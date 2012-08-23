Анонс на 27 августа

27.08.2012 Брифинг: «Прогноз гидрометеорологических условий и меры МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций» Азаров посетит завод металлоконструкций «Сталтех»

* Состоится брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, принятые МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины; Николай Чечеткин, зам.директора Департамента управления спасательными силами. * Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит завод металлоконструкций «Сталтех». *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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