ТОП-10 (27 августа)

Предприятия Украины в январе-июле увеличили реализацию услуг на 12%

Кабмин в ближайшие дни рассмотрит проект госбюджета на 2013 год

Украина полностью откажется от закупки метпродукции в России - Азаров

Азаров надеется, что утилизационный сбор в РФ не коснется автомобилей из Украины

Германия убеждает партнеров по ЕС в необходимости политической интеграции

Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл.

Кабмин предоставит госгарантии на 2,3 млрд грн для строительства LNG-терминала

Положительный финрезультат предприятий Украины в І полугодии составил 29,249 млрд грн

Украина начала поставки труб в РФ по квоте на второе полугодие 2012 года

Украина и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о сотрудничестве

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Предприятия Украины в январе-июле увеличили реализацию услуг на 12%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-июле 2012 года составил 165,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 3,624 тыс. грн. В то же время объем потребления услуг жителями разных регионов Украины неодинаковый и колеблется от 949,7 грн на одного человека в Тернопольской области до 21,458 тыс. грн в Киеве.

В июле объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 26 млрд грн, что на 9% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период 2011 года.

Почти половина объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, почти треть составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (50,5%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в июле 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 232,8 млн грн (включая НДС), что на 41,8% больше, по сравнению с июлем 2011 года (в январе-июле на сумму 1,442 млрд грн, на 40,6% больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в июле т.г. реализовали услуг на 764,9 млн грн, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (в январе-июле - на сумму 2,879 млрд грн, на 16,5% больше).

В июле предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 14,65 млрд грн - на 9,1% больше, чем в июле прошлого года (в январе-июле на сумму 91,991 млрд грн, на 13,3% больше).

Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, в июле т.г. реализовали услуг на сумму 7,673 млрд грн - на 21,6% больше, чем в июле прошлого года (в январе-июле на сумму 52,78 млрд грн, на 26,8% больше).

В сфере образования в июле т.г. было предоставлено услуг на сумму 193,3 млн грн, что на 13% больше, по сравнению с июлем 2011 г. (в январе-июле на сумму 1,69 млрд грн, на 5,6% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи - на сумму 1,023 млрд грн, что на 29,1% больше, чем в июле 2011 г. (в январе-июле на сумму 4,43 млрд грн, на 30,5% больше); в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта - на сумму 1,499 млрд грн, что на 33% больше по сравнению с июлем прошлого года (в январе-июле на сумму 10,026 млрд грн, на 34,6% больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.

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Кабмин в ближайшие дни рассмотрит проект госбюджета на 2013 год

В ближайшие дни Кабинет министров Украины рассмотрит проект Госбюджета на 2013 год для дальнейшей передачи его в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары.

«В ближайшие несколько дней проект будет рассмотрен на заседании правительства, а потом будет передан в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство в вопросе подготовки проекта госбюджета, который должен быть передан в ВР не позднее 15 сентября, работает по плану.

«Правительство работает по своему графику, который предусматривает передачу в Верховную Раду проекта закона о Государственном бюджете не позднее 15 числа – сентября», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозировал, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год будет подан правительством в Верховную Раду в предусмотренные законом сроки.

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Украина полностью откажется от закупки метпродукции в России - Азаров

Украина в ближайшее время полностью откажется от закупки металлопродукции в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары.

Он отметил, что производственные мощности Украины позволяют перейти исключительно на украинскую продукцию.

«Мы полностью откажемся в ближайшее время, да и уже практически отказались от закупки металлоконструкций в России, например. Все, что мы закупали на российских заводах, мы сейчас уже полностью можем изготавливать не только на этом предприятии, а и на многих других аналогичных предприятиях. Мы видим, что строительство таких сложных сооружений как мосты, например, - мы уже практически обходимся без заказов металлоконструкций за рубежом», - сказал Н.Азаров.

