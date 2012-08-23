ТОП-10 (23 августа)

Кабмин предлагает временно ввести новые правила для участников тендеров на госзакупки

ТС обновил пошлины с учетом вступления России в ВТО. Обнародованы основные изменения

Вопрос восстановления производства Ан-124 «Руслан» решится 24 августа в Ульяновске

В группе риска заражения возбудителем сибирской язвы - 32 человека

К ипотеке под 3% хотят привлечь небанковские финучреждения

Украина ужесточит контроль на границе с Россией в связи со вспышкой АЧС

Госдолг Украины вырос до 62,17 млрд долл.

Минфин на внеочередном аукционе привлек 604,34 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ

«Газпром» намерен активно развивать ГТС Беларуси и подземные хранилища

Данилишин: консультации Киева и Москвы о присоединении Украины к ТС скоро активизируются

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Кабмин предлагает временно ввести новые правила для участников тендеров на госзакупки

Кабинет министров Украины предлагает для поддержки отечественного производителя временно, до 31 декабря 2015 г., ввести в перечень квалификационных критериев по проведению госзакупок условие, согласно которому участники конкурса должны иметь собственные производственные мощности или сервис на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины "О проведении государственных закупок" одобрен на заседании Кабинета министров 22 августа.

Изменения в закон предлагается внести во исполнение поручения Президента от 3 мая т.г., которым определена необходимость введения такого временного условия - на срок до 3 лет.

Принятие данного законопроекта, отмечают в Минэкономразвития, будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере государственных закупок в части поддержки отечественного производителя при осуществлении процедуры государственных закупок.

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ТС обновил пошлины с учетом вступления России в ВТО. Обнародованы основные изменения

Единый таможенный тариф (ЕТТ) стран Таможенного союза, обновленный с учетом обязательств РФ перед Всемирной торговой организацией, начинает действовать в четверг, 23 августа. При этом на 90% импортные пошлины сохраняются на прежнем уровне.

Накануне вступил в силу протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, и таким образом РФ стала 156-м членом этой организации.

Новая редакция ЕТТ была принята советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июле. Снижение ввозного таможенного тарифа затронет ставки примерно по 1 тысяче товарных позиций из примерно 11 тысяч. По предварительным расчетам, при переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшится с 9,6% до 7,5-7,8%.

Речь идет в первую очередь о возврате импортных пошлин, повышавшихся в период кризиса в 2008-2009 годах, на исходный уровень.

Для импорта еще четверти товаров пошлины будут снижены до того уровня, о котором договорились переговорщики, спустя три года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - восемь лет для мяса птицы, семь лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов, передает РИА "Новости".

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ - ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Наибольшие изменения тарифов произошли для продуктов питания и других потребительских товаров, причем в части продовольствия сильнее всего они затронут мясную и молочную группы, а также некоторые виды овощей и фруктов.

Так, пошлина на импорт свинины в рамках квоты будет снижена до 0% с нынешних 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм; на импорт свинины вне квоты - до 65% с нынешних 75%, но не менее 1,5 евро за килограмм. Импортная пошлина на готовые мясные изделия снижается до 20%, но не менее 0,4 евро за килограмм с 25%, но не менее 0,4 евро за килограмм.

Предполагается, что квота на импорт свинины будет отменена с 1 января 2020 года, а квоты по говядине и птице будут действовать до тех пор, пока Россия не решит их отменить. В частности, квота на охлажденную говядину в соответствии с документами по ВТО составляет 40 тысяч тонн на неопределенный период.

Новая пошлина на воз сливочного масла составит с 23 августа 15%, но не менее 0,29 евро за килограмм против прежних 15%, но не менее 0,4 евро. Изменятся пошлины и на ввоз многих сыров. В частности, ввозная пошлина на молодые сыры с содержанием жира не более 40% снизится до 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм. А, например, пошлина на импорт таких сыров как камамбер и бри опустится до 15%, но не менее 0,3 евро за килограмм с прежних 15%, но не менее 0,6 евро за килограмм.

В сегменте фруктов снижается ввозная пошлина на яблоки, а также лимоны и лаймы, из овощей - на помидоры и огурцы. Например, пошлина на ввоз огурцов уменьшается до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм - такая ставка будет действовать в течение всего года. Ранее в период с 16 мая по 31 октября пошлина составляла 15%, но не менее 0,12 евро за килограмм, и лишь с 1 ноября по 15 мая она опускалась до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм.

