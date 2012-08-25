Киргизия отозвала своего посла из Минска

Посол Киргизии в Белоруссии Эрик Асаналиев отозван для консультаций в Бишкек, сообщил МИД Киргизии.

Ранее МИД Киргизии потребовал от Минска объяснений, почему в Белоруссии находится брат бывшего президента страны Жаныш Бакиев сообщает русская служба ВВС.

Официальный Минск, однако, никаких объяснений не предоставил, утверждают в Бишкеке.

Жаныш Бакиев, разыскиваемый властями Киргизии через Интерпол, на родине обвиняется в ряде тяжких преступлений. В числе прочего его считают ответственным за расстрел демонстрации в центре Бишкека 7 апреля 2010 года и организацию убийства в марте 2009 года бывшего руководителя президентской администрации Медета Садыркулова.

Бакиева в Киргизии узнали на фотографиях, сделанных в центре Минска и размещенных в интернете белорусским оппозиционным активистом Михаилом Пашкевичем.

Старший брат Бакиева, экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, живет в Белоруссии с апреля 2010 года. Новые киргизские власти неоднократно требовали его выдачи, но президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Бакиев-старший прибыл в Минск по его приглашению и не будет отправлен на родину.