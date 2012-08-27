ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Финансовым пирамидам готовят все более жесткие санкции» пишет: Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг доработала текст законопроекта "О запрете финансовых пирамид в Украине". Согласно документу, финансовой пирамидой считается предоставление финансовых активов в распоряжение организаторов пирамиды в обмен на получение возможности получить финансовую выгоду за счет привлечения и перераспределения в пирамиде активов других лиц…

http://delo.ua/finance/finansovym-piramidam-gotovjat-vse-bolee-zhestkie-sankcii-183879/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Слышно, откуда звон», в котором пишет: В субботу в Сочи президент Украины Виктор Янукович провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества после вступления России в ВТО, а также затронули тему о кооперации на азиатских рынках. Кроме того, господин Янукович признался, что Украина хотела бы изменить позиции в отношениях с Россией по газовому вопросу, а также стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ответ Владимир Путин предложил Украине стать наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС)…

http://www.kommersant.ua/doc/2009109

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Газета «Сегодня» в материале «Инициативы Януковича загонят экономику "в минус" - эксперт» пишет: В 2013-2014 годах Украину ждет минусовый рост экономики и большое разочарование соцполитикой власти, убежден старший экономист Центра социально-экономических исследований САSE-Украина Владимир Дубровский…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Iniciativy-YAnukovicha-zagonyat-ekonomiku-v-minus-ekspert.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина наращивает сотрудничество... с ЕЭП» пишет: Украинское правительство продолжает активную работу по расширению торгово-экономических отношений с крупнейшими партнерами – Евросоюзом и СНГ, в частности, Таможенным союзом. На подходе новый документ - теперь уже отдельно с каждой из стран ТС и Единого экономического пространства…

http://economics.unian.net/rus/detail/137977

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Международная финансовая корпорация «шьет костюмчик под клиента» пишет: О том, что мешает международным финансовым организациям увеличивать инвестиции в украинскую экономику, о повышении значимости их ресурсов в условиях ограниченного кредитования и прочих аспектах сотрудничества в интервью УНИАН рассказала руководитель деятельности МФК в Украине Елена Волошина…

http://economics.unian.net/rus/detail/137993

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минтруд и Пенсионный фонд поставили Минфину ультиматум» пишет: Главное препятствие для долгосрочного развития пенсионной системы в России — бюджет 2013-2015 гг. Минфин уменьшил пенсионный трансферт, и теперь Минтруд и Пенсионный фонд предлагают пока что финансировать пенсии за счет урезания накопительного взноса, а после 2015 г. вернуть его…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3272481/nakopit_na_manevr

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Издание «Известия» в публикации «Минфин не одобрил нулевой НДС для внутренних авиарейсов» пишет: Железнодорожные и автомобильные перевозчики могут потребовать таких же преференций, что приведет к значительным убыткам бюджета РФ…

http://izvestia.ru/news/533747

(УНИАН)