Согласно обязательствам перед ВТО, Россия оставит неизменной запретительную пошлину на импорт спирта, но снизит пошлину на импорт большей части крепких напитков в течение трех лет с 2 евро за литр продукции до 1,5 евро. Также значительно снизится пошлина на минеральную воду, пиво, вина, шампанское, вермуты.

На готовые продукты из рыбы пошлины уменьшатся лишь в перспективе и то незначительно - с 15% до 12,5-12% за один-три года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины опустятся с нынешних 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5%.

ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

В соответствии с соглашением по ВТО предусматривается и постепенное снижение пошлин на большую часть текстильной продукции, включая одежду. Например, с четверга ввозная пошлина на пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия уменьшается до 10%, но не менее 3 евро за килограмм с 10%, но не менее 5 евро; на костюмы, в том числе из шерстяной ткани, брюки, платья - до 10%, но не менее 2,5 евро за килограмм с 10%, но не менее 4 евро. Ввоз рубашек и женских блузок будет облагаться пошлиной в 10%, но не менее 2 евро за килограмм вместо 10%, но не менее 3 евро. Процентная ставка на детскую одежду остается на уровне 10%, но планка снижается до 1,5 евро с 2 евро за килограмм. Предполагается также снижение к 2014 году пошлин на большинство разновидностей натурального меха - с 10% до 5%, а на большинство предметов одежды из меха - к 2015 году - с 20% до 10%. Однако с 23 августа они пока не меняются.

Согласно обязательствам российской стороны, с даты вступления в ВТО пошлины на бытовую технику и электронику остаются неизменными, однако по некоторым позициям будут постепенно снижаться в дальнейшем, начиная с 2013 года. Так, с 1 января 2013 года обнулится пошлина на сотовые телефоны с текущих 5%. Пошлины на компьютеры, как стационарные, так и лэптопы, снизятся с 10% до 9% к 2015 году. На DVD-проигрыватели пошлины снизятся к 2016 году с 15% до 8%, на LCD-мониторы с 20% до нуля к 2015 году, на микроволновые печи - с 20% до 10% к 2017 году, на пылесосы с 15% до 9% к 2015 году. Операторы телекоммуникационной связи не ожидают существенных изменений стоимости оборудования, так как сейчас таможенные пошлины составляют всего 5-10% и будут постепенно отменены к 2013-2015 годам. Для некоторых видов оборудования таможенные пошлины уже нулевые.

К 2014-2015 годам предусматривается снижение пошлин на фармацевтическую продукцию, однако именно с 23 августа произойдет лишь незначительное снижение пошлин по отдельным позициям. Также в течение нескольких лет постепенно будет снижена пошлина на парфюмерию, косметику и гигиенические средства. Например, пошлина на шампуни, зубную пасту, лосьоны, духи и туалетную воду к 2016 году снизится с 15% до 6,5%, аналогичным образом снизятся пошлины на декоративную косметику, но только к 2017 году.

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Вопрос восстановления производства Ан-124 «Руслан» решится 24 августа в Ульяновске

В Ульяновске в ходе Международного авиатранспортного форума «МАТФ-2012» обсудят восстановление производства украинско-российского Ан-124 «Руслан».

Как сообщили УНИАН организаторы, «МАТФ-2012» будет проходить 23-25 августа, а конференция «Восстановление производства самолета Ан-124 «Руслан» запланирована на 24 августа.

Куратором мероприятия выступает грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».

Принять участие в обсуждении приглашены президент «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян, президент «Боинг Россия и СНГ» Сергей Кравченко и другие.

Напомним, 12 апреля вице-премьер России по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия намерена построить для своих нужд около 70 украинско-российских самолетов Ан-124 «Руслан».

15 июня заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь заявил, что Украина «не всегда оперативно и адекватно» реагирует на предложения по модернизации транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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В группе риска заражения возбудителем сибирской язвы - 32 человека

На 23 августа в группе риска заражения возбудителем сибирской язвы, который был выявлен в Запорожской области, находятся 32 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения, по данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, все лица находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

Ранее Минздрав сообщал, что в группе риска находится 36 человек. Однако четыре из них - люди из Таджикистана и Узбекистана, которые работали и проживали в пгт Кирилловка Акимовского района - после утреннего осмотра и приема антибиотиков без предупреждения покинули пгт Кирилловку и, по свидетельству соседей, отбыли по месту жительства.

В Минздраве подчеркнули, что специалисты Мелитопольской районной санэпидстанции проводят контроль качества и регулярности медицинского наблюдения за контактными лицами и подворные обходы (в целом проверено 220 дворов в с. Вознесенка). Проблемных вопросов не выявлено.

