ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кабмин рефинансировал кредит ВТБ на $1 млрд» пишет: правительство оформило выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл. в рамках рефинансирования кредита российского ВТБ…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-refinansiroval-kredit-vtb-na-1-mlrd-183920/

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Также «Дело» в публикации «Где, как и почем отдыхали этим летом украинцы» пишет: Крым в этом сезоне посетили 4 млн человек. Больше половины - отечественные туристы. Таким образом, как минимум, 2 млн сограждан оздоровились на родине. Еще не меньше миллиона отдохнули на зарубежных курортах, потратив в среднем 800-1000 долл.

http://delo.ua/lifestyle/gde-kak-i-pochem-otdyhali-etim-letom-ukraincy-183938/

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«Дело» в публикации «Украина разобралась с долгами и пересмотрит экономический рост» подает «финансовые» итоги понедельника…

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-ukraina-razobralas-s-dolgami-i-peresmotri-183947/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Спор переходит границы», в котором пишет: к концу года Украина, Россия и Белоруссия намерены запустить механизм решения торговых споров при посредстве экспертных комиссий. В будущем этот механизм станет альтернативой разрешению торговых споров в рамках ВТО, однако сейчас, пока Белоруссия и Казахстан еще не вступили в данную организацию, он станет безальтернативным. Эксперты опасаются, что позиция России будет влиять на вердикты этих комиссий…

http://www.kommersant.ua/doc/2009799

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторы будут работать по гарантии», в котором пишет: государство ищет способы привлечения частных инвесторов к строительству терминала по приему сжиженного газа. 2,3 млрд грн для строительства необходимой портовой инфраструктуры будут привлекаться под госгарантии. Участники рынка считают, что это подогреет интерес инвесторов к проекту…

http://www.kommersant.ua/doc/2009849

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Газета «Сегодня» в материале «Почему некоторые украинцы априори не могут воспользоваться льготами» пишет: бедные украинцы получают меньше льгот, чем более состоятельные. Кроме того, чем больше доходы тех, кому от государства что-то положено, тем больше им капает и льгот - таковы результаты исследований ученых…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraincy-i-lgoty.html

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Также «Сегодня» в публикации «В киевских общежитиях просят «скромный» взнос, а квартиры уходят как горячие пирожки» пишет: в Украине при поддержке МОН начала работать горячая линия для студентов. Уже есть и первые жалобы…

http://www.segodnya.ua/ukraine/pod-obshchagami-ocheredi-u-rieltorov-bum-zakazov-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Международная финансовая корпорация «шьет костюмчик под клиента» пишет: о том, что мешает международным финансовым организациям увеличивать инвестиции в украинскую экономику, о повышении значимости их ресурсов в условиях ограниченного кредитования и прочих аспектах сотрудничества в интервью УНИАН рассказала руководитель деятельности МФК в Украине Елена Волошина…

http://economics.unian.net/rus/detail/137993

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Компании могут заставить раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц» пишет: такой способ борьбы с отмыванием доходов предложил Росфинмониторинг…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3317111/bankovskij_sysk

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Также «Ведомости» в публикации «Лондонскую Олимпиаду выиграли телеканалы» пишут: хотя из Лондона российские спортсмены привезли больше медалей, чем из Пекина, телезрителей в РФ эта борьба не слишком увлекла. Рейтинги Олимпиады оказались ниже, чем в 2008 г. Зато заработали телеканалы на ней больше: спонсоры будущей Олимпиады в Сочи воспользовались трансляциями из Лондона, чтобы заранее заявить о своей поддержке спорта…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/3317031/sponsory_otrepetirovali_sochi

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Издание «Известия» в публикации «Депутаты предлагают платить гражданам за доносы на коррупционеров» пишет: в ближайшее время Россия может перенять американский опыт в борьбе с коррупцией и ввести материальное поощрение за доносы граждан на попытки коррупционной деятельности. Причем платить будут те, на кого донесли…

http://izvestia.ru/news/533810

(УНИАН)