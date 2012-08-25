Янукович: для Украины интеграция в ЕС важна, но не любой ценой

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о неизменности курса страны на европейскую интеграцию, но подчеркивает, что этот процесс не должен происходить любой ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Президент подчеркнул, что в последнее время Украина сделала многое для своей интеграции в Европейский Союз, в том числе парафировала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

«Теперь мы ждем понимания со стороны наших европейских партнеров, поскольку воспринимаем этот процесс как дорогу с двусторонним движением», – заметил В.Янукович.

"Мы уверенно прокладываем дорогу к построению современного европейского государства. Но это чрезвычайно сложный процесс. Мы ищем свою дорогу к сообществу развитых государств, но интеграции любой ценой: за счет потери независимости, экономических или территориальных уступок, за счет разрешения вмешиваться во внутренние дела - такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем", - подчеркнул Президент.

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