Мероприятия по локализации и ликвидации последствий заболевания коровы сибирской язвой продолжаются и находятся на контроле Госсанэпидслужбы Украины, заверили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную часть ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, которая принадлежала 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели реализовать часть мяса.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

В селе Вознесенка введен карантин.

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К ипотеке под 3% хотят привлечь небанковские финучреждения

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) предлагает привлечь небанковские финансовые учреждения (фонды финансирования строительства и кредитные союзы) для участия в государственной программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

По словам председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского, активное участие небанковских финансовых и кредитных учреждений в реализации данной программы может значительно ее ускорить.

Нацкомфинуслуг отмечает, что сегодня в программе участвуют только банки и не предусмотрено участие небанковских финансовых учреждений. По мнению регулятора, это ограничивает развитие программы, о чем свидетельствует небольшое количество договоров, заключенных с заемщиками.

В то же время в ст. 1 Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию» предусматривается компенсация процентов, уплачиваемых не только банкам, но и другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами по программе удешевленного ипотечного кредитования.

Нацкомфинуслуг подготовила предложения по расширению участия небанковских финансовых учреждений в финансировании строительства доступного жилья, которые в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение правительства.

Кроме того, регулятор разрабатывает типовой договор об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) во исполнение Закона «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью». Документ будет вынесен на рассмотрение правительства.

«Введение типового договора об участии в ФФС повысит уровень защиты прав и интересов доверителей ФФС, а также доверие населения к небанковским финансовым учреждениям - управляющим ФФС», - говорится в пресс-релизе.

По данным Нацкомфинуслуг, в Украине 90 финансовых компаний имеют лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью.

Общее количество доверителей, которые заключили договоры с финансовыми компаниями-управителями об участии в ФФС, составляет 12 346 физических и 116 юридических лиц.

На сегодня финансовыми компаниями - управителями ФФС привлечено более 7,5 млрд грн для финансирования объектов строительства.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

На 17 августа в Украине заключено 250 договоров по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Украина ужесточит контроль на границе с Россией в связи со вспышкой АЧС

Украина намерена ужесточить контроль на границе с Российской Федерацией в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на юге России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Госветфитослужбы Украины Владимир Горжеев.

По его словам, в первую очередь правила будут ужесточены на ввоз продуктов животного происхождения.

«Продукты питания, которые не поддавались термической обработке и не в заводской упаковке, будут запрещены для ввоза в Украину и будут изъяты», - отметил В. Горжеев.

По словам В.Горжеева, в связи с этим правительство собирается внести изменения в таможенное законодательство по поводу декларирования ввозимых на территорию Украины мясных продуктов.

Одновременно Госветфитослужба планирует привлечь инвесторов для оборудования двух ПЦР-лабораторий (лаборатории полимеразной цепной реакции, выполняющие анализы на уровне ДНК - УНИАН) в восточной Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в с. Камышеватка Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. В результате исследования установлено, что животные погибли от вируса АЧС. Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

В регионе установлен карантин, который продлится 40 дней. В этот период будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации не только в 10-километровой, но и в 150-километровой зоне наблюдения.

В начале августа в Краснодарском крае России объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Позже вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в Ростовской области России.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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Госдолг Украины вырос до 62,17 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2012 года составил 496,958 млрд грн, или 62,174 млрд долл., что на 3,6% больше показателя на конец июня 2012 года, и на 5% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

В Минфине отмечают, что в прошлом месяце сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в основном за счет выпуска евробондов на сумму 2 млрд долл. (в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 17,2 млрд грн). Внешний госдолг Украины на конец июля составил 24,806 млрд долл., против 22,77 млрд долл. месяцем ранее.

Внутренний госдолг Украины на 31 июля вырос до 24,076 млрд долл. с 23,988 млрд долл. на конец июня, а гарантированный государством долг уменьшился за месяц до 12,053 млрд долл. с 13,305 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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Минфин на внеочередном аукционе привлек 604,34 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ

На внеочередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 23 августа, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 604,344 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин удовлетворил 2 заявки на покупку пятилетних госбумаг. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 7 лет отсутствовал.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 23 августа, внепланового аукциона по продаже ОВГЗ. Минфин планировал предложить к продаже пяти- и семилетние госбумаги.

Эксперты прогнозировали, что на внеплановом аукционе по продаже ОВГЗ Минфину удастся продать госбумаги, так как по всей вероятности, достигнута договоренность с потенциальным покупателем. При этом рыночного спроса ожидать не стоило.

