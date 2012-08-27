Анонс на 28 августа

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Только правда: что происходит с бизнесом и его владельцами в Украине». Владелец одного из крупных столичных бизнесов обнародует открытое Обращение с просьбой предоставить ему убежище в США. Что это давление на бизнес или политика? Участники: владелец компании «Люксэкспресс II» Николай Иваненко, адвокат Алексей Баганец и другие (ул.Крещатик, 4, конференц-хал). Телефон: 067 466 85 54. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Перспективы развития торговых отношений и экономического сотрудничества Украины и стран Таможенного союза. Соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ". Участники: правительственный уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с Россией и странами СНГ Валерий Мунтиян; министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

* Круглый стол на тему перспектив экономического сотрудничества деловых кругов Украины и России в рамках зоны свободной торговли, которая начнет действовать на территории СНГ с конца сентября этого года. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян, и.о.Торгового представителя РФ в Украине Андрей Соломин, член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, руководители компаний «Газпромнефть Лубрикантс Украина», «Газпром экспорт», «Лукойл Украина», «Мечел-Украина», «КАМАЗ» и другие.

* На территории Новопокровского КХП в Харьковской области состоится презентация линии для упаковки муки. Современная линия Paglierani DA-80 будет открыта на предприятии Госрезерва Украины - ГП «Новопокровский КХП». Запуск новой линии для упаковки муки, является стартом Программы модернизации предприятий системы госрезерва. В открытии линии примут участие: председатель Госрезерва А.Лелюк, губернатор Харьковской области М.Добкин, директор Новопокровского КХП А.Яковенко, представители центральных и региональных СМИ.

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