятиям отрасли энергетического машиностроения выгодно объединяться с российскими, считает Янукович

В отрасли энергетического машиностроения российские предприятия являются выгодными партнерами для украинских предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с административно-хозяйственным активом Харьковской области заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Имеет большое значение для нас развитие таких стратегических направлений, как энергетическое машиностроение. Если посмотреть в будущее, кто же является нашими партнерами здесь. Я уверен, что нашими партнерами являются предприятия энергетического машиностроения России. Уверен в этом. Об этом говорят специалисты, наши расчеты разные», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что экономически выгодно объединяться украинским и российским предприятиям.

«Что нам даст эффекты синергии во время объединения. Там, где мы его увидим, можно принимать решение и объединяться. Это экономически выгодно», - сказал он.

В то же время В.Янукович отметил, что украинские предприятия должны объединяться с российским без поглощения.

«Когда речь идет об объединении, мы должны избежать поглощения», - подчеркнул Президент.

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Кабмин возместит сниженные стипендии при обращении учебных заведений - Тигипко

Кабинет министров Украины возместит разницу за сниженные стипендии, если будут соответствующие обращения от учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко журналистам в Кабинете министров.

«Если будут какие-то обращения от университетов или от других учебных заведений по поводу выплаты сниженных стипендий, то такие обращения будут удовлетворены и стипендии доплачены студентам», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что пока таких обращений не было.

В то же время, комментируя акции протеста студентов, которые время от времени проходят и посвящены невыплате стипендий, С.Тигипко сказал: «Политические причины сказать, что нужно государству очень внимательно следить за стипендиями, есть, но оснований сегодня говорить о сокращении - нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, около 50 студентов возле здания Кабинета министров требовали от премьер-министра Николая Азарова отмены постановления правительства от 13 июня об изменениях индексации стипендии.

Ранее активисты студенческих общественных организаций заявляли о намерении подать в суд иск к Кабмину и Министерству образования с требованием отменить правительственное постановление №526 от 13 июня 2012 года об изменении порядка индексации стипендий.

По их словам, согласно этому решению Кабмина стипендии фактически уменьшились на сумму от 150 до 250 грн., и уже в июле студенты получили меньшие выплаты, чем в июне.

«Если 1 сентября студенты на своих карточных счетах не увидят возмещения денег за летние месяцы, то они (власть – УНИАН) увидят еще один майдан – это будет студенческий майдан», - заявил, в частности, председатель Молодого народного руха Иван Крулько.

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Фонд гарантирования вкладов увеличил сумму возмещения до 200 тыс. грн

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличил размер гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заместителя председателя НБУ, главу административного совета Фонда Игоря Соркина.

И.Соркин напомнил, что последнее повышение этой суммы было проведено в ноябре 2008 года.

«Средства физических лиц являются основной ресурсной базой для кредитования экономики. И решение об увеличении гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс. грн принято в целях дальнейшего укрепления доверия населения к банкам и повышения уровня защищенности подавляющего большинства вкладчиков страны. Проведенная предварительная работа уже дает положительные результаты. Так, в текущем году, по состоянию на 1 августа, вклады населения выросли почти на 40 млрд грн, в том числе и в национальной валюте - более чем на 23 млрд грн», - отметил зампредседателя НБУ.

По его словам, в прошлом году объем средств физических лиц на счетах в банках увеличился на 13%, при этом с начала текущего года — на 11%. Больше половины вкладов населения (почти 52%) сегодня размещены в национальной валюте.

В настоящее время решение Административного совета Фонда об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам передано для государственной регистрации в Министерство юстиции Украины.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины по состоянию на 1 августа 2012 года составил 6,07 млрд грн.

Количество участников Фонда, по состоянию на 6 августа, составляет 168 банков, количество временных участников - 6 банков.

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Нацбанк упростил ввоз валюты в Украину нерезидентами и юрлицами

Национальный банк Украины своим постановлением №312 от 25 июля упростил ввоз валюты в Украину нерезидентами и юридическими лицами.

Постановлением НБУ, текстом которого располагает УНИАН, вносятся изменения в Инструкцию по перемещению валюты и банковских металлов через границу. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 14 августа и вступает в силу со дня опубликования.

Согласно изменению в Инструкцию, физические лица-нерезиденты и юридические лица могут ввозить в Украину наличную валюту в суме, которая в эквиваленте превышает 10 тыс. евро, без документов, подтверждающих ее снятие со счетов банков, только на условиях письменного декларирования таможенному органу.

При этом установлено, что нерезидент может вывозить из Украины наличную валюту на сумму более 10 тыс. евро, только если он при въезде в страну задекларировал ввоз большей суммы наличной валюты.

Что касается юрлиц, то согласно внесенным в Инструкцию изменениям, при вывозе наличной валюты на сумму более 10 тыс. евро документ из банка о ее снятии со счета теперь также не требуется, нужно будет лишь письменно задекларировать ее таможенному органу.

Также НБУ уточнил, что срок действия документа о снятии наличной валюты с банковского счета, необходимого физическому лицу-резиденту при декларировании вывоза более 10 тыс. евро наличной валюты, составляет 30 дней.

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Бойко и Миллер обсудили обеспечение бесперебойного транзита газа в Европу

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», встреча прошла сегодня в центральном офисе российской компании в Москве.

«Стороны обсудили ход подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период, в частности, вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита газа «Газпрома» в Европу. В связи с этим были проанализированы темпы заполнения «Нафтогазом Украины» украинских ПХГ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 22 августа компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа.

По данным «Укртрансгаза», с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.

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«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба компании.

По данным "Укртрансгаза", с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.

«Закачка газа в подземные хранилища производится в рамках подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг.», - говорится в сообщении компании.

«Укртрансгаз» в сообщении не приводит сравнительного объема газа за аналогичный период 2011 года.

Данные по объему закачки газа представлены без учета подземного хранилища «Черноморнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по состоянию на 9 июля 2011 года накопил в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд куб. м природного газа.

Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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Коммунальные тарифы не должны повыситься после парламентских выборов - Янукович

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения не должны повыситься после парламентских выборов, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на совещании с административно-хозяйственным активом Харьковской области В.Янукович назвал принципиально важным, чтобы вопросы политической конъюнктуры, «политические сезоны» ни в коем случае не сказались отрицательно на качестве жизни граждан.

«Я сразу вас предупреждаю и хочу попросить, чтобы вы не мечтали о том, что закончатся выборы, и вы будете после выборов повышать цены (на услуги в жилищно-коммунальной сфере). Это недопустимо», - сказал он, обращаясь к представителям местной власти.

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УНИАН