Также напомним, что на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 21 августа, Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет. Минфин предлагал инвесторам все те же стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

При этом, по ОВГЗ сроком обращения 5 лет была подана одна заявка объемом 10 млн грн и доходностью 23,9%, но она не была удовлетворена.

Единственным результативным аукционом по продаже ОВГЗ в текущем месяце стал аукцион 7 августа, на котором Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

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«Газпром» намерен активно развивать ГТС Беларуси и подземные хранилища

«Газпром» намерен активно развивать газотранспортную систему (ГТС) Беларуси, в том числе подземные хранилища (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей поездки в Республику Беларусь главы компании Алексея Миллера, который провел совещании по развитию ОАО «Белтрансгаз».

Было отмечено, что продолжающаяся интеграция «Белтрансгаза» в структуру «Газпрома» является одним из важнейших факторов поддержания высокого уровня надежности газотранспортной системы на территории Беларуси. «Газпром» уделяет пристальное внимание как текущему состоянию газотранспортных мощностей в Республике Беларусь, так и долгосрочной стратегии развития дочернего предприятия. В настоящее время продолжается формирование программ развития «Белтрансгаза» на трех- и десятилетнюю перспективу, идет подготовка Генеральной схемы газоснабжения Республики Беларусь до 2030 года.

Отмечается, что также будут проанализированы варианты реконструкции действующих и строительства новых газотранспортных мощностей, рассмотрены различные сценарии развития спроса и потребления газа в Беларуси, уточнены прогнозные объемы транзита газа в европейские страны.

«На совещании принято решение подготовить в первом полугодии 2013 года план мероприятий по развитию газотранспортной системы «Белтрансгаза» и программу развития системы ПХГ на территории Беларуси до 2020 года. Это позволит наиболее оптимально спланировать инвестиционную деятельность «Газпрома» в республике», - говорится в сообщении.

«Газпром» как стратегический инвестор нацелен на масштабное, всестороннее развитие белорусской газотранспортной системы», — сказал на совещании А.Миллер.

Справка УНИАН: 25 ноября 2011 года в развитие межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом ранее приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза», «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».

Газотранспортная система (ГТС) ОАО «Белтрансгаз» включает 7502 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 5 линейных компрессорных станций, 235 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В состав ГТС «Белтрансгаза» также входят 3 подземных хранилища газа (ПХГ): Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменой соли. Суммарный активный объем хранения газа в данных ПХГ составляет около 1 млрд куб. м.

ОАО «Белтрансгаз» эксплуатирует белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км, который принадлежит ОАО «Газпром».

По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину и Западную Европу.

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Данилишин: консультации Киева и Москвы о присоединении Украины к ТС скоро активизируются

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что реализация договора о Зоне свободной торговли СНГ является шагом в сторону присоединения Украины к Таможенному союзу и прогнозирует, что уже в сентябре консультации между Киевом и Москвой по вопросу присоединения Украины к ТС могут активизироваться.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я думаю, что, начиная со второй половины сентября, начнутся более усиленные консультации по всем ключевым вопросам (о присоединении Украины к ТС – УНИАН), будут сделаны определенные заявления на высшем государственном уровне. До выборов могут быть подписаны некоторые документы», - сказал он.

Б.Данилишин убежден, что сам по себе Договор о ЗСТ СНГ «погоду» во взаимной торговле между странами СНГ не меняет.

Также экс-министр экономики отмечает, что, оценивая последствия действия Договора, необходимо учитывать не только экономическую, но и политическую сторону.

«Помимо экономической ситуации, хочу привлечь внимание к еще одной детали. Свободная торговля - это доверие и цивилизованные методы ведения дел. К большому сожалению, у стран-участников ЗСТ СНГ доверие друг к другу очень невелико, наблюдается большое стремление видеть в другой стране вассала, конкурента, но не партнера. Мы, постсоветсткие государства, еще не научились вести честный равноправный диалог», - отметил Б.Данилишин.

Кроме того, он высказал сомнение, что Россия согласится на допуск Украины к своей газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

«По моему мнению, Россия не пойдет на такой шаг в ближайшее время. Тут ведь вопрос не только в доставке азиатского газа на территорию Украины - это более стратегический и геополитический шаг доступа на европейские рынки. Кроме того, это не только туркменский газ, надо смотреть немного шире, учитывая разветвленную сеть газопроводов Туркменистана и некоторых стран Азии», - отметил Б.Данилишин.

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