Спасатели нашли заблудившихся в лесах Карелии украинских туристов
Спасатели нашли украинских туристов, заблудившихся в лесах Карелии.
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Карелия.
Как отмечается в сообщении, туристы 23 августа обратились в службу спасения за помощью, так как сбились с курса и заблудились.
Совместно со спасателями Карельской республиканской поисково-спасательной службы в поиске туристов были задействованы подразделения пожарной охраны и государственной инспекции по маломерным судам. Около 19-ти часов 24 августа туристы были обнаружены пожарными Калевальской пожарной части №20 на берегу реки Шоба.
По данным спасателей, все туристы чувствуют себя хорошо.
Организована доставка группы в поселок Юшкозеро Калевальского района.
Как сообщалось, по данным СМИ, в этой группе туристов из Украины трое взрослых и трое детей.