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Азаров надеется, что утилизационный сбор в РФ не коснется автомобилей из Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что действие утилизационного сбора на автомобили, который вводится в РФ с 1 сентября, не будет распространяться на ввоз автомобилей в РФ из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Переговоры с российским руководством произведены, и нам дали обещание всесторонне этот вопрос изучить, рассмотреть. И, скорее всего, этот вопрос Украины не коснется. Такая договоренность была у меня с премьер-министром России. И я знаю, что этот вопрос поднимал Президент Украины Виктор Федорович Янукович на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что нет оснований связывать введение утилизационного сбора Россией с нормами договоре о зоне свободной торговли. И такой шаг вправе принимать любая страна. Украина также может применять такие меры, в частности, в отношении утилизации оборудования.

«Это право любой страны вводить те сборы, которые страна считает необходимыми. Нам тоже ничто не мешает ввести сбор на утилизацию, например, импортного оборудования. Только вопрос – стоит ли это делать… До 1 сентября осталось совсем немного. Пока никаких решений российским руководством в адрес Украины не принято, поэтому подождем, увидим», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ.

Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили.

Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 года будет уплачиваться утилизационный сбор за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

Исключение составят личные автомобили беженцев и переселенцев при их возвращении на родину, машины дипломатов и членов их семей, раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, а также автомашины, которые ввозятся из государств - членов Таможенного союза, и транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру в свободной зоне на территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) до 1 апреля 2016 года.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

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Германия убеждает партнеров по ЕС в необходимости политической интеграции

Представители Германии убеждают партнеров по Европейскому Союзу в необходимости углубления интеграции и подписании нового соглашения, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, советник немецкого канцлера по европейской политике Николаус Майер-Ландрут пытается в Брюсселе убедить партнеров Германии по ЕС в том, чтобы руководители государств и правительств Евросоюза сформировали конвент (учредительный совет) по разработке принципов нового европейского соглашения.

А.Меркель хочет, чтобы принятый раньше фискальный пакт, направленный на усиление бюджетной дисциплины в странах ЕС, был дополнен политическим союзом. Необходимость такого союза объясняется, в том числе, экономическими факторами. Так, Европейский суд мог бы быть наделен полномочиями осуществлять контроль над госбюджетами стран-членов Европейского Союза и штрафовать их за избыточный дефицит. Соответствующие шаги мог бы инициировать саммит ЕС в декабре.

Однако пока инициативу А.Меркель, которую объявили еще в ноябре 2011 года на партийном съезде ХДС, большинство государств ЕС встретили прохладно, утверждает Der Spiegel.

В настоящее время Европейский Союз напряженно ищет выходы из долгового кризиса. ФРГ является самым главным донором европейских программ помощи Греции, Ирландии и Испании. Афины даже с внешней поддержкой не могут нормализовать ситуацию со своими финансами, и только пребывание в еврозоне сдерживает греков от объявления их банкротами. В то же время А.Меркель пытается не допустить выхода Греции из еврозоны.

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Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл.

Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,95% годовых, срок погашения — 4 июня 2014 года. Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины №795 от 27 августа 2012 года, обнародованном на правительственном сайте.

В документе указывается, что процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 4 июня и 4 декабря, начиная с 4 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 года Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации, которой воспользовалась украинское правительство.

Стороны 31 мая 2012 года подписали договор о реструктуризации этого кредита. Согласно его условиям, Украина должна была погасить ВТБ 1 млрд долл., а вторая половина была пролонгирована до 2014 года.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что 1 млрд долл. кредита ВТБ будут погашены за счет продажи правительственных облигаций на внутреннем рынке. Он уверил в том, что 2 млрд долл. полученные от размещения 17 июля евробондов, пойдут на пополнение золотовалютных резервов, а их размещение никак не связано с погашением кредитов ВТБ.

В свою очередь, глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин в июне т.г. сообщил, что Украина, в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ, выпустит еврооблигации.

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Кабмин предоставит госгарантии на 2,3 млрд грн для строительства LNG-терминала

Кабинет министров Украины предоставит государственные гарантии на сумму до 2,305 млрд грн для строительства морской части терминала по приему сжиженного природного газа.

Это закреплено технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал), утвержденным распоряжением правительства №603-р от 8 августа.

Согласно распоряжению, технологическая часть национального проекта будет реализована за счет средств частных инвесторов и средств, привлеченных государственным предприятием "Национальный проект "Эл Эн Джи Терминал" под государственные гарантии, и/или поддержки финансовых учреждений, относящихся к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, с приобретением доли в корпоративных правах в размере 25% с учетом показателей, определенных предыдущим технико-экономическим обоснованием.

Кроме того, правительство поручает Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Госагентством по инвестициям и управлению национальными проектами обеспечить проектирование и строительство необходимой газотранспортной инфраструктуры для присоединения и подключения морского терминала по приему сжиженного природного газа к газотранспортной системе.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

12 июня В.Каськив сообщил, что доля Украины в проекте «LNG-терминал» будет составлять 25%+1 акция.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

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Положительный финрезультат предприятий Украины в І полугодии составил 29,249 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-июне 2012 года составил 29,249 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года сократилась на 7,1% – до 88,755 млрд грн. С убытком январь-июнь 2012 год завершили 40,7% предприятий страны против 43,9% в январе-июле 2011 года. Сумма убытка предприятий в первом полугодии 2012 года против января-июня 2011 года выросла на 10,4% - до 59,506 млрд грн.

По данным Госстата, январь-июнь 2012 года завершили с убытком 44% (в первом полугодии 2011 года - 45,8%) промышленных предприятий Украины. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-июнь 2012 года составил 11,126 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

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Украина начала поставки труб в РФ по квоте на второе полугодие 2012 года

Украина начала поставки труб в Российскую Федерацию по квоте на второе полугодие 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник, 27 августа, на брифинге сообщил министр по торговле - член Коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

«В отношении поставок в РФ предоставлена квота (на трубы - УНИАН) на ІІ полугодие 2012 г. в объеме 150 тыс. тонн. Это равно тому объему, который был поставлен в I полугодии. Что касается объема поставок нержавеющей трубы, то здесь мы исходим из объема 5,7 тыс. тонн этой продукции... Уже поставки фактически идут», - сообщил он.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко, четыре дня назад украинская трубная продукция пересекла границу. Объемы поставок труб и нержавеющей продукции полностью соответствуют украинской запросной позиции.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб в РФ, которые предполагают в августе-декабре 2012 г. беспошлинную поставку 150 тыс. тонн труб компанией «Интерпайп» в РФ, проинформировал правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Уже Российская Федерация подписала изменения к соглашению. Сейчас, я думаю, на этой неделе подпишет и Казахстан, и Республика Беларусь», - сказал В.Мунтиян.

Напомним, 6 августа 2012 г. правительство приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Таким образом, общая квота по РФ в 2012 году будет сохранена на прошлогоднем уровне - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

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Украина и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о сотрудничестве

Украина и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны меморандум подписали министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, со стороны комиссии – министр по торговле - член коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

П.Порошенко отметил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли и данного меморандума позволит либерализировать доступ украинской и российской продукции на взаимные рынки.

«В кратчайшие сроки мы наработаем план мероприятий, который позволит существенно либерализировать доступ на рынки как Украины, так и стран Таможенного союза», - сказал он.

Также П.Порошенко отметил, что будут разрабатываться механизмы досудебного урегулирования экономических споров.

«Невзирая на то, что соглашение о ЗСТ имеет механизма судебного урегулирования споров, мы с Андреем Слепневым договорились о том, что мы примем все усилия для того, чтобы эти споры до суда не доводить», - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, он отметил дополнительные возможности в решении экономических споров.

«Относительно механизма защиты обеих стран, то после ратификации на сегодняшний день у украинских и российских производителей появятся возможности обращаться в соответствующий арбитражный орган не только по вопросам пошлины, не только по вопросам защитных мер, но и по вопросам технических барьеров торговли», - отметил он.

По его словам, сторон также договорились о либерализации всех торговых ограничений, которые на сегодня присутствуют во взаимной торговле.

Он напомнил, что на сегодня данные ограничения уже сняты по трубной продукции.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

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