ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина заняла 113-е место в рейтинге нестабильных стран» пишет: в ежегодном рейтинге нестабильных стран Украина заняла 113-е место из 177. Проблемными сферами в стране являются сплоченность государственных элит и легитимность власти…

http://delo.ua/world/ukraina-zanjala-113-e-mesto-v-rejtinge-nestabilnyh-stran-183731/

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Также «Дело» в публикации «НБУ увеличил размер возмещения потерянных депозитов до 200 тыс. грн» пишет: с момента основания Фонда в 1998 году и по декабрь-2011 в пределах гарантированного размера возмещения было выплачено более 4,05 млрд грн. Наибольший объем выплат был осуществлен в период 2008-2010 гг. (3,5 млрд грн)…

http://delo.ua/finance/nbu-uvelichil-razmer-vozmeschenija-poterjannyh-depozitov-do-200-tys-183732/

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«Дело» в публикации «Украина не получит дешевый газ в ЗСТ» пишет: от договора о Зоне свободной торговли с СНГ Украине не стоит ожидать «поблажек» в виде снижения цены на газ и свободного его транзита из Средней Азии через территорию России…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ne-poluchit-deshevyj-gaz-v-zst-ekspert-183707/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Перспективы «Газпрома» сжижаются», в котором пишет: США, уже изменившие ситуацию на мировом рынке газа за счет сланцевой революции, готовятся к новому перевороту - экспорту сжиженного природного газа. ExxonMobil с Qatar Petroleum вложат до $10 млрд в завод по сжижению газа и экспортный терминал…

http://www.kommersant.ua/doc/2006402

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Иранский атом будет стоить Израилю $42 млрд», в котором пишет: экономика Израиля понесет ущерб в $42 млрд, или 20% ВВП страны, если нанесение превентивного удара по ядерной инфраструктуре Ирана перерастет в полномасштабные военные действия. К такому выводу пришло крупнейшее израильское агентство экономических исследований BDI-Coface. А глава Центробанка Израиля Стэнли Фишер хоть и не назвал точных цифр, предупредил: в случае войны с Ираном страна столкнется с тяжелым экономическим кризисом…

http://www.kommersant.ua/doc/2006532

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Газета «Сегодня» в материале «За долги нынешней власти заплатят простые украинцы» пишет: заимствование - не очень хорошая вещь. В любом случае, тем или иным образом это ударит по гражданам…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Za-dolgi-nyneshney-vlasti-zaplatyat-prostye-ukraincy-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович считает, что большинство украинцев просто еще не почувствовало улучшение жизни в стране» пишет: по словам Президента, это происходит от того, «что нет продолжительного времени этого…»

http://www.segodnya.ua/economics/enews/YAnukovich-schitaet-chto-bolshinstvo-ukraincev-prosto-eshche-ne-pochuvstvovalo-uluchshenie-zhizni-v-strane.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нацбанк продвигает «золотую монетизацию» сбережений украинцев» пишет: НБУ подводит первые итоги «озолочения» населения инвестиционными монетами. Регулятор и банкиры оценивают начинание позитивно, инвесторы - в раздумье о мелких нюансах. Например, оказалось, что, возвращая монету, обладатель может не только не заработать, но и “пойти в минус”…

http://economics.unian.net/rus/detail/137619

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Уже две недели не производится интервенций на валютном рынке» пишет: так долго в свободном плавании рубль не был с прошлого августа, перед обвалом в сентябре…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3168351/intervencii_v_otpuske

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Также «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития вступилось за накопительную часть пенсии» пишут: ведомство считает, что нужно предоставить право выбора гражданам, причем по умолчанию оставить накопительный взнос, разрешив работнику от него отказаться…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3168291/pensionnye_vybory

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Издание «Известия» в публикации «Минфин и ФНС не могут выполнить поручение Путина» пишет: поддержанная президентом РФ идея бизнеса об отмене налогового учета натолкнулась на преграду…

http://izvestia.ru/news/533456

(УНИАН)