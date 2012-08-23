В суде обвиняемые не признали вину в умышленном убийстве 5 сотрудников «ПриватБанка»

Донецк. В Ворошиловском районном суде Донецка подсудимые Максим Рудичев и Сергей Ломака не признали свою вину в умышленном убийстве пяти сотрудников «ПриватБанка», совершенном 29 декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом обвиняемые заявили в среду, 22 августа, в ходе очередного судебного заседания.

После того, как представитель государственного обвинения - прокурор отдела участия прокуроров в уголовном судопроизводстве Татьяна Попова завершила оглашение обвинительного заключения по делу (оглашение происходило в суде 20, 21 и 22 августа – УНИАН), председательствующий в суде судья Станислав Кутья начал спрашивать каждого подсудимого, считает ли он себя виновным во вменяемых преступлениях.

Так, в отношении двух главных фигурантов по делу - М.Рудичева и С.Ломаке возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, М.Рудичев обвиняется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Соучастники преступления Виталий Демченко и Сергей Ширин обвиняются по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), а Александр Слива - по ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Однако все пятеро подсудимых ответили, что лишь частично признают свою вину в совершенном преступлении.

М.Рудичев заявил, что частично признает свою вину – только по ч. 1 ст. 263, по остальным трем статьям – не признает.

С.Ломака сказал: «По статье 263 - признаю, по 115 – нет».

В.Демченко и С.Ширин признали себя виновными частично только по статье 263, а А.Слива тоже признал вину частично по своей статье 191.

С.Ломака, В.Демченко, С.Ширин и А.Слива заявили, что готовы давать показания в суде, а М.Рудичев сказал, что «на данном этапе судебного следствия – нет».

В заключение заседания судья С.Кутья объявил, что продолжение слушаний по данному уголовному делу назначено на 10.00 23 августа.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в Донецке при попытке разбойного нападения на отделение «ПриватБанка» погибли пятеро сотрудников банка.

По информации банка, 8 июня 2012 года дело об убийстве было направлено в суд с обвинительным заключением. Двоим дончанам, обвиняемым в расстреле всех работников банка, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались двое жителей Запорожской области, продавших оружие грабителям, и должностное лицо частной компании, отвечавшее за систему безопасности в отделении банка.

«ПриватБанк» выплатил вознаграждение в размере 1 млн грн 132 милиционерам Донецка, участвовавшим в раскрытии